Tee times, pairings: 2017 Dell Technologies Championship, Rounds 1-2

Here are the first- and second-round tee times and pairings for the Dell Technologies Championship at TPC Boston in Norton, Mass.

REMINDER: This tournament starts on a Friday, so these tee times are for Friday and Saturday. As always, these tee times are in Eastern Time. Anyway, your tee times:

• • •

FRIDAY

OFF TEE NO. 1

8:15 a.m.: Danny Lee, Kevin Na, Kelly Kraft

Danny Lee, Kevin Na, Kelly Kraft 8:27 a.m.: Sean O’Hair, James Hahn, Ryan Moore

Sean O’Hair, James Hahn, Ryan Moore 8:39 a.m.: Cameron Smith, Martin Laird, Zach Johnson

Cameron Smith, Martin Laird, Zach Johnson 8:51 a.m.: Wesley Bryan, Patrick Reed, Gary Woodland

Wesley Bryan, Patrick Reed, Gary Woodland 9:03 a.m.: Louis Oosthuizen, Xander Schauffele, Charles Howell III

Louis Oosthuizen, Xander Schauffele, Charles Howell III 9:15 a.m.: Kyle Stanley, Marc Leishman, Jason Dufner

Kyle Stanley, Marc Leishman, Jason Dufner 9:27 a.m.: Jonas Blixt, C.T. Pan, Jim Herman

Jonas Blixt, C.T. Pan, Jim Herman 9:39 a.m.: David Lingmerth, Camilo Villegas, Kevin Streelman

David Lingmerth, Camilo Villegas, Kevin Streelman 12:40 p.m.: Kevin Tway, Grayson Murray, Rod Pampling

Kevin Tway, Grayson Murray, Rod Pampling 12:52 p.m.: Sung Kang, Jamie Lovemark, Scott Brown

Sung Kang, Jamie Lovemark, Scott Brown 1:04 p.m.: Si Woo Kim, Ollie Schniederjans, Rory McIlroy

Si Woo Kim, Ollie Schniederjans, Rory McIlroy 1:16 p.m.: Webb Simpson, Kevin Chappell, Adam Hadwin

Webb Simpson, Kevin Chappell, Adam Hadwin 1:28 p.m.: Jhonattan Vegas, Kevin Kisner, Paul Casey

Jhonattan Vegas, Kevin Kisner, Paul Casey 1:40 p.m.: Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Rickie Fowler

Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Rickie Fowler 1:52 p.m.: Chris Stroud, Jason Kokrak, Rafa Cabrera-Bello

Chris Stroud, Jason Kokrak, Rafa Cabrera-Bello 2:04 p.m.: Chris Kirk, William McGirt, Patton Kizzire

OFF TEE NO. 10

8:15 a.m.: Bubba Watson, Adam Scott, Graham DeLaet

Bubba Watson, Adam Scott, Graham DeLaet 8:27 a.m.: Patrick Cantlay, Robert Streb, Luke List

Patrick Cantlay, Robert Streb, Luke List 8:39 a.m.: Keegan Bradley, Bryson DeChambeau, Charl Schwartzel

Keegan Bradley, Bryson DeChambeau, Charl Schwartzel 8:51 a.m.: Brian Harman, Pat Perez, Matt Kuchar

Brian Harman, Pat Perez, Matt Kuchar 9:03 a.m.: Brooks Koepka, Daniel Berger, Charley Hoffman

Brooks Koepka, Daniel Berger, Charley Hoffman 9:15 a.m.: Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas

Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas 9:27 a.m.: Patrick Rodgers, Chad Campbell, Emiliano Grillo

Patrick Rodgers, Chad Campbell, Emiliano Grillo 9:39 a.m.: Cody Gribble, Branden Grace, Michael Kim

Cody Gribble, Branden Grace, Michael Kim 12:40 p.m.: Russell Knox, Anirban Lahiri, Bud Cauley

Russell Knox, Anirban Lahiri, Bud Cauley 12:52 p.m.: Ian Poulter, Lucas Glover, Phil Mickelson

Ian Poulter, Lucas Glover, Phil Mickelson 1:04 p.m.: Hudson Swafford, Bill Haas, Chez Reavie

Hudson Swafford, Bill Haas, Chez Reavie 1:16 p.m.: Tony Finau, Francesco Molinari, Mackenzie Hughes

Tony Finau, Francesco Molinari, Mackenzie Hughes 1:28 p.m.: Jason Day, Sergio Garcia, Billy Horschel

Jason Day, Sergio Garcia, Billy Horschel 1:40 p.m.: Russell Henley, Justin Rose, Brendan Steele

Russell Henley, Justin Rose, Brendan Steele 1:52 p.m.: Stewart Cink, Whee Kim, Morgan Hoffmann

Stewart Cink, Whee Kim, Morgan Hoffmann 2:04 p.m.: Harold Varner III, Nick Taylor, J.J. Spaun

• • •

SATURDAY

OFF TEE NO. 1

8:15 a.m.: Russell Knox, Anirban Lahiri, Bud Cauley

Russell Knox, Anirban Lahiri, Bud Cauley 8:27 a.m.: Ian Poulter, Lucas Glover, Phil Mickelson

Ian Poulter, Lucas Glover, Phil Mickelson 8:39 a.m.: Hudson Swafford, Bill Haas, Chez Reavie

Hudson Swafford, Bill Haas, Chez Reavie 8:51 a.m.: Tony Finau, Francesco Molinari, Mackenzie Hughes

Tony Finau, Francesco Molinari, Mackenzie Hughes 9:03 a.m.: Jason Day, Sergio Garcia, Billy Horschel

Jason Day, Sergio Garcia, Billy Horschel 9:15 a.m.: Russell Henley, Justin Rose, Brendan Steele

Russell Henley, Justin Rose, Brendan Steele 9:27 a.m.: Stewart Cink, Whee Kim, Morgan Hoffmann

Stewart Cink, Whee Kim, Morgan Hoffmann 9:39 a.m.: Harold Varner III, Nick Taylor, J.J. Spaun

Harold Varner III, Nick Taylor, J.J. Spaun 12:40 p.m.: Bubba Watson, Adam Scott, Graham DeLaet

Bubba Watson, Adam Scott, Graham DeLaet 12:52 p.m.: Patrick Cantlay, Robert Streb, Luke List

Patrick Cantlay, Robert Streb, Luke List 1:04 p.m.: Keegan Bradley, Bryson DeChambeau, Charl Schwartzel

Keegan Bradley, Bryson DeChambeau, Charl Schwartzel 1:16 p.m.: Brian Harman, Pat Perez, Matt Kuchar

Brian Harman, Pat Perez, Matt Kuchar 1:28 p.m.: Brooks Koepka, Daniel Berger, Charley Hoffman

Brooks Koepka, Daniel Berger, Charley Hoffman 1:40 p.m.: Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas

Dustin Johnson, Jordan Spieth, Justin Thomas 1:52 p.m.: Patrick Rodgers, Chad Campbell, Emiliano Grillo

Patrick Rodgers, Chad Campbell, Emiliano Grillo 2:04 p.m.: Cody Gribble, Branden Grace, Michael Kim

OFF TEE NO. 10