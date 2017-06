Tee times, pairings: 2017 Travelers Championship, Round 3

Due to expected inclement weather Friday night and Saturday morning, Round 3 tee times at the Travelers Championship have been pushed back (with players going in threesomes off split tees).

Without that noted, here are the tee times and pairings for the third round of the Travelers Championship, played at TPC River Highlands in Cromwell, Conn. (Note: All times Eastern)

SATURDAY

OFF TEE NO. 1

10:45 a.m.: Nick Watney, Jonas Blixt, William McGirt

10:55 a.m.: David Hearn, Sebastian Munoz Brad Fritsch

11:05 a.m.: Keegan Bradley, Hudson Swafford, Mackenzie Hughes

11:15 a.m.: Morgan Hoffmann, Kyle Stanley, Greg Chalmers

11:25 a.m.: Vaughn Taylor, Brandt Snedeker, Kevin Na

11:35 a.m.: David Lingmerth, Tony Finau, Marc Leishman

11:45 a.m.: Charley Hoffman, Brett Stegmaier, Will MacKenzie

11:55 a.m.: Fabian Gomez, Paul Casey, Brian Harman

12:05 p.m.: Ryan Brehm, Johnson Wagner, Xander Schauffele

12:15 p.m.: Danny Lee, Anirban Lahiri, Brendan Steele

12:25 p.m.: Smylie Kaufman, Padraig Harrington, Jim Furyk

12:35 p.m.: Beau Hossler, Graham DeLaet, Chez Reavie

12:45 p.m.: Boo Weekley, Patrick Rodgers, Daniel Berger

12:55 p.m.: Chase Seiffert, Wesley Bryan, Daniel Summerhays

Chase Seiffert, Wesley Bryan, Daniel Summerhays 1:05 p.m.: Jordan Spieth, Troy Merritt, Patrick Reed

OFF TEE NO. 10