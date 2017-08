2017 PGA Championship: How to watch Round 2, tee times, pairings

CHARLOTTE – The PGA Championship at Quail Hollow presented a stern test for the field Thursday in Round 1, with Thorbjorn Olesen and Kevin Kisner grabbing the early lead at 4 under.

Here’s a look at the television schedule and tee times/pairings for Round 2.

LIVE TV COVERAGE: Second round coverage, 1-7 p.m. (TNT).

LIVE STREAMING: 8 a.m.- 7 p.m. at www.pga.com/events/pgachampionship

TEE TIMES

OFF TEE NO. 1

7:20 a.m.: p-David Muttitt, Bud Cauley, Graham DeLaet

7:40 a.m.: Joost Luiten, p-Paul Claxton, Russell Henley

8 a.m.: p-Omar Uresti, Y.E. Yang, Shaun Micheel

8:20 a.m.: Byeong Hun An, Kevin Chappell, Mackenzie Hughes

8:40 a.m.: D.A. Points, Tyrrell Hatton, Adam Hadwin

9 a.m.: Jeunghun Wang, Alexander Levy, p-Jamie Broce

9:20 a.m.: p-Jaysen Hansen, Winner of WGC-Bridgestone Invitational (TBD), Cody Gribble

12:45 p.m.: Alex Noren, p-Scott Hebert, Russell Knox

1:05 p.m.: Daniel Summerhays, Robert Streb, Chris Wood

1:25 p.m.: Bubba Watson, Charl Schwartzel, Paul Casey

1:45 p.m.: Jason Day, Dustin Johnson, Henrik Stenson

2:05 p.m.: Zach Johnson, Lee Westlee, Charley Hoffman

2:25 p.m.: Scott Hend, p-Kenny Pigman, Andrew Johnston

OFF TEE NO. 10