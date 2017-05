Which women's college golf teams have excelled the most this spring?

By: Brentley Romine | May 7, 2017 4:12 pm

Which women’s college golf team played the best this spring? Which team made the biggest jump in the Golfweek/Sagarin rankings?

Here are the answers:

Spring-only rankings

No. Team Power Rating 1 Arizona State 70.29 2 Duke 70.41 3 Florida 70.53 4 UCLA 70.63 5 Alabama 70.69 6 Florida State 70.83 7 Stanford 71.01 8 Georgia 71.16 9 Furman 71.19 10 Arizona 71.54 11 Northwestern 71.62 12 Southern California 71.85 13 Colorado 71.99 14 South Carolina 72.04 15 Arkansas 72.10 16 North Carolina State 72.18 17 Miami 72.25 18 Baylor 72.29 19 Kent State 72.30 20 Texas A&M 72.38 21 Oklahoma State 72.45 22 Texas Tech 72.48 23 Texas 72.57 24 UCF 72.58 25 Michigan State 72.58 26 UNLV 72.71 27 San Diego State 72.81 28 Clemson 72.81 29 Pepperdine 72.84 30 BYU 72.85 31 Oklahoma 72.85 32 San Jose State 72.85 33 North Carolina 72.87 34 Ohio State 72.94 35 Michigan 72.95 36 California 72.97 37 Washington 73.05 38 Tennessee 73.07 39 Houston 73.12 40 TCU 73.19 41 Louisville 73.31 42 Oregon 73.31 43 Auburn 73.31 44 SMU 73.35 45 Illinois 73.46 43 Auburn 73.31 44 SMU 73.35 45 Illinois 73.46 46 Augusta University 73.47 47 Purdue 73.56 48 Iowa State 73.65 49 LSU 73.67 50 Mississippi State 73.72 51 Campbell 73.87 52 Wisconsin 73.88 53 Kansas State 73.90 54 Wake Forest 73.96 55 Missouri 74.05 56 Oregon State 74.09 57 Denver 74.11 58 Kentucky 74.13 59 Maryland 74.15 60 Memphis 74.19 61 Vanderbilt 74.29 62 Idaho 74.31 63 Cal Poly 74.32 64 Old Dominion 74.34 65 East Carolina 74.35 66 New Mexico State 74.48 67 East Tennessee State 74.53 68 Washington State 74.59 69 Southern Mississippi 74.62 70 Fresno State 74.62 71 Virginia 74.63 72 UTSA 74.66 73 FIU 74.70 74 Kennesaw State 74.71 75 South Dakota State 74.71 76 Minnesota 74.75 77 Texas State 74.76 78 New Mexico 74.82 79 Boston College 74.83 80 Penn State 74.84 81 Mercer 74.88 82 Princeton 74.88 83 Murray State 74.89 84 Troy 74.90 85 Kansas 74.91 86 UC Davis 74.97 87 Tulsa 75.03 88 South Florida 75.04 89 Middle Tennessee State 75.04 90 Notre Dame 75.05 91 Mississippi 75.06 92 Hawaii 75.09 93 Long Beach State 75.11 94 Central Arkansas 75.20 95 Sam Houston State 75.20 96 Nevada 75.22 97 Northern Illinois 75.26 98 Virginia Tech 75.28 99 Gonzaga 75.30 100 Toledo 75.32

• • •

Rankings movement