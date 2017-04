Golfweek's Best: Top 100 Modern Courses in USA

By: Bradley S. Klein | April 17, 2017 11:11 am

Here is a list of the top 100 courses in the United State built after 1960 according to Golfweek’s Raters, listed with the Golfweek Rater number, location, year opened and designer.

1. (1) Sand Hills 9.19

Mullen, Neb.; 1995; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

2. (2) Pacific Dunes 8.86

Bandon, Ore.; 2001; Tom Doak; r

3. (3) Friar’s Head 8.63

Baiting Hollow, N.Y.; 2003; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

4. (4) Ballyneal 8.5

Holyoke, Colo.; 2006; Tom Doak; p

5. (5) Old Macdonald 8.39

Bandon, Ore.; 2010; Tom Doak, Jim Urbina; r

6. (6) Whistling Straits (Straits) 8.31

Mosel, Wis.; 1997; Pete Dye; r

7. (7) Sebonack 8.28

Southampton, N.Y.; 2006; Tom Doak, Jack Nicklaus; p

8. (8) Bandon Dunes 8.20

Bandon, Ore.; 1999; David McLay Kidd; r

9. (9) Shadow Creek 8.04

North Las Vegas; 1990; Tom Fazio; r

10. (10) Wade Hampton Club 8.02

Cashiers, N.C.; 1988; Tom Fazio; p

11. (13) Pete Dye GC 7.94

Bridgeport, W.Va.; 1994; Pete Dye; p

12. (11) Alotian Club 7.92

Roland, Ark.; 2005; Tom Fazio; p

13. (12) Muirfield Village GC 7.91

Dublin, Ohio; 1974; Jack Nicklaus; p

14. (15) Ocean Course 7.89

Kiawah Island, S.C.; 1991; Pete Dye; r

15. (16) Golf Club 7.87

New Albany, Ohio; 1967; Pete Dye; p

16. (14) Kinloch 7.86

Richmond, Va.; 2000; Lester George; p

17. (19) Bandon Trails 7.80

Bandon, Ore.; 2005; Bill Coore, Ben Crenshaw; r

18. (17) Old Sandwich 7.78

Plymouth, Mass.; 2004; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

19. (21) Kingsley Club 7.76

Kingsley, Mich.; 2001; Mike Devries; p

20. (23) Honors Course 7.75

Ooltewah, Tenn.; 1983; Pete Dye; p

21. (18) Rock Creek Cattle Co. 7.75

Deer Lodge, Mont.; 2008; Tom Doak; p

22. (22) TPC Sawgrass (Players Stadium) 7.73

Ponte Vedra Beach, Fla.; 1981; Pete Dye; r

23. (24) Spyglass Hill 7.71

Pebble Beach, Calif.; 1966; Robert Trent Jones Sr.; r

24. (20) Boston Golf Club 7.7

Hingham, Mass.; 2005; Gil Hanse; p

25. (25) Calusa Pines 7.7

Naples, Fla.; 2001; Dana Fry, Michael Hurdzan; p

26. (29) Nanea GC 7.67

Kona, Hawaii; 2004; David McLay Kidd; p

27. (27) Galloway National GC 7.59

Galloway Township, N.J.; 1995; Tom Fazio; p

28. (28) Gozzer Ranch 7.58

Arrowpoint, Idaho; 2007; Tom Fazio; p

29. (26) Dismal River Club (Doak Course) 7.58

Mullen, Neb. 2013 Tom Doak p

30. (38) Double Eagle GC 7.55

Galena, Ohio 1991 Jay Morrish, Tom Weiskopf p

31. (42) Estancia 7.55

Scottsdale, Ariz.;1995;Tom Fazio;p

32. * Pikewood National 7.55

Morgantown, W.Va.; 2009; John Raese, J. Robert Gwynne; p

33. (34) Colorado GC 7.55

Parker, Colo.; 2007; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

34. (30) Huntsman Springs 7.54

Driggs, Idaho; 2009; David McLay Kidd; p

35. (35) Streamsong (Red) 7.54

Fort Meade, Fla.; 2012; Bill Coore, Ben Crenshaw; r

36. (32) Whispering Pines 7.53

Trinity, Texas; 2000; Chet Williams; p

37. (37) Monterey Peninsula CC (Shore) 7.49

Pebble Beach, Calif.; 1961; Robert Baldock, Jack Neville, Michael Strantz; p

38. (36) Oak Tree National 7.49

Edmond, Okla.; 1975; Pete Dye; p

39. (39) Arcadia Bluffs 7.49

Arcadia, Mich.; 1999; Rick Smith; d

40. (41) Dallas National GC 7.48

Dallas; 2003; Tom Fazio; p

41. (31) Chambers Bay 7.46

University Place, Wash.; 2007; Robert Trent Jones Jr. , Bruce Charlton; d

42. (40) Shooting Star 7.45

Teton Village, Wyo.; 2009; Tom Fazio; p

43. (45) Kapalua (Plantation) 7.40

Maui, Hawaii; 1991; Bill Coore, Ben Crenshaw; r

44. (43) Desert Forest 7.40

Carefree, Ariz.; 1962; Red Lawrence; p

45. (48) Gamble Sands 7.39

Brewster, Wash.; 2014; David McLay Kidd; d

46. (33) Dunes Club 7.37

New Buffalo, Mich.; 1995; Dick Nugent; p

47. (44) Butler National 7.37

Oak Brook, Ill.; 1974; Tom Fazio, George Fazio; p

48. (46) Castle Pines 7.34

Castle Rock, Colo.; 1981; Jack Nicklaus; p

49. (59) Mayacama GC 7.33

Santa Rosa, Calif.; 2001; Jack Nicklaus; p

50. (60) Olde Farm 7.32

Bristol, Va.; 2001; Bobby Weed; p

51. (49) Mountaintop 7.30

Cashiers, N.C.; 2007; Tom Fazio; p

52. (47) Harbour Town 7.29

Hilton Head, S.C.; 1970; Pete Dye; r

53. (52) Fallen Oak 7.28

Saucier, Miss.; 2006; Tom Fazio; r

54. (55) Pronghorn (Fazio Course) 7.28

Bend, Ore.; 2006; Tom Fazio; p

55. (53) Streamsong (Blue) 7.27

Fort Meade, Fla.; 2012; Tom Doak; r

56. (56) Black Sheep 7.25

Sugar Grove, Ill.; 2002; David Esler; p

57. (50) Shelter Harbor 7.24

Westerly, R.I.; 2005; Dana Fry, Michael Hurdzan; p

58. (57) Spring Hill 7.23

Orono, Minn.; 1999; Tom Fazio; p

59. * Sweetens Cove 7.22

South Pittsburgh, Tenn.; 2015; d

60. (58) Quail Hollow Club 7.22

Charlotte, N.C.; 1961; George Cobb, Tom Fazio; p

61. * Sand Valley 7.22

Nekoosa, Wis.; 2016; Bill Coore, Ben Crenshaw; r

62. (68) Atlantic GC 7.21

Bridgehampton, N.Y.; 1992; Rees Jones; p

63. (54) Bayonne GC 7.20

Bayonne, N.J.; 2006; Eric Bergstol; p

64. (69) Victoria National 7.19

Newburgh, Ind.; 1998; Tom Fazio; p

65. (64) Martis Camp 7.19

Truckee, Calif.; 2007; Tom Fazio; p

66. (63) The Rim 7.19

Payson, Ariz.; 1998; Tom Weiskopf; p

67. (70) Hazeltine National 7.19

Chaska, Ariz.; 1962; Robert Trent Jones Sr.; p

68. (65) Johns Island West 7.18

Vero Beach, Fla.; 1989; Tom Fazio; p

69. (51) Shoal Creek 7.17

Birmingham, Ala.; 1976; Jack Nicklaus; p

70. (79) Crooked Stick Golf Club 7.17

Carmel, Ind.; 1964; Pete Dye; p

71. (62) Long Cove 7.16

Hilton Head, S.C.; 1982; Pete Dye; p

72. (75) Grandfather G&CC 7.16

Linville, N.C.; 1968; Ellis Maples; p

73. (71) Manele GC 7.14

Lanai, Hawaii; 1993; Jack Nicklaus; r

74. (67) Wolf Run 7.14

Zionsville, Ind.; 1990; Steve Smyers; p

75. (66) Robert Trent Jones GC 7.13

Lake Manassas, Va.; 1991; Robert Trent Jones Sr., Roger Rulewich; p

76. (80) Karsten Creek 7.12

Stillwater, Okla.; 1994; Tom Fazio; d

77. (83) Valhalla GC 7.12

Louisville, Ky.; 1986; Jack Nicklaus; p

78. ** The Quarry CC 7.11

La Quinta, Calif.; 1994; Tom Fazio; p

79. (72) Hidden Creek 7.10

Egg Harbor Township, N.J.; 2002; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

80. (61) Trump National (Old) 7.10

Bedminster, N.J.; 2004; Tom Fazio; p

81. (77) Greywalls 7.1

Marquette, Mich.; 2005; Mike Devries; d

82. (85) Clear Creek 7.09

Tahoe, Nev.; 2009; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

83. (74) Patriot GC 7.08

Owasso, Okla.; 2010; Robert Trent Jones Jr.; p

84. (91) Secession GC 7.07

Gibbes Island, S.C.; 1992; Bruce Devlin; p

85. (78) Forest Highlands (The Canyon) 7.06

Flagstaff, Ariz.; 1989; Jay Morrish, Tom Weiskopf; p

86. (94 Diamond Creek 7.05

Banner Elk, N.C.; 2003; Tom Fazio; p

87. (73) Blackwolf Run (River) 7.05

Kohler, Wis.; 1988; Pete Dye; r

88. (86) Ocean Forest 7.04

Sea Island, Ga.; 1994; Rees Jones; p

89. (87) Wild Horse 7.04

Gothenburg, Neb.; 1999; Dave Axland, Dan Proctor; d

90. (88) Sea Island GC (Seaside) 7.03

St. Simon Island, Ga.; 2000; Charles H. Alison, Harry S. Colt, Tom Fazio, Joe Lee; r

91. (90) Eugene CC 7.03

Eugene, Ore.; 1967; H. Chandler Egan, Robert Trent Jones Sr.; p

92. (84) Cuscowilla on Lake Oconee 7.02

Eatonton 1998; Bill Coore, Ben Crenshaw; p

93. (81) Concession 7.02

Bradenton, Fla.; 2006; Jack Nicklaus; p

94. * Tradition GC 7.01

La Quinta, Calif.; 1998; Arnold Palmer, Ed Seay; p

95. (76) Jupiter Hills Club (Hills Course) 7.00

Tequesta, Fla.; 1970; George Fazio; p

96. (95) Hudson National 6.99

Croton-on-Hudson; 1996; Tom Fazio; p

97. (99) Sage Valley 6.99

Graniteville, S.C.; 2001; Tom Fazio; p

98. (98) Naples National 6.99

Naples, Fla.; 1993; Dana Fry, Michael Hurdzan; p

99. (93) Prairie Club (Dunes) 6.99

Valentine, Neb.; 2010; Tom Lehman; r

100. ** Stonewall (Original) 6.97

Bulltown, Pa.; 1993; Tom Doak; p

* new to list

** returns to list

p – private

r – resort

d – daily-fee

(Coming Tuesday: The top 100 Classic Courses in the USA.)

