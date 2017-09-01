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USA Today Sports

Men's college golf rankings: Ringler's preseason top 30 teams

Men's college golf rankings: Ringler's preseason top 30 teams

Men

Men's college golf rankings: Ringler's preseason top 30 teams

School is back in session and another college golf season has started. Golfweek‘s Lance Ringler reveals his preseason top 30 for men’s college golf in 2017-18.

Here are the full top 30 rankings:

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1. Oklahoma State

Golfweek 2016-17 ranking: 4

2. Baylor

Golfweek 2016-17 ranking: 5

3. Vanderbilt

Golfweek 2016-17 ranking: 1

4. Florida

Golfweek 2016-17 ranking: 7

5. Illinois

Golfweek 2016-17 ranking: 6

6. Texas

Golfweek 2016-17 ranking: 10

7. *Oklahoma

Golfweek 2016-17 ranking: 11

8. Wake Forest

Golfweek 2016-17 ranking: 12

9. USC

Golfweek 2016-17 ranking: 2

10. Oregon

Golfweek 2016-17 ranking: 8

11. Texas A&M

Golfweek 2016-17 ranking: 18

12. Alabama

Golfweek 2016-17 ranking: 31

13. Stanford

Golfweek 2016-17 ranking: 9

14. Auburn

Golfweek 2016-17 ranking: 19

15. Pepperdine

Golfweek 2016-17 ranking: 28

16. Arizona State

Golfweek 2016-17 ranking: 24

17. Kent State

Golfweek 2016-17 ranking: 13

18. Arkansas

Golfweek 2016-17 ranking: 29

19. Georgia Tech

Golfweek 2016-17 ranking: 21

20. Texas Tech

Golfweek 2016-17 ranking: 14

21. Washington

Golfweek 2016-17 ranking: 33

22. North Carolina

Golfweek 2016-17 ranking: 30

23. LSU

Golfweek 2016-17 ranking: 3

24. Duke

Golfweek 2016-17 ranking: 20

25. Clemson

Golfweek 2016-17 ranking: 16

26. South Carolina

Golfweek 2016-17 ranking: 35

27. UCF

Golfweek 2016-17 ranking: 46

28. New Mexico

Golfweek 2016-17 ranking: 43

29. Northwestern

Golfweek 2016-17 ranking: 25

30. North Florida

Golfweek 2016-17 ranking: 40

*Defending national champions

, , College, Men

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