Tee times, pairings: 2017 Wyndham Championship, Rounds 1-2

Here are the first and second-round tee times and pairings for the 2017 Wyndham Championship at Sedgefield Country Club in Greensboro, N.C. (all times eastern).

THURSDAY

OFF TEE NO. 1

7:00 a.m.: Ricky Barnes, Kevin Tway, Ryan Blaum

7:10 a.m.: Lucas Glover, Ryo Ishikawa, Byeong Hun An

7:20 a.m.: Chez Reavie, Patton Kizzire, Ryan Armour

7:30 a.m.: Russell Knox, Brian Stuard, Luke Donald

7:40 a.m.: James Hahn, Steven Bowditch, Ben Martin

7:50 a.m.: William McGirt, Vaughn Taylor, Nick Taylor

8:00 a.m.: D.A. Points, Peter Malnati, Matt Every

8:10 a.m.: Rory Sabbatini, Chad Campbell, Troy Kelly

8:20 a.m.: Mark Wilson, Ted Purdy, Anirban Lahiri

8:30 a.m.: Bryce Molder, Ollie Schniederjans, J.T. Poston

8:40 a.m.: Bob Estes, Roberto Castro, Kyle Reifers

8:50 a.m.: Willy Wilcox, Seamus Power, Ryan Ruffels

9:00 a.m.: Tom Hoge, Rick Lamb, Dru Love

12:00 p.m.: Harris English, Jonathan Byrd, Morgan Hoffmann

12:10 p.m.: Kevin Streelman, Dicky Pride, Tag Ridings

12:20 p.m.: Scott Brown, Andres Romero, Harold Varner III

12:30 p.m.: Emiliano Grillo, Danny Lee, Alex Cejka

12:40 p.m.: Troy Merritt, Keegan Bradley, Ernie Els

12:50 p.m.: Chris Stroud, Grayson Murray, Geoff Ogilvy Melbourne

1:00 p.m.: Kevin Kisner, Henrik Stenson, Bill Haas

1:10 p.m.: Camilo Villegas, Ben Crane, Ryan Palmer

1:20 p.m.: Cameron Tringale, Søren Kjeldsen, Mark Hubbard

1:30 p.m.: Arjun Atwal, Daniel Summerhays, Zac Blair

1:40 p.m.: Sam Saunders, Miguel Angel Carballo, Hao Tong

1:50 p.m.: Brandon Hagy, Richy Werenski, Joel Dahmen

2:00 p.m.: Mark Anderson, Jonathan Randolph, Jason Widener

OFF TEE NO. 10

7:00 a.m.: Greg Owen, Andres Gonzales, Michael Kim

7:10 a.m.: Martin Laird, Jason Bohn, Trey Mullinax

7:20 a.m.: Chesson Hadley, David Hearn, Whee Kim

7:30 a.m.: Billy Hurley III, Shane Lowry, Retief Goosen

7:40 a.m.: Cameron Smith, Graeme McDowell, J.J. Henry

7:50 a.m.: Ryan Moore, Davis Love III, Webb Simpson

8:00 a.m.: Kyle Stanley, Jason Dufner, Billy Horschel

8:10 a.m.: Carl Pettersson, John Huh, Stuart Appleby

8:20 a.m.: Spencer Levin, Blayne Barber, Brett Stegmaier

8:30 a.m.: Brendon de Jonge, Cameron Percy, Gonzalo Fdez-Castano

8:40 a.m.: Ken Duke, Tim Wilkinson, Shane Bertsch

8:50 a.m.: Bobby Wyatt, Brian Campbell, Sam Horsfield

9:00 a.m.: Max Homa, Ryan Brehm, Nicholas Lindheim

12:00 p.m.: Chad Collins, Tyrone Van Aswegen, Andrew Loupe

12:10 p.m.: Seung-Yul Noh, Scott Stallings, Tommy Gainey

12:20 p.m. Matt Jones, Johnson Wagner, Martin Flores

12:30 p.m.: Aaron Baddeley, Padraig Harrington, Nick Watney

12:40 p.m.: Cody Gribble, Hunter Mahan, K.J. Choi

12:50 p.m.: Jonas Blixt, Greg Chalmers, Smylie Kaufman

1:00 p.m.: Robert Streb, Brian Gay, Kevin Na

1:10 p.m.: Brian Davis, Bud Cauley, Steve Wheatcroft

1:20 p.m.: Jason Kokrak, Derek Fathauer, C.T. Pan

1:30 p.m.: Y.E. Yang, Shawn Stefani, J.J. Spaun

1:40 p.m.: Hiroshi Iwata, Sebastián Muñoz, Julián Etulain

1:50 p.m.: Brad Fritsch, Steven Alker, Savio Nazareth

2:00 p.m.: Tyler Aldridge, Brett Drewitt, Brad Miller

FRIDAY

OFF TEE NO. 1

7:00 a.m.: Chad Collins, Tyrone Van Aswegen, Andrew Loupe

7:10 a.m.: Seung-Yul Noh, Scott Stallings, Tommy Gainey

7:20 a.m.: Matt Jones, Johnson Wagner, Martin Flores

7:30 a.m.: Aaron Baddeley, Padraig Harrington, Nick Watney

7:40 a.m.: Cody Gribble, Hunter Mahan, K.J. Choi

7:50 a.m.: Jonas Blixt, Greg Chalmers, Smylie Kaufman

8:00 a.m.: Robert Streb, Brian Gay, Kevin Na

8:10 a.m.: Brian Davis, Bud Cauley, Steve Wheatcroft

8:20 a.m.: Jason Kokrak, Derek Fathauer, C.T. Pan

8:30 a.m.: Y.E. Yang, Shawn Stefani, J.J. Spaun

8:40 a.m.: Hiroshi Iwata, Sebastián Muñoz, Julián Etulain

8:50 a.m.: Brad Fritsch, Steven Alker, Savio Nazareth

9:00 a.m.: Tyler Aldridge, Brett Drewitt, Brad Miller

12:00 p.m.: Greg Owen, Andres Gonzales, Michael Kim

12:10 p.m.: Martin Laird, Jason Bohn, Trey Mullinax

12:20 p.m.: Chesson Hadley, David Hearn, Whee Kim

12:30 p.m.: Billy Hurley III, Shane Lowry, Retief Goosen

12:40 p.m.: Cameron Smith, Graeme McDowell, J.J. Henry

12:50 p.m.: Ryan Moore, Davis Love III, Webb Simpson

1:00 p.m.: Kyle Stanley, Jason Dufner, Billy Horschel

1:10 p.m.: Carl Pettersson, John Huh, Stuart Appleby

1:20 p.m.: Spencer Levin, Blayne Barber, Brett Stegmaier

1:30 p.m.: Brendon de Jonge, Cameron Percy, Gonzalo Fdez-Castano

1:40 p.m.: Ken Duke, Tim Wilkinson, Shane Bertsch

1:50 p.m.: Bobby Wyatt, Brian Campbell, Sam Horsfield

2:00 p.m.: Max Homa, Ryan Brehm, Nicholas Lindheim

OFF TEE NO. 10

7:00 a.m.: Harris English, Jonathan Byrd, Morgan Hoffmann

7:10 a.m.: Kevin Streelman, Dicky Pride, Tag Ridings

7:20 a.m.: Scott Brown, Andres Romero, Harold Varner III

7:30 a.m.: Emiliano Grillo, Danny Lee, Alex Cejka

7:40 a.m.: Troy Merritt, Keegan Bradley, Ernie Els

7:50 a.m.: Chris Stroud, Grayson Murray, Geoff Ogilvy Melbourne

8:00 a.m.: Kevin Kisner, Henrik Stenson, Bill Haas

8:10 a.m.: Camilo Villegas, Ben Crane, Ryan Palmer

8:20 a.m.: Cameron Tringale, Søren Kjeldsen, Mark Hubbard

8:30 a.m.: Arjun Atwal, Daniel Summerhays, Zac Blair

8:40 a.m.: Sam Saunders, Miguel Angel Carballo, Hao Tong

8:50 a.m.: Brandon Hagy, Richy Werenski, Joel Dahmen

9:00 a.m.: Mark Anderson, Jonathan Randolph, Jason Widener

12:00 p.m.: Ricky Barnes, Kevin Tway, Ryan Blaum

12:10 p.m.: Lucas Glover, Ryo Ishikawa, Byeong Hun An

12:20 p.m.: Chez Reavie, Patton Kizzire, Ryan Armour

12:30 p.m.: Russell Knox, Brian Stuard, Luke Donald

12:40 p.m.: James Hahn, Steven Bowditch, Ben Martin

12:50 p.m.: William McGirt, Vaughn Taylor, Nick Taylor

1:00 p.m.: D.A. Points, Peter Malnati, Matt Every

1:10 p.m.: Rory Sabbatini, Chad Campbell, Troy Kelly

1:20 p.m.: Mark Wilson, Ted Purdy, Anirban Lahiri

1:30 p.m.: Bryce Molder, Ollie Schniederjans, J.T. Poston

1:40 p.m.: Bob Estes, Roberto Castro, Kyle Reifers

1:50 p.m.: Willy Wilcox, Seamus Power, Ryan Ruffels

2:00 p.m.: Tom Hoge, Rick Lamb, Dru Love