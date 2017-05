Tee times, pairings: 2017 NCAA Women's Championship, Round 1

Here are the tee times and pairings for Round 1 of the 2017 NCAA Women’s Championship at Rich Harvest Farms in Sugar Grove, Ill. (All times Central)

x-playing as individuals

y-BYU’s Alex White will play her third round Thursday (after practice round for rest of field finishes up) and her first and second rounds Friday and Saturday due to school’s no competition on Sunday policy

Friday

OFF TEE NO. 1

7:30 a.m.: Covadonga Sanjuan (Purdue), Rio Watanabe (Ohio State), Alisa Snyder (Michigan)

7:41: Ida Ayu Melati Putri (Purdue), Nikolette Schroeder (Ohio State), Megan Kim (Michigan)

7:52: Marta Martin Garcia (Purdue), Jessica Porvasnik (Ohio State), Emily White (Michigan)

8:03: Micaela Farah (Purdue), Katja Pogacar (Ohio State), Grace Choi (Michigan)

8:14: August Kim (Purdue), Jaclyn Lee (Ohio State), Elodie Van Dievoet (Michigan)

x-8:25: Cara Gorlei (Arkansas), Susie Cavanagh (Oregon State), Maya Walton (Princeton)

8:36: Marisa Messana (Clemson), Petra Salko (Oregon), Carolyn Markley (Michigan State)

8:47: Kennedy Swann (Clemson), Kathleen Scavo (Oregon), Allyson Geer (Michigan State)

8:58: Sydney Legacy (Clemson), Kelsey Ulep (Oregon), Katie Sharp (Michigan State)

9:09: Ana Paula Valdes (Clemson), Cathleen Santoso (Oregon), Sarah Burnham (Michigan State)

9:20: Alice Hewson (Clemson), Marcella Pranovia (Oregon), Paz Marfa Sans (Michigan State)

Alice Hewson (Clemson), Marcella Pranovia (Oregon), Paz Marfa Sans (Michigan State) 12:30 p.m.: Matilda Castren (Florida State), Robynn Ree (USC), Sophia Zeeb (Arizona State)

12:41: Amanda Doherty (Florida State), Gabriella Then (USC), Roberta Liti (Arizona State)

12:52: Morgane Metraux (Florida State), Tiffany Chan (USC), Linnea Strom (Arizona State)

1:03: Lydia Gumm (Florida State), Muni He (USC), Olivia Mehaffey (Arizona State)

1:14: Kim Metraux (Florida State), Victoria Morgan (USC), Monica Vaughn (Arizona State)

x-1:25: Laura Fuenfstueck (College of Charleston), Bianca Pagdanganan (Gonzaga), Camila Serrano (Florida International)

Laura Fuenfstueck (College of Charleston), Bianca Pagdanganan (Gonzaga), Camila Serrano (Florida International) 1:36: Sarah Cho (Northwestern), Macarena Aguilera (Miami), Kelly Nielsen (Kent State)

1:47: Janet Mao (Northwestern), Renate Grimstad (Miami), Wad Phaewchimplee (Kent State)

1:58: Stephanie Lau (Northwestern), Filippa Moork (Miami), Michaela Finn (Kent State)

2:09: Kacie Komoto (Northwestern), Delfina Acosta (Miami), Karoline Stormo (Kent State)

2:20: Hannah Kim (Northwestern), Dewi Weber (Miami), Pimnipa Panthong (Kent State)

OFF TEE NO. 10