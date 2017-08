Tee times, pairings: 2017 U.S. Amateur, stroke play

The tee times are out for the 2017 U.S. Amateur – and there are some good pairings.

Joaquin Niemann, Maverick McNealy and Braden Thornberry – ranked Nos. 1-3 in the World Amateur Golf Ranking, respectively – are grouped together, as are the last three low amateurs in majors – Stewart Hagestad (Masters), Scottie Scheffler (U.S. Open) and Alfie Plant (British Open).

Brad Dalke, last year’s runner-up, will play alongside fellow semifinalists from a year ago, Jonah Texeira and Nick Carlson.

For the junior-golf fans, the last three U.S. Junior Amateur champions are paired together – Philip Barbaree (2015), Min Woo Lee (2016) and Noah Goodwin (2017).

Here are the complete tee times and pairings for the 36-hole stroke-play portion of the 2017 U.S. Amateur at Riviera Country Club and Bel-Air Country Club, near Los Angeles (all times local):

Monday (Aug. 14), Bel-Air, Hole #1 / Tuesday (Aug. 15), Riviera, Hole #10

7 a.m. / 12:15 p.m. – Jonathan Kang, Santa Clarita, Calif.; Shae Wools-Cobb, Australia; Andrew Israelson, Staples, Minn.

7:10 a.m. / 12:25 p.m. – Dawson Armstrong, Brentwood, Tenn.; Trace Crowe, Easley, S.C.; Ivan Ramirez, Colombia

7:21 a.m. / 12:36 p.m. – Connor Creasy, Abingdon, Va.; Mikey Feher, Signal Mountain, Tenn.; Viktor Hovland, Norway

7:31 a.m. / 12:46 p.m. – Austin Spicer, Gresham, Ore.; Chun An Yu, Chinese Taipei; John Hilliard Catanzaro, Gadsden, Ala.

7:42 a.m. / 12:57 p.m. – Tyler Moore, Escondido, Calif.; Andrew Alligood, Saint Johns, Fla.; Ruben Sondjaja, Australia

7:52 a.m. / 1:07 p.m. – Benjamin Shipp, Raleigh, N.C.; Tom Miles, Dublin, Ohio; John Souza, Phoenix, Ariz.

8:03 a.m. / 1:18 p.m. – Arjuna Anday, Murfreesboro, Tenn.; Kyle Slattery, Rockford, Ill.; Mark Lawrence Jr., Henrico, Va.

8:13 a.m. / 1:28 p.m. – Jacob Bergeron, Slidell, La.; Kiran Day, Australia; Adrien Pendaries, France

8:24 a.m. / 1:39 p.m. – Blake Taylor, Wilmington, N.C.; Broc Haymon, Pearland, Texas; Jeremy Wall, Brielle, N.J.

8:34 a.m. / 1:49 p.m. – Brett Patterson, McMinnville, Tenn.; John Pak, Scotch Plains, N.J.; Ian Snyman, Argyle, Texas

8:45 a.m. / 2 p.m. – Arthur Griffin, Lake Placid, N.Y.; Ryan Marter, Columbia, S.C.; Alex Smalley, Wake Forest, N.C.

8:55 a.m. / 2:10 p.m. – Noah Goodwin, Corinth, Texas; Min Woo Lee, Australia; Philip Barbaree, Shreveport, La.

9:06 a.m. / 2:21 p.m. – Bryce Lewis, Hendersonville, Tenn.; Oliver Gillberg, Sweden; Vishal Giri, Chantilly, Va.

Monday (Aug. 14), Bel-Air, Hole #10 / Tuesday (Aug. 15), Riviera, Hole #1

7 a.m. / 12:15 p.m. – Nicholas Engelhardt, Los Angeles, Calif.; Andrew Levitt, Ladera Ranch, Calif.; James Anstiss, New Zealand

7:10 a.m. / 12:25 p.m. – Ben Reichert, Tampa, Fla.; Noah Norton, Chico, Calif.; Theo Humphrey, Greenwich, Conn.

7:21 a.m. / 12:36 p.m. – Dylan Meyer, Evansville, Ind.; Collin Morikawa, La Canada Flintridge, Calif.; Scott Gregory, England

7:31 a.m. / 12:46 p.m. – Ben Sigel, Deephaven, Minn.; Matias Honkala, Finland; David Laskin, Elk Grove, Calif.

7:42 a.m. / 12:57 p.m. – Jeremy May, Las Vegas, Nev.; Mason Andersen, Chandler, Ariz.; Pryce Beshoory, Pearland, Texas

7:52 a.m. / 1:07 p.m. – Gaston Bertinotti, Argentina; Matthew Wolff, Agoura Hills, Calif.; Parker Coody, Plano, Texas

8:03 a.m. / 1:18 p.m. – Scott Strickland, Birmingham, Mich.; Maxwell Tylke, Rosemount, Minn.; Dylan Wu, Evanston, Ill.

8:13 a.m. / 1:28 p.m. – Perry Cohen, La Jolla, Calif.; Jules Blakely, Westlake, Ohio; Alex Springer, Olathe, Kan.

8:24 a.m. / 1:39 p.m. – Adria Arnaus, Spain; Cole Madey, West Linn, Ore.; Christopher Petefish, Cumming, Ga.

8:34 a.m. / 1:49 p.m. – Blake Collyer, Australia; Luis Fernando Barco, Peru; Thomas McCarthy, Tolland, Conn.

8:45 a.m. / 2 p.m. – Kymer Li, Newport Coast, Calif.; William Rainey, Charlotte, N.C.; Alejandro Tosti, Argentina

8:55 a.m. / 2:10 p.m. – Daulet Tuleubayev, Kazakhstan; John Oda, Honolulu, Hawaii; Matias Sanchez, Australia

9:06 a.m. / 2:21 p.m. – Colin Kresl, Lakeland, Fla.; Spencer Soosman, Westlake Village, Calif.; Calvin Green, Springfield, Ore.

Monday (Aug. 14), Bel-Air, Hole #1 / Tuesday (Aug. 15), Riviera, Hole #10

12:15 p.m. / 7 a.m. – James Grierson, Australia; Sam Migdal, Ballwin, Mo.; Eric Bae, Pinehurst, N.C.

12:25 p.m. / 7:10 a.m. – Danny Ochoa, Carlsbad, Calif.; Luke Schniederjans, Alpharetta, Ga.; Lee Hodges, Elkmont, Ala.

12:36 p.m. / 7:21 a.m. – William Zalatoris, Plano, Texas; Robert MacIntyre, Scotland; Connor Syme, Scotland

12:46 p.m. / 7:31 a.m. – Won Jun Lee, Republic of Korea; Wilson Furr, Jackson, Miss.; Jeff Doty, Carmel, Ind.

12:57 p.m. / 7:42 a.m. – Canon Claycomb, Bowling Green, Ky.; Matthew Sughrue, Arlington, Va.; David Rauer Jr., Tucson, Ariz.

1:07 p.m. / 7:52 a.m. – Mitchell Schow, Ogden, Utah; Thomas Hogan, Brunswick, Ga.; Austin Hitt, Longwood, Fla.

1:18 p.m. / 8:03 a.m. – Justin Suh, San Jose, Calif.; Corey Shaun, Encinitas, Calif.; Roy Cootes, Rolling Hills, Calif.

1:28 p.m. / 8:13 a.m. – Stuart Grehan, Republic of Ireland; Joshua McCarthy, Danville, Calif.; Caden Orewiler, Waldo, Ohio

1:39 p.m. / 8:24 a.m. – Shane Sigsbee, Las Vegas, Nev.; David Gies II, Charlotte, N.C.; Nick Hardy, Northbrook, Ill.

1:49 p.m. / 8:34 a.m. – Jacob Joiner, Albany, Ga.; Mike Calef, West Bridgewater, Mass.; Brooks Thomas, Chattanooga, Tenn.

2 p.m. / 8:45 a.m. – Parathakorn Suyasri, Thailand; Hunter Richardson, Clarksville, Tenn.; Cameron Lippoldt, Midland, Mich.

2:10 p.m. / 8:55 a.m. – Patrick Martin, Birmingham, Ala.; Charles Reiter, Palm Desert, Calif.; Patrick Cover, Huntersville, N.C.

2:21 p.m. / 9:06 a.m. – Chris Waters, Atlanta, Ga.; Wonje Choi, San Diego, Calif.; Cheng Jin, People’s Republic of China

Monday (Aug. 14), Bel-Air, Hole #10 / Tuesday (Aug. 15), Riviera, Hole #1

12:15 p.m. / 7 a.m. – Steven Fisk, Stockbridge, Ga.; Justin Kim, Fullerton, Calif.; Matthew Oshrine, Baltimore, Md.

12:25 p.m. / 7:10 a.m. – Rosswell Sinclair, Albuquerque, N.M.; Eugene Hong, Orlando, Fla.; Thomas LaMorte, Haworth, N.J.

12:36 p.m. / 7:21 a.m. – Sammy Schmitz, Farmington, Minn.; Tyler Isenhart, Geneva, Ill.; Michael Perras, Pasadena, Texas

12:46 p.m. / 7:31 a.m. – Nathan Smith, Pittsburgh, Pa.; William Gordon, Davidson, N.C.; Alex Moorman, Centerville, Iowa

12:57 p.m. / 7:42 a.m. – Tomas Gana, Chile; Harry Ellis, England; TBD

1:07 p.m. / 7:52 a.m. – Dean Naime, Rye, N.Y.; Steven Chervony, Boca Raton, Fla.; Chris Crisologo, Canada

1:18 p.m. / 8:03 a.m. – Ian Holt, Stow, Ohio; Connor Schmidt, Venetia, Pa.; Billy Walthouse, Longmeadow, Mass.

1:28 p.m. / 8:13 a.m. – Davis Shore, Knoxville, Tenn.; Clay Feagler, Laguna Niguel, Calif.; Cole Anderson, Camden, Maine

1:39 p.m. / 8:24 a.m. – Austin Squires, Cincinnati, Ohio; Matt Tolan, Eau Claire, Wis.; Derek Bard, New Hartford, N.Y.

1:49 p.m. / 8:34 a.m. – Charles Waddell, Chicago, Ill.; Sean Carlon, Albuquerque, N.M.; Luke Kluver, Norfolk, Neb.

2 p.m. / 8:45 a.m. – Walter Egloff, Chevy Chase, Md.; Jake Chanen, Phoenix, Ariz.; Michael McCoy, Des Moines, Iowa

2:10 p.m. / 8:55 a.m. – Jorge Garcia, Doral, Fla.; Josh Goldstein, Las Vegas, Nev.; Michael Graboyes, Watchung, N.J.

2:21 p.m. / 9:06 a.m. – Benjamin Cooley, Rydal, Pa.; Zach Smith, Santa Barbara, Calif.; Jacob Koppenberg, Bellingham, Wash.

Monday (Aug. 14), Riviera, Hole #1 / Tuesday (Aug. 15), Bel-Air, Hole #10

7 a.m. – 12:15 p.m. – P.J. Samiere, San Diego, Calif.; Jake Staiano, Englewood, Colo.; Jack Schultz, Whitefish Bay, Wis.

7:10 a.m. – 12:25 p.m. – John Axelsen, Denmark; Jake Goodman, San Antonio, Texas; James Nicholas, Scarsdale, N.Y.

7:21 a.m. – 12:36 p.m. – George Zahringer, New York, N.Y.; Logan Lowe, Grass Valley, Calif.; Raul Pereda De La Huerta, Mexico

7:31 a.m. – 12:46 p.m. – Juan Guerra, Dominican Republic; Reid Hatley, Spokane, Wash.; Andy Ogletree, Meridian, Miss.

7:42 a.m. – 12:57 p.m. – Garrett Rank, Canada; Raymond Navis, Nipomo, Calif.; Justin Tereshko, Greensboro, N.C.

7:52 a.m. – 1:07 p.m. – Carter Nunez, South Orange, N.J.; Kavan Eubank, College Station, Texas; K.K. Limbhasut, Thailand

8:03 a.m. – 1:18 p.m. – Donnie Trosper, Canton, Mich.; U Minn Woon, Malaysia; Hayden Springer, Trophy Club, Texas

8:13 a.m. – 1:28 p.m. – Jimmy Stanger, Tampa, Fla.; William Register, Burlington, N.C.; Lawren Rowe, Canada

8:24 a.m. – 1:39 p.m. – Jake McNulty, Canada; Sean Crocker, Long Beach, Calif.; Scott Shingler, Haymarket, Va.

8:34 a.m. – 1:49 p.m. – Aaron Whalen, Ephrata, Wash.; Taehoon Song, Republic of Korea; Walker Lee, Houston, Texas

8:45 a.m. – 2 p.m. – Stewart Hagestad, Newport Beach, Calif.; Scottie Scheffler, Dallas, Texas; Alfie Plant, England

8:55 a.m. – 2:10 p.m. – Shigetoshi Hasegawa, Japan; Alex Green, Point Clear, Ala.; Kyle Flexsenhar, Bloomington, Ill.

9:06 a.m. – 2:21 p.m. – McClure Meissner, San Antonio, Texas; Ashkaan Hakim, San Ramon, Calif.; Kenny Coakley, Phoenix, Ariz.

Monday (Aug. 14), Riviera, Hole #10 / Tuesday (Aug. 15), Bel-Air, Hole #1

7 a.m. / 12:15 p.m. – Corby Segal, Santa Clarita, Calif.; Jack Singh Brar, England; Kyle McClatchie, South Africa

7:10 a.m. / 12:25 p.m. – Brett Young, Bethel Park, Pa.; Cameron Knight, Lutz, Fla.; Kyle Mueller, Athens, Ga.

7:21 a.m. / 12:36 p.m. – Brad Dalke, Oklahoma City, Okla.; Nick Carlson, Hamilton, Mich.; Jonah Texeira, Los Angeles, Calif.

7:31 a.m. / 12:46 p.m. – Derek Castillo, Yorba Linda, Calif.; Jeff Champine, Rochester Hills, Mich.; Steven Setterstrom Jr., Mobile, Ala.

7:42 a.m. / 12:57 p.m. – Matt Wilson, Cypress, Calif.; Scott Harvey, Greensboro, N.C.; John Foster, Canada

7:52 a.m. / 1:07 p.m. – Joey Savoie, Canada; Ben Corfee, El Maceo, Calif.; Turk Pettit, Auburn, Ala.

8:03 a.m. / 1:18 p.m. – Prescott Mann, Scottsdale, Ariz.; Ben Fernandez, Southlake, Texas; Kaito Onishi, Japan

8:13 a.m. / 1:28 p.m. – Steven Irwin, Arvada, Colo.; Roberto Lebrija, Mexico; Michael Hamilton, Jacksonville Beach, Fla.

8:24 a.m. / 1:39 p.m. – Todd Mitchell, Bloomington, Ill.; Brandon Mancheno, Jacksonville, Fla.; Alexander Lee, Sacramento, Calif.

8:34 a.m. / 1:49 p.m. – Doug Ghim, Arlington Heights, Ill.; Cameron Champ, Sacramento, Calif.; Norman Xiong, Canyon Lake, Calif.

8:45 a.m. / 2 p.m. – Travis Smyth, Australia; Jacques Wilson, Victoria, Minn.; Colby Harwell, San Antonio, Texas

8:55 a.m. / 2:10 p.m. – Sean Rowen, Greenwood, Ind.; Dylan Stein, Flemington, N.J.; Taylor Sundbom, Duluth, Minn.

9:06 a.m. / 2:21 p.m. – Jakob Garstecki, Kansas City, Mo.; Rhett Rasmussen, Draper, Utah; Hayden Buckley, Tupelo, Miss.

Monday (Aug. 14), Riviera, Hole #1 / Tuesday (Aug. 15), Bel-Air, Hole #10

12:15 p.m. / 7 a.m. – Blake Elliott, Bullard, Texas; Rylee Reinertson, Gibbon, Neb.; Erik Jarvey, Palmdale, Calif.

12:25 p.m. / 7:10 a.m. – Blaine Buente, Troy, Ill.; Alec Nachmann, Boca Raton, Fla.; Robert Funk, Canyon Lake, Calif.

12:36 p.m. / 7:21 a.m. – Camden Solomon, Dublin, Ohio; Ryan McCarthy, Rockville, Md.; Joey Vrzich, El Cajon, Calif.

12:46 p.m. / 7:31 a.m. – Tyler Strafaci, Ft. Lauderdale, Fla.; Kristoffer Ventura, Norway; Derek Mason, Plainfield, Ill.

12:57 p.m. / 7:42 a.m. – Harrison Endycott, Australia; Scott Stevens, Chattanooga, Tenn.; Jack Weller, Swartz Creek, Mich.

1:07 p.m. / 7:52 a.m. – Matthew Perrine, Austin, Texas; Brian Ohr, Wheeling, Ill.; Marco Nieto, Eynon, Pa.

1:18 p.m. / 8:03 a.m. – Christopher Crawford, Bensalem, Pa.; Brian Humphreys, Washougal, Wash.; Garrett Barber, West Palm Beach, Fla.

1:28 p.m. / 8:13 a.m. – Timmy Hildebrand, Carmel, Ind.; Jeffrey Inouye-Wong, Roseville, Calif.; Ashton Poole, Charlotte, N.C.

1:39 p.m. / 8:24 a.m. – Anthony Manguray, Tracy, Calif.; Clay Merchent, Noblesville, Ind.; Todd White, Spartanburg, S.C.

1:49 p.m. / 8:34 a.m. – Edwin Yi, Los Angeles, Calif.; Jacob Solomon, Dublin, Calif.; Stephen Stallings Jr., Louisville, Ky.

2 p.m. / 8:45 a.m. – Joaquin Niemann, Chile; Maverick McNealy, Portola Valley, Calif.; Braden Thornberry, Olive Branch, Miss.

2:10 p.m. / 8:55 a.m. – Davis Baxter, Nolensville, Tenn.; Connor Nolan, Corona, Calif.; Spencer Ralston, Gainesville, Ga.

2:21 p.m. / 9:06 a.m. – Dylan Perry, Australia; Hayden Wood, Edmond, Okla.; Nate Whitson, Ventura, Calif.

Monday (Aug. 14), Riviera, Hole #10 / Tuesday (Aug. 15), Bel-Air, Hole #1

12:15 p.m. / 7 a.m. – Kyle Brey, Farmingdale, N.Y.; A.J. Ott, Fort Collins, Colo.; Nathan Jeansonne, Keithville, La.

12:25 p.m. / 7:10 a.m. – Will Kurtz, Hudson, Ohio; Brandon Wu, Scarsdale, N.Y.; Jordan Costello, Pinedale, Wyo.

12:36 p.m. / 7:21 a.m. – Redmond Lyons, San Francisco, Calif.; Hugo Bernard, Canada; Jansen Smith, San Angelo, Texas

12:46 p.m. / 7:31 a.m. – Karl Vilips, Australia; Brendon Jelley, Tulsa, Okla.; Cameron Young, Scarborough, N.Y.

12:57 p.m. / 7:42 a.m. – Will Grimmer, Cincinnati, Ohio; Cole Miller, New Tripoli, Pa.; Gerald Mackedon, Port Jefferson, N.Y.

1:07 p.m. / 7:52 a.m. – Justin De Los Santos, Chatsworth, Calif.; Gavin Hall, Pittsford, N.Y.; Doc Redman, Raleigh, N.C.

1:18 p.m. / 8:03 a.m. – Kristoffer Reitan, Norway; Nicklaus Harrington, Chaplin, Conn.; David Kocher, Charlotte, N.C.

1:28 p.m. / 8:13 a.m. – Sam Burns, Shreveport, La.; Evan Knight, Novato, Calif.; Li Chen, People’s Republic of China

1:39 p.m. / 8:24 a.m. – David Boote, Wales; Luis Gagne, Orlando, Fla.; Sahith Theegala, Chino Hills, Calif.

1:49 p.m. / 8:34 a.m. – Michael Muehr, Potomac Falls, Va.; Wesley Hunter, Mobile, Ala.; Derek Hitchner, Minneapolis, Minn.

2 p.m. / 8:45 a.m. – Zach Mandry, Solon, Ohio; Franklin Huang, Poway, Calif.; Andy Zhang, People’s Republic of China

2:10 p.m. / 8:55 a.m. – Marcus Helligkilde, Denmark; Jordan Less, Elmhurst, Ill.; Daniel Sutton, England

2:21 p.m. / 9:06 a.m. – Bradley Bastion, Shelby Township, Mich.; David Hicks, Cape May Court House, N.J.; Ricky Castillo, Yorba Linda, Calif.