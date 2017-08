2017 PGA Championship final round: Tee times, pairings, TV schedule

We are LIVE with Kevin Kisner following his third round at the 2017 PGA Championship! https://t.co/YIcJalzloD — PGA Championship (@PGAChampionship) August 12, 2017

PGA Championship

Sunday

TV

11 a.m. – 2 p.m. – TNT

2 – 7 p.m. – CBS

Online

11 a.m. – PGA Championship

Final Round Tee Times

Quail Hollow Club, Charlotte, N.C.

First Hole

8:05 AM – C. Howell III

8:15 AM – V. Singh, O. Uresti

8:25 AM – D. Frittelli, R. Henley

8:35 AM – A. Scott, A. Lahiri

8:45 AM – D. Summerhays, C. Gribble

8:55 AM – H. Tanihara, L. Westwood

9:05 AM – C. Hoffman, K. Kim

9:15 AM – T. Fleetwood, A. Noren

9:25 AM – J. Dufner, W. Simpson

9:35 AM – S. Lowry, B. Cauley

9:45 AM – B. Haas, R. McIlroy

9:55 AM – K. Bradley, D. Johnson

10:15 AM – L. Glover, J. Kokrak

10:25 AM – J. Lovemark, S. Stricker

10:35 AM – K. Kraft, M. Leishman

10:45 AM – C. Schwartzel, B. DeChambeau

10:55 AM – J. Rahm, J. Herman

11:05 AM – J. Spieth, I. Poulter

11:15 AM – T. Olesen, D. Lingmerth

11:25 AM – K. Chappell, S. O’Hair

11:35 AM – B. Koepka, D. Points

11:45 AM – P. Cantlay, R. Moore

12:05 PM – Z. Johnson, B. Harman

12:15 PM – J. Smith, M. Kuchar

12:25 PM – P. Perez, R. Sterne

12:35 PM – B. An, B. Horschel

12:45 PM – J. Hahn, T. Finau

12:55 PM – R. Streb, C. Wood

1:05 PM – S. Kodaira, H. Stenson

1:15 PM – J. Day, J. Holmes

1:25 PM – R. Fowler, P. Casey

1:45 PM – S. Kang, R. Fox

1:55 PM – F. Molinari, C. Reavie

2:05 PM – G. Woodland, S. Brown

2:15 PM – G. DeLaet, P. Reed

2:25 PM – L. Oosthuizen, G. Murray

2:35 PM – H. Matsuyama, J. Thomas

2:45 PM – K. Kisner, C. Stroud