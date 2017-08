Tee times, pairings: 2017 WGC-Bridgestone Invitational, Rounds 1-2

Here are the first- and second-round tee times and pairings for the 2017 WGC-Bridgestone Invitational at Firestone Country Club in Akron, Ohio. (Note: all times Eastern.)

Thursday (Off No. 1) / Friday (Off No. 10)

7:30 a.m. / 8:30 a.m.: Kyle Stanley, Bernd Wiesberger

7:40 a.m. / 8:40 a.m.: Kevin Kisner, Francesco Molinari, Shaun Norris

7:50 a.m. / 8:50 a.m.: Brian Harman, Emiliano Grillo, Scott Hend

8:00 a.m. / 9:00 a.m.: Hudson Swafford, Pat Perez, Sam Brazel

8:10 a.m. / 9:10 a.m.: Bryson DeChambeau, Branden Grace, Renato Paratore

8:20 a.m. / 9:20 a.m.: Gary Woodland, Andres Romero, Chris Wood

8:30 a.m. / 9:30 a.m.: Xander Schauffele, Louis Oosthuizen, Hideto Tanihara

8:40 a.m. / 7:30 a.m.: Charley Hoffman, J.B. Holmes, Thorbjorn Olesen

8:50 a.m. / 7:40 a.m.: Si Woo Kim, Ryan Moore, Paul Casey

9:00 a.m. / 7:50 a.m.: Henrik Stenson, Justin Rose, Harold Varner III

9:10 a.m. / 8:00 a.m.: Jon Rahm, Justin Thomas, Adam Scott

9:20 a.m. / 8:10 a.m.: Sergio Garcia, Rickie Fowler, Matt Kuchar

9:30 a.m. / 8:20 a.m.: Daniel Berger, Rafa Cabrera Bello, Tommy Fleetwood

Thursday (Off No. 10) / Friday (Off No. 1)