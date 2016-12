Golfweek's Bowl Pick'em: Golfers' picks for college football bowl games

Time to go bowling again!

Last year, Golfweek debuted its College Football Bowl Pick’em and several pro, college and junior golfers took part. With only bragging rights on the line, the inaugural champion was Alabama commit Wilson Furr, who edged Stanford’s Maverick McNealy thanks to Alabama’s victory over Clemson in last season’s College Football Playoff National Championship game.

Furr, who officially signed with the Tide in November, is back to defend his title, and he will be joined by Hall of Famer Jack Nicklaus, PGA Tour golfers Justin Thomas, Patrick Rodgers, Jon Rahm, Smylie Kaufman and John Peterson, LPGA players Stacy Lewis and Angela Stanford, and many more.

Here is the full list of competitors:

Jack Nicklaus, Hall of Fame golfer (Ohio State)

Justin Thomas, PGA Tour golfer (Alabama)

Patrick Rodgers, PGA Tour golfer (Stanford)

Harold Varner III, PGA Tour golfer (East Carolina)

Smylie Kaufman, PGA Tour golfer (LSU)

Jon Rahm, PGA Tour golfer (Arizona State)

John Peterson PGA Tour golfer (LSU)

Stacy Lewis, LPGA golfer (Arkansas)

Angela Stanford, LPGA golfer (TCU)

Braden Thornberry, Ole Miss

Ben Fuller, junior golfer (Alabama)

Lane Wallace, junior golfer (Oklahoma)

Logan McAllister, junior golfer (Oklahoma)

Dillon Baxter, SMU

Noah Goodwin, junior golfer (SMU)

Madison Kerley, Arizona State

Davis Shore, junior golfer (Alabama)

Dana Finkelstein, LPGA golfer (UNLV)

Matt Gilchrest, Auburn

Cole Hammer, junior golfer (Texas)

Philip Barbaree, LSU

Will Grimmer, Ohio State

Wilson Furr, junior golfer (Alabama)

Brentley Romine, Golfweek writer

Kevin Casey, Golfweek writer

So without further ado, here are their picks for 18 of this winter’s biggest bowl games:

(Scoring: each correct pick is worth one point, except for the national champion pick, which is worth three points.)

• • •

Pinstripe Bowl

Pittsburgh vs. Northwestern, Dec. 28

NICKLAUS: Pittsburgh

Pittsburgh THOMAS: Pittsburgh



Pittsburgh RODGERS: Pittsburgh

Pittsburgh VARNER: Pittsburgh

Pittsburgh KAUFMAN: Pittsburgh

Pittsburgh RAHM: Northwestern

Northwestern PETERSON: Pittsburgh

Pittsburgh LEWIS: Pittsburgh



Pittsburgh STANFORD: Pittsburgh

Pittsburgh THORNBERRY: Pittsburgh

Pittsburgh FULLER: Pittsburgh

Pittsburgh WALLACE: Pittsburgh

Pittsburgh McALLISTER: Pittsburgh

Pittsburgh BAXTER: Northwestern



Northwestern GOODWIN: Pittsburgh

Pittsburgh KERLEY: Pittsburgh

Pittsburgh SHORE: Pittsburgh

Pittsburgh FINKELSTEIN: Pittsburgh

Pittsburgh GILCHREST: Pittsburgh

Pittsburgh HAMMER: Pittsburgh

Pittsburgh BARBAREE: Pittsburgh

Pittsburgh GRIMMER: Pittsburgh

Pittsburgh FURR: Northwestern

Northwestern ROMINE: Pittsburgh

Pittsburgh CASEY: Northwestern

• • •

Texas Bowl

Texas A&M vs. Kansas State, Dec. 28

NICKLAUS: Texas A&M

Texas A&M THOMAS: Texas A&M



Texas A&M RODGERS: Texas A&M

Texas A&M VARNER: Texas A&M

Texas A&M KAUFMAN: Texas A&M

Texas A&M RAHM: Texas A&M

Texas A&M PETERSON: Texas A&M

Texas A&M LEWIS: Texas A&M



Texas A&M STANFORD: Kansas State

Kansas State THORNBERRY: Texas A&M

Texas A&M FULLER: Texas A&M

Texas A&M WALLACE: Texas A&M

Texas A&M McALLISTER: Texas A&M

Texas A&M BAXTER: Texas A&M



Texas A&M GOODWIN: Texas A&M

Texas A&M KERLEY: Texas A&M

Texas A&M SHORE: Texas A&M

Texas A&M FINKELSTEIN: Kansas State

Kansas State GILCHREST: Texas A&M

Texas A&M HAMMER: Texas A&M

Texas A&M BARBAREE: Texas A&M

Texas A&M GRIMMER: Texas A&M

Texas A&M FURR: Texas A&M

Texas A&M ROMINE: Texas A&M

Texas A&M CASEY: Texas A&M

• • •

Birmingham Bowl

South Florida vs. South Carolina, Dec. 29

NICKLAUS: USF



USF THOMAS: USF

USF RODGERS: USF

USF VARNER: South Carolina

South Carolina KAUFMAN: USF

USF RAHM: USF

USF PETERSON: South Carolina



South Carolina LEWIS: USF



USF STANFORD: South Carolina



South Carolina THORNBERRY: USF



USF FULLER: South Carolina



South Carolina WALLACE: South Carolina

South Carolina McALLISTER: South Carolina

South Carolina BAXTER: South Carolina

South Carolina GOODWIN: USF



USF KERLEY: USF



USF SHORE: South Carolina



South Carolina FINKELSTEIN: USF



USF GILCHREST: South Carolina



South Carolina HAMMER: South Carolina



South Carolina BARBAREE: USF



USF GRIMMER: USF

USF FURR: USF

USF ROMINE: South Carolina

South Carolina CASEY: USF

• • •

Belk Bowl

Arkansas vs. Virginia Tech, Dec. 29

NICKLAUS: Arkansas



Arkansas THOMAS: Virginia Tech



Virginia Tech RODGERS: Virginia Tech

Virginia Tech VARNER: Virginia Tech

Virginia Tech KAUFMAN: Virginia Tech

Virginia Tech RAHM: Virginia Tech

Virginia Tech PETERSON: Arkansas



Arkansas LEWIS: Arkansas



Arkansas STANFORD: Virginia Tech



Virginia Tech THORNBERRY: Virginia Tech



Virginia Tech FULLER: Arkansas



Arkansas WALLACE: Virginia Tech



Virginia Tech McALLISTER: Virginia Tech



Virginia Tech BAXTER: Arkansas



Arkansas GOODWIN: Virginia Tech



Virginia Tech KERLEY: Arkansas



Arkansas SHORE: Arkansas



Arkansas FINKELSTEIN: Virginia Tech



Virginia Tech GILCHREST: Arkansas



Arkansas HAMMER: Arkansas



Arkansas BARBAREE: Arkansas



Arkansas GRIMMER: Virginia Tech

Virginia Tech FURR: Arkansas

Arkansas ROMINE: Arkansas

Arkansas CASEY: Virginia Tech

• • •

Alamo Bowl

Oklahoma State vs. Colorado, Dec. 29

NICKLAUS: Colorado



Colorado THOMAS: Oklahoma State



Oklahoma State RODGERS: Colorado

Colorado VARNER: Oklahoma State

Oklahoma State KAUFMAN: Oklahoma State

Oklahoma State RAHM: Oklahoma State

Oklahoma State PETERSON: Oklahoma State



Oklahoma State LEWIS: Colorado



Colorado STANFORD: Colorado



Colorado THORNBERRY: Oklahoma State



Oklahoma State FULLER: Oklahoma State



Oklahoma State WALLACE: Oklahoma State



Oklahoma State McALLISTER: Colorado



Colorado BAXTER: Oklahoma State



Oklahoma State GOODWIN: Colorado



Colorado KERLEY: Colorado



Colorado SHORE: Colorado



Colorado FINKELSTEIN: Colorado



Colorado GILCHREST: Oklahoma State



Oklahoma State HAMMER: Oklahoma State



Oklahoma State BARBAREE: Oklahoma State

Oklahoma State GRIMMER: Colorado

Colorado FURR: Oklahoma State

Oklahoma State ROMINE: Oklahoma State

Oklahoma State CASEY: Oklahoma State

• • •

Liberty Bowl

Georgia vs. TCU, Dec. 30

NICKLAUS: Georgia



Georgia THOMAS: Georgia



Georgia RODGERS: TCU

TCU VARNER: TCU

TCU KAUFMAN: Georgia

Georgia RAHM: Georgia

Georgia PETERSON: TCU



TCU LEWIS: Georgia



Georgia STANFORD: TCU



TCU THORNBERRY: Georgia



Georgia FULLER: TCU



TCU WALLACE: TCU



TCU McALLISTER: Georgia



Georgia BAXTER: TCU



TCU GOODWIN: Georgia



Georgia KERLEY: TCU



TCU SHORE: TCU



TCU FINKELSTEIN: Georgia



Georgia GILCHREST: TCU



TCU HAMMER: Georgia



Georgia BARBAREE: Georgia



Georgia GRIMMER: TCU

TCU FURR: Georgia

Georgia ROMINE: Georgia

Georgia CASEY: TCU

• • •

Sun Bowl

Stanford vs. North Carolina, Dec. 30

NICKLAUS: North Carolina



North Carolina THOMAS: Stanford



Stanford RODGERS: Stanford

Stanford VARNER: North Carolina

North Carolina KAUFMAN: North Carolina

North Carolina RAHM: North Carolina

North Carolina PETERSON: Stanford



Stanford LEWIS: North Carolina



North Carolina STANFORD: Stanford



Stanford THORNBERRY: North Carolina



North Carolina FULLER: North Carolina



North Carolina WALLACE: Stanford



Stanford McALLISTER: Stanford



Stanford BAXTER: Stanford



Stanford GOODWIN: Stanford



Stanford KERLEY: Stanford



Stanford SHORE: Stanford



Stanford FINKELSTEIN: Stanford



Stanford GILCHREST: Stanford



Stanford HAMMER: Stanford



Stanford BARBAREE: North Carolina



North Carolina GRIMMER: North Carolina

North Carolina FURR: Stanford

Stanford ROMINE: North Carolina

North Carolina CASEY: Stanford

• • •

Orange Bowl

Michigan vs. Florida State, Dec. 30

NICKLAUS: Florida State



Florida State THOMAS: Florida State



Florida State RODGERS: Michigan

Michigan VARNER: Michigan

Michigan KAUFMAN: Florida State

Florida State RAHM: Michigan

Michigan PETERSON: Michigan



Michigan LEWIS: Michigan



Michigan STANFORD: Michigan



Michigan THORNBERRY: Michigan



Michigan FULLER: Michigan



Michigan WALLACE: Michigan



Michigan McALLISTER: Michigan



Michigan BAXTER: Michigan



Michigan GOODWIN: Michigan



Michigan KERLEY: Michigan



Michigan SHORE: Michigan



Michigan FINKELSTEIN: Michigan



Michigan GILCHREST: Michigan



Michigan HAMMER: Michigan



Michigan BARBAREE: Michigan



Michigan GRIMMER: Michigan

Michigan FURR: Michigan

Michigan ROMINE: Michigan

Michigan CASEY: Michigan

• • •

Music City Bowl

Nebraska vs. Tennessee, Dec. 30

NICKLAUS: Tennessee



Tennessee THOMAS: Tennessee



Tennessee RODGERS: Tennessee

Tennessee VARNER: Nebraska

Nebraska KAUFMAN: Tennessee

Tennessee RAHM: Tennessee

Tennessee PETERSON: Tennessee



Tennessee LEWIS: Tennessee



Tennessee STANFORD: Tennessee



Tennessee THORNBERRY: Tennessee



Tennessee FULLER: Tennessee



Tennessee WALLACE: Tennessee



Tennessee McALLISTER: Tennessee



Tennessee BAXTER: Nebraska



Nebraska GOODWIN: Nebraska



Nebraska KERLEY: Tennessee



Tennessee SHORE: Tennessee



Tennessee FINKELSTEIN: Tennessee



Tennessee GILCHREST: Nebraska



Nebraska HAMMER: Tennessee



Tennessee BARBAREE: Tennessee



Tennessee GRIMMER: Nebraska

Nebraska FURR: Tennessee

Tennessee ROMINE: Tennessee

Tennessee CASEY: Tennessee

• • •

TaxSlayer Bowl

Georgia Tech vs. Kentucky, Dec. 31

NICKLAUS: Georgia Tech



Georgia Tech THOMAS: Georgia Tech



Georgia Tech RODGERS: Georgia Tech

Georgia Tech VARNER: Georgia Tech

Georgia Tech KAUFMAN: Kentucky

Kentucky RAHM: Georgia Tech

Georgia Tech PETERSON: Kentucky



Kentucky LEWIS: Georgia Tech



Georgia Tech STANFORD: Georgia Tech



Georgia Tech THORNBERRY: Georgia Tech



Georgia Tech FULLER: Georgia Tech



Georgia Tech WALLACE: Georgia Tech



Georgia Tech McALLISTER: Georgia Tech



Georgia Tech BAXTER: Georgia Tech



Georgia Tech GOODWIN: Georgia Tech



Georgia Tech KERLEY: Kentucky



Kentucky SHORE: Georgia Tech



Georgia Tech FINKELSTEIN: Georgia Tech



Georgia Tech GILCHREST: Kentucky



Kentucky HAMMER: Georgia Tech



Georgia Tech BARBAREE: Kentucky



Kentucky GRIMMER: Georgia Tech

Georgia Tech FURR: Kentucky

Kentucky ROMINE: Kentucky

Kentucky CASEY: Kentucky

• • •

Citrus Bowl

LSU vs. Louisville, Dec. 31

NICKLAUS: Louisville



Louisville THOMAS: Louisville

Louisville RODGERS: LSU

LSU VARNER: LSU

LSU KAUFMAN: LSU

LSU RAHM: LSU

LSU PETERSON: LSU



LSU LEWIS: LSU



LSU STANFORD: LSU



LSU THORNBERRY: Louisville



Louisville FULLER: LSU



LSU WALLACE: Louisville



Louisville McALLISTER: LSU



LSU BAXTER: Louisville



Louisville GOODWIN: LSU



LSU KERLEY: Louisville



Louisville SHORE: Louisville



Louisville FINKELSTEIN: LSU



LSU GILCHREST: LSU



LSU HAMMER: LSU



LSU BARBAREE: LSU



LSU GRIMMER: Louisville

Louisville FURR: Louisville

Louisville ROMINE: LSU

LSU CASEY: LSU

• • •

Peach Bowl

Washington vs. Alabama, Dec. 31

NICKLAUS: Alabama



Alabama THOMAS: Alabama



Alabama RODGERS: Alabama

Alabama VARNER: Alabama

Alabama KAUFMAN: Alabama

Alabama RAHM: Alabama

Alabama PETERSON: Alabama



Alabama LEWIS: Alabama



Alabama STANFORD: Washington



Washington THORNBERRY: Alabama



Alabama FULLER: Alabama



Alabama WALLACE: Alabama



Alabama McALLISTER: Alabama



Alabama BAXTER: Alabama



Alabama GOODWIN: Alabama



Alabama KERLEY: Alabama



Alabama SHORE: Alabama



Alabama FINKELSTEIN: Alabama



Alabama GILCHREST: Alabama



Alabama HAMMER: Alabama



Alabama BARBAREE: Alabama



Alabama GRIMMER: Alabama

Alabama FURR: Alabama

Alabama ROMINE: Alabama

Alabama CASEY: Alabama

• • •

Fiesta Bowl

Ohio State vs. Clemson, Dec. 31

NICKLAUS: Ohio State



Ohio State THOMAS: Clemson



Clemson RODGERS: Ohio State

Ohio State VARNER: Ohio State

Ohio State KAUFMAN: Ohio State

Ohio State RAHM: Ohio State

Ohio State PETERSON: Clemson



Clemson LEWIS: Ohio State



Ohio State STANFORD: Clemson



Clemson THORNBERRY: Clemson



Clemson FULLER: Clemson



Clemson WALLACE: Ohio State



Ohio State McALLISTER: Ohio State



Ohio State BAXTER: Ohio State



Ohio State GOODWIN: Ohio State



Ohio State KERLEY: Ohio State



Ohio State SHORE: Ohio State



Ohio State FINKELSTEIN: Ohio State



Ohio State GILCHREST: Ohio State



Ohio State HAMMER: Ohio State



Ohio State BARBAREE: Ohio State



Ohio State GRIMMER: Ohio State

Ohio State FURR: Ohio State

Ohio State ROMINE: Ohio State

Ohio State CASEY: Clemson

• • •

Cotton Bowl

Western Michigan vs. Wisconsin, Jan. 2

NICKLAUS: Wisconsin



Wisconsin THOMAS: Wisconsin



Wisconsin RODGERS: Wisconsin

Wisconsin VARNER: Wisconsin

Wisconsin KAUFMAN: Wisconsin

Wisconsin RAHM: Wisconsin

Wisconsin PETERSON: Wisconsin



Wisconsin LEWIS: Wisconsin



Wisconsin STANFORD: Western Michigan



Western Michigan THORNBERRY: Wisconsin



Wisconsin FULLER: Wisconsin



Wisconsin WALLACE: Wisconsin



Wisconsin McALLISTER: Western Michigan



Western Michigan BAXTER: Wisconsin



Wisconsin GOODWIN: Wisconsin



Wisconsin KERLEY: Wisconsin



Wisconsin SHORE: Wisconsin



Wisconsin FINKELSTEIN: Wisconsin



Wisconsin GILCHREST: Wisconsin



Wisconsin HAMMER: Wisconsin



Wisconsin BARBAREE: Wisconsin



Wisconsin GRIMMER: Wisconsin

Wisconsin FURR: Wisconsin

Wisconsin ROMINE: Wisconsin

Wisconsin CASEY: Wisconsin

• • •

Outback Bowl

Florida vs. Iowa, Jan. 2

NICKLAUS: Iowa



Iowa THOMAS: Iowa



Iowa RODGERS: Iowa

Iowa VARNER: Iowa

Iowa KAUFMAN: Iowa

Iowa RAHM: Florida

Florida PETERSON: Iowa



Iowa LEWIS: Florida



Florida STANFORD: Florida



Florida THORNBERRY: Iowa



Iowa FULLER: Florida



Florida WALLACE: Florida



Florida McALLISTER: Florida



Florida BAXTER: Florida



Florida GOODWIN: Florida



Florida KERLEY: Florida



Florida SHORE: Florida



Florida FINKELSTEIN: Florida



Florida GILCHREST: Iowa



Iowa HAMMER: Florida



Florida BARBAREE: Florida



Florida GRIMMER: Iowa

Iowa FURR: Iowa

Iowa ROMINE: Florida

Florida CASEY: Florida

• • •

Rose Bowl

USC vs. Penn State, Jan. 2

NICKLAUS: Penn State



Penn State THOMAS: USC



USC RODGERS: USC

USC VARNER: Penn State

Penn State KAUFMAN: USC

USC RAHM: Penn State

Penn State PETERSON: USC



USC LEWIS: Penn State



Penn State STANFORD: Penn State



Penn State THORNBERRY: Penn State



Penn State FULLER: Penn State



Penn State WALLACE: Penn State



Penn State McALLISTER: USC



USC BAXTER: USC



USC GOODWIN: Penn State



Penn State KERLEY: USC



USC SHORE: Penn State



Penn State FINKELSTEIN: USC



USC GILCHREST: Penn State



Penn State HAMMER: Penn State



Penn State BARBAREE: Penn State



Penn State GRIMMER: Penn State

Penn State FURR: Penn State

Penn State ROMINE: USC

USC CASEY: USC

• • •

Sugar Bowl

Auburn vs. Oklahoma, Jan. 2

NICKLAUS: Oklahoma



Oklahoma THOMAS: Oklahoma



Oklahoma RODGERS: Oklahoma

Oklahoma VARNER: Oklahoma

Oklahoma KAUFMAN: Oklahoma

Oklahoma RAHM: Oklahoma

Oklahoma PETERSON: Oklahoma



Oklahoma LEWIS: Oklahoma



Oklahoma STANFORD: Oklahoma



Oklahoma THORNBERRY: Oklahoma



Oklahoma FULLER: Oklahoma



Oklahoma WALLACE: Oklahoma



Oklahoma McALLISTER: Oklahoma



Oklahoma BAXTER: Oklahoma



Oklahoma GOODWIN: Oklahoma



Oklahoma KERLEY: Auburn



Auburn SHORE: Oklahoma



Oklahoma FINKELSTEIN: Oklahoma



Oklahoma GILCHREST: Auburn



Auburn HAMMER: Auburn



Auburn BARBAREE: Oklahoma



Oklahoma GRIMMER: Oklahoma

Oklahoma FURR: Oklahoma

Oklahoma ROMINE: Oklahoma

Oklahoma CASEY: Auburn

• • •

National Championship pick

TBD, Jan. 9