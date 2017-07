2017 PGA Tour Greenbrier Classic: Pairings, tee times and TV info

The Greenbrier Classic returns this week at the Old White TPC in White Sulphur Springs, WV., after deadly flooding across West Virginia canceled last year’s regular PGA Tour stop.

The course has undergone extensive repair and renovation for this week’s tournament – which features four of the top 30 players in the world.

Phil Mickelson makes his first start with brother Tim on his bag since he separated from longtime caddie Jim Mackay. Mickelson hasn’t played since the FedEx St. Jude Classic in early June.

Mickelson’s group – which includes Bubba Watson and 2015 champion Danny Lee – goes off at 1 p.m. Thursday. John Daly got in on a sponsor exemption and starts out of the gate right at 7:10 a.m. Thursday.

Greenbrier Classic at a glance

Where: The Old White TPC at the Greenbrier Resort, White Sulphur Springs, West Virginia

When: Thursday-Sunday

Defending champion: Danny Lee (2015)

Purse: $7.1 million

TV info

Thursday: 3-6 p.m. (Golf Channel)

Friday: 3-6 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 3-6 p.m. (CBS)

Sunday: 3-6 p.m. (CBS)

Thursday Tee Times

Off Tee No. 1

7:00 AM — Michael Kim, C.T. Pan, Mark Hubbard

7:10 AM — Ben Crane, Robert Garrigus, John Daly

7:20 AM — Tommy Gainey, Zac Blair, Michael Putnam

7:30 AM — D.A. Points, Troy Merritt, Ben Martin

7:40 AM — Vaughn Taylor, J.B. Holmes, Vijay Singh

7:50 AM — Greg Chalmers, Keegan Bradley, Luke Donald

8:00 AM — Davis Love III, Robert Streb, K.J. Choi

8:10 AM — Graham DeLaet, Andres Gonzales, J.T. Poston

8:20 AM — Jason Bohn, Chris Stroud, Tyron Van Aswegen

8:30 AM — Scott Stallings, Y.E. Yang, Tag Ridings

8:40 AM — Ryan Armour, Julian Etulain, Kevin Shields

8:50 AM — Brad Fritsch, Bryson DeChambeau, Davis Love IV

9:00 AM — Steven Alker, S.J. Park, Clayton Portz

12:00 PM — Boo Weekley, Ricky Barnes, Luke List

12:10 PM — Patrick Rodgers, Kelly Kraft, Xander Schauffele

12:20 PM — Cameron Tringale, Sung Kang, Cameron Percy

12:30 PM — Tony Finau, Hunter Mahan, Webb Simpson

12:40 PM — Peter Malnati, J.J. Henry, Sean O'Hair

12:50 PM — Kevin Kisner, Si Woo Kim, Mackenzie Hughes

1:00 PM — Bubba Watson, Danny Lee, Phil Mickelson

1:10 PM — Scott Brown, Charlie Beljan, Rory Sabbatini

1:20 PM — Camilo Villegas, Geoff Ogilvy, Bill Lunde

1:30 PM — Johnson Wagner, Morgan Hoffmann, Dominic Bozzelli

1:40 PM — Nicholas Lindheim, Brett Drewitt, Ryan Zylstra

1:50 PM — Sam Saunders, Sebastian Munoz, Christian Brand

2:00 PM — Miguel Angel Carballo

Off Tee No 10