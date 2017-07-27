Golfweek's Best: Great Britain and Ireland Modern Courses, 2017

Here is the Golfweek’s Best list of top 50 Great Britain and Ireland Modern Courses for 2017:
Rank (2016 rank). Course . . . Location (Architect(s), Opened), Avg. Rating
1 (1). Trump International Golf Links – Scotland . . . Aberdeenshire, Scotland (Martin Hawtree, 2012), 7.93
2 (2). Kingsbarns . . . St. Andrews, Scotland (Kyle Phillips, 1999), 7.87
3 (3). Castle Stuart . . . Inverness, Scotland (Gil Hanse, Mark Parsinen, 2009), 7.69
4 (4). Loch Lomond . . . Dunbartonshire, Scotland (Jay Morrish, Tom Weiskopf, 1994), 7.61
5 (5). Waterville . . . Waterville, Ireland (Eddie Hackett, Tom Fazio, 1973), 7.52
6 (6). Renaissance Club at Archerfield . . . Dirleton, Scotland (Tom Doak, 2008), 7.35
7 (7). Old Head of Kinsale . . . Kinsale, Ireland (Eddie Hackett, Joe Carr, Ron Kirby, Paddy Merrigan, Liam Higgins, 1997), 7.31
8 (8). The European Club . . . Brittas Bay, Ireland (Pat Ruddy, 1992), 7.23
9 (9). Tralee . . . Tralee, Ireland (Arnold Palmer, 1984), 7.07
10 (10). Rowallan Castle . . . Kilmaurs, Scotland (Colin Montgomerie, 2010), 7
11 (11). Enniscrone . . . Enniscrone, Ireland (Eddie Hackett, 1973), 6.94
12 (12). Carne . . . Belmullet, Ireland (Eddie Hackett, 1995), 6.84
13 (13). Carton House (Montgomerie) . . . Maynooth, Ireland (Colin Montgomerie, Design European Golf, 2003), 6.76
14 (15). Queenwood . . . Ottershaw, England (David McLay Kidd, 2001), 6.73
15 (17). Killeen Castle . . . Dunsany, Ireland (Jack Nicklaus, 2008), 6.68
16 (16). Lough Erne . . . Enniskillen, Northern Ireland (Nick Faldo, 2009), 6.68
17 (14). Trump International Golf Links – Ireland . . . Doonbeg, Ireland (Greg Norman, 2001), 6.67
18 (19). Woburn (Dukes) . . . Little Brickhill, England (Charles Lawrie, 1976), 6.63
19 (18). Hillside . . . Southport, England (Fred Hawtree, 1967), 6.61
20 (20). Ballylifflin (Glashedy) . . . Ballyliffin, Ireland (Pat Ruddy, Tom Craddock, 1995), 6.57
21 (21). Carnegie Links at Skibo . . . Dornoch, Scotland (Donald Steel, 1994), 6.49
22 (30). Woburn (Marquess) . . . Little Brickhill, England (Clive Clark, Peter Alliss, Alex Hay, Alex McMurray, 1997), 6.48
23 (23). Rosapenna (Sandy Hills) . . . Downings, Ireland (Pat Ruddy, 2003), 6.47
24 (22). The Wisley (Garden & Mill) . . . Ripley, England (Robert Trent Jones Jr., 1991), 6.47
25 (29). St. Andrews (Castle Course) . . . St. Andrews, Scotland (David McLay Kidd, 2008), 6.43
26 (25). The Carrick . . . Loch Lomond, Scotland (Doug Carrick, 2007), 6.3
27 (24). The Grove . . . Chandler’s Cross, England (Kyle Phillips, 2003), 6.29
28 (27). Dundonald Links . . . Gailes, Scotland (Kyle Phillips, 2003), 6.22
29 (38). Fairmont St. Andrews (Kittocks) . . . St. Andrews, Scotland (Bruce Devlin, Gary Stephenson, 2001), 6.19
30 (28). Fairmont St. Andrews (Torrance) . . . St. Andrews, Scotland (Sam Torrance, 2001), 6.18
31 (35). Crail (Craighead) . . . Crail, Scotland (Gil Hanse, 1998), 6.13
32 (26). Celtic Manor (2010 Course) . . . Newport, Wales (Ross McMurray, 2009), 6.12
33 (31). Machrihanish Dunes . . . Machrihanish, Scotland (David McLay Kidd, 2009), 6.12
34 (36). The Duke’s St. Andrews . . . St. Andrews, Scotland (Peter Thomson, Tim Liddy, 1995), 6.1
35 (32). Bearwood Lakes . . . Wokingham, England (Martin Hawtree, 1996), 6.08
36 (33). Trump Turnberry Resort (King Robert the Bruce) . . . Turnberry, Scotland (Donald Steel, Martin Ebert, 2001), 6.04
37 (37). Craigielaw . . . Aberlady, Scotland (Donald Steel, 2002), 6
38 (34). Druid’s Glen . . . Newtownmountkennedy, Ireland (Pat Ruddy, Tom Craddock, 1995), 6
39 (44). Gleneagles (PGA Centenary) . . . Auchterarder, Scotland (Jack Nicklaus, 1993), 5.98
40 (39). Donegal . . . Murvagh, Ireland (Pat Ruddy, Eddie Hackett, 1973), 5.91
41 (40). K Club (Smurfit) . . . Straffan, Ireland (Arnold Palmer, Ed Seay, 1990), 5.9
42 (41). Fota Island . . . Fota Island, Ireland (Christy O’Connor Jr., Jeff Howes, Peter McEvoy, 1993), 5.84
43 (43). Portmarnock Hotel & Golf Links . . . Portmarnock, Ireland (Jim Engh, Bernhard Langer, 1995), 5.8
44 (42). Adare Manor Golf Resort . . . Adare, Ireland (Robert Trent Jones Sr., 1995), 5.69
45 (50). K Club (Palmer) . . . Straffan, Ireland (Arnold Palmer, 1991), 5.62
46 (46). Connemara . . . Ballyconneely, Ireland (Eddie Hackett, 1973), 5.6
47 (48). Ballybunion (Cashen) . . . Ballybunion, Ireland (Robert Trent Jones Sr., 1982), 5.5
48 (47). Carton House (O’Meara) . . . Maynooth, Ireland (Mark OMeara, Design European Golf, 2002), 5.5
49 (49). Chart Hills . . . Biddenden, England (Steve Smyers, Nick Faldo, 1993), 5.5
50 (NR). The Belfry (Brabazon) . . . Wisham, England (Dave Thomas, 1977), 5.48
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