Tee times, pairings: 2017 Dean & DeLuca Invitational, final round

Here are the tee times and pairings for the final round of the Dean & DeLuca Invitational at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas. (Note: All times Eastern)

SUNDAY

OFF TEE NO. 10

11:14 a.m.: Bud Cauley, Ollie Schniederjans, Harris English

11:25 a.m.: Vaughn Taylor, Ryan Blaum, William McGirt

11:36 a.m.: Chad Campbell, Xander Schauffele, Curtis Luck

11:47 a.m.: Ben Martin, Nick Watney, Chris Stroud

11:58 a.m.: Yuta Ikeda, Angel Cabrera, Graham DeLaet

12:09 p.m.: Brian Stuard, Michael Thompson, Robert Streb Shawnee

12:20 p.m.: Adam Hadwin, Brandt Snedeker, Geoff Ogilvy

12:31 p.m.: Cameron Tringale, Nick Taylor, Chris Kirk

12:42 p.m.: Sung Kang, Patton Kizzire, Ryan Moore

12:53 p.m.: Derek Fathauer, Scott Stallings, Chez Reavie

1:04 p.m.: David Hearn, Zach Johnson, Wesley Bryan

David Hearn, Zach Johnson, Wesley Bryan 1:15 p.m.: Matt Jones, Ryan Palmer, Dominic Bozzelli

OFF TEE NO. 1