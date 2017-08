PGA Championship 2017: How to watch Round 1, tee times, pairings

CHARLOTTE – The final major of the season is upon us this week at the PGA Championship at Quail Hollow.

Here’s a look at the television schedule and tee times/pairings for Round 1.

LIVE TV COVERAGE: First round coverage, 1-7 p.m. (TNT).

LIVE STREAMING: 8 a.m.- 7 p.m. at www.pga.com/events/pgachampionship

TEE TIMES

OFF TEE NO. 1

7:20 a.m.: Grayson Murray, p-Rich Berberian Jr., Peter Uihlein

OFF TEE NO. 10