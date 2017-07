Tee times, pairings: 2017 John Deere Classic, Rounds 1-2

Here are the first- and second-round tee times and pairings for the 2017 John Deere Classic at TPC Deere Run in Silvis, Ill. (all times Eastern):

Thursday

OFF TEE NO. 1

8:10 a.m.: Rory Sabbatini, Patton Kizzire, Kevin Tway

8:20 a.m.: Morgan Hoffmann, Steve Wheatcroft, Andrew Loupe

8:30 a.m.: Kevin Streelman, Bill Lunde, Ryo Ishikawa

8:40 a.m.: Greg Chalmers, Billy Hurley III, J.J. Henry

8:50 a.m.: Nick Taylor, Ben Martin, K.J. Choi

9 a.m.: Steven Bowditch, Chris Kirk, Hunter Mahan

9:10 a.m.: Geoff Ogilvy, Kyle Reifers, Mark Hubbard

9:20 a.m.: Eric Axley, Patrick Rodgers, Bryson DeChambeau

9:30 a.m.: Brendon de Jonge, Cameron Tringale, Kelly Kraft

9:40 a.m.: George McNeill, Stuart Appleby, Troy Matteson

9:50 a.m.: Brandon Hagy, Max Homa, Dylan Meyer

10 a.m.: Sam Saunders, Richy Werenski, Nick Hardy

10:10 a.m.: Bobby Gates, Brett Drewitt, Darin Fisher

1:20 p.m.: Dicky Pride, Chad Collins, J.T. Poston

1:30 p.m.: Jason Bohn, Ryan Palmer, Ryan Blaum

1:40 p.m.: Chesson Hadley, Derek Fathauer, Trey Mullinax

1:50 p.m.: Charley Hoffman, Davis Love III, Troy Merritt

2 p.m.: Kyle Stanley, Ryan Moore, William McGirt

2:10 p.m.: Kevin Kisner, Bubba Watson, Steve Stricker

2:20 p.m.: Angel Cabrera, Chad Campbell, Shane Bertsch

2:30 p.m.: Brendon Todd, Scott Stallings, Mark Wilson

2:40 p.m.: David Hearn, Roberto Castro, Martin Flores

2:50 p.m.: Lucas Glover, Cameron Percy, Andres Gonzales

3 p.m.: Hiroshi Iwata, Tyler Aldridge, Curtis Luck

3:10 p.m.: Tom Hoge, Seamus Power, Sam Horsfield

3:20 p.m.: Julian Etulain, Ryan Brehm, Matt Lee

OFF TEE NO. 10

8:10 a.m.: Daniel Summerhays, Ricky Barnes, Gonzalo Fdez-Castano

8:20 a.m.: Ken Duke, Kevin Na, Dominic Bozzelli

8:30 a.m.: John Rollins, Tim Herron, Grayson Murray

8:40 a.m.: Peter Malnati, Danny Lee, Robert Streb

8:50 a.m.: Brian Harman, Wesley Bryan, Cody Gribble

9 a.m.: Daniel Berger, Zach Johnson, Charles Howell III

9:10 a.m.: Robert Garrigus, Jamie Lovemark, Brett Stegmaier

9:20 a.m.: Spencer Levin, Greg Owen, Harold Varner III

9:30 a.m.: Camilo Villegas, Andres Romero, Tag Ridings

9:40 a.m.: Scott Brown, Chez Reavie, Michael Kim

9:50 a.m.: Jonathan Randolph, Steven Alker, Brian Campbell

10 a.m.: Mark Anderson, Miguel Angel Carballo, Cliff Kresge

10:10 a.m.: Willy Wilcox, Ryan Armour, Maverick McNealy

1:20 p.m.: Jonathan Byrd, Chris Stroud, Zac Blair

1:30 p.m.: John Huh, Johnson Wagner, Ollie Schniederjans

1:40 p.m.: John Merrick, Bryce Molder, Charlie Wi

1:50 p.m.: Smylie Kaufman, Brian Gay, K.J. Choi

2 p.m.: D.A. Points, Vaughn Taylor, Alex Cejka

2:10 p.m.: Brian Stuard, Matt Every, Nick Watney

2:20 p.m.: Boo Weekley, Bud Cauley, Tyrone Van Aswegen

2:30 p.m.: Bob Estes, Shawn Stefani, Luke List

2:40 p.m.: Y.E. Yang, Tim Wilkinson, J.J. Spaun

2:50 p.m.: Ben Crane, Matt Jones, Carl Pettersson

3 p.m.: Bobby Wyatt, Rick Lamb, Wyndham Clark

3:10 p.m.: Brad Fritsch, Joel Dahmen, David Lawrence

3:20 p.m.: Sebastian Munoz, Nicholas Lindheim, Kurt Slattery

• • •

Friday

OFF TEE NO. 1

8:10 a.m.: Jonathan Byrd, Chris Stroud, Zac Blair

8:20 a.m.: John Huh, Johnson Wagner, Ollie Schniederjans

8:30 a.m.: John Merrick, Bryce Molder, Charlie Wi

8:40 a.m.: Smylie Kaufman, Brian Gay, K.J. Choi

8:50 a.m.: D.A. Points, Vaughn Taylor, Alex Cejka

9 a.m.: Brian Stuard, Matt Every, Nick Watney

9:10 a.m.: Boo Weekley, Bud Cauley, Tyrone Van Aswegen

9:20 a.m.: Bob Estes, Shawn Stefani, Luke List

9:30 a.m.: Y.E. Yang, Tim Wilkinson, J.J. Spaun

9:40 a.m.: Ben Crane, Matt Jones, Carl Pettersson

9:50 a.m.: Bobby Wyatt, Rick Lamb, Wyndham Clark

10 a.m.: Brad Fritsch, Joel Dahmen, David Lawrence

10:10 a.m.: Sebastian Munoz, Nicholas Lindheim, Kurt Slattery

1:20 p.m.: Daniel Summerhays, Ricky Barnes, Gonzalo Fdez-Castano

1:30 p.m.: Ken Duke, Kevin Na, Dominic Bozzelli

1:40 p.m.: John Rollins, Tim Herron, Grayson Murray

1:50 p.m.: Peter Malnati, Danny Lee, Robert Streb

2 p.m.: Brian Harman, Wesley Bryan, Cody Gribble

2:10 p.m.: Daniel Berger, Zach Johnson, Charles Howell III

2:20 p.m.: Robert Garrigus, Jamie Lovemark, Brett Stegmaier

2:30 p.m.: Spencer Levin, Greg Owen, Harold Varner III

2:40 p.m.: Camilo Villegas, Andres Romero, Tag Ridings

2:50 p.m.: Scott Brown, Chez Reavie, Michael Kim

3 p.m.: Jonathan Randolph, Steven Alker, Brian Campbell

3:10 p.m.: Mark Anderson, Miguel Angel Carballo, Cliff Kresge

3:20 p.m.: Willy Wilcox, Ryan Armour, Maverick McNealy

OFF TEE NO. 10