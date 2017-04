Tee times, pairings: 2017 Valero Texas Open, final round

Here are the tee times and pairings for the final round of the Valero Texas Open at TPC San Antonio – AT&T Oaks in San Antonio, Texas. (Note: All times Eastern)

• • •

SUNDAY

OFF TEE NO. 1

10:20 a.m.: Stewart Cink, Tom Hoge, Charley Hoffman

10:30 a.m.: J.J. Henry, Harold Varner III, Gonzalo Fernandez-Castano

10:40 a.m.: Nicholas Lindheim, Jamie Lovemark, Cameron Percy

10:50 a.m.: J.T. Poston, Ryan Brehm, Ollie Schniederjans

11 a.m.: Jimmy Walker, Jonathan Randolph, Shawn Stefani

11:10 a.m.: Ryan Moore, Sung Kang, Jhonattan Vegas

11:20 a.m.: Si Woo Kim, Matt Jones, Sebastian Munoz

11:30 a.m.: Aaron Baddeley, Bob Estes, Robby Shelton

11:40 a.m.: Jim Herman, Nick Taylor, Camilo Villegas

11:50 a.m.: Cameron Smith, Brian Gay, Brooks Koepka

12 p.m.: Kevin Tway, Bud Cauley, Tony Finau

12:10 p.m.: Ryan Palmer, Carl Pettersson, Martin Laird

12:20 p.m.: Kevin Chappell, Branden Grace, John Huh

OFF TEE NO. 10