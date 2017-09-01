Men's college golf rankings: Ringler's preseason top 30 teams

School is back in session and another college golf season has started. Golfweek‘s Lance Ringler reveals his preseason top 30 for men’s college golf in 2017-18.
Here are the full top 30 rankings:
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1. Oklahoma State
Golfweek 2016-17 ranking: 4
2. Baylor
Golfweek 2016-17 ranking: 5
3. Vanderbilt
Golfweek 2016-17 ranking: 1
4. Florida
Golfweek 2016-17 ranking: 7
5. Illinois
Golfweek 2016-17 ranking: 6
6. Texas
Golfweek 2016-17 ranking: 10
7. *Oklahoma
Golfweek 2016-17 ranking: 11
8. Wake Forest
Golfweek 2016-17 ranking: 12
9. USC
Golfweek 2016-17 ranking: 2
10. Oregon
Golfweek 2016-17 ranking: 8
11. Texas A&M
Golfweek 2016-17 ranking: 18
12. Alabama
Golfweek 2016-17 ranking: 31
13. Stanford
Golfweek 2016-17 ranking: 9
14. Auburn
Golfweek 2016-17 ranking: 19
15. Pepperdine
Golfweek 2016-17 ranking: 28
16. Arizona State
Golfweek 2016-17 ranking: 24
17. Kent State
Golfweek 2016-17 ranking: 13
18. Arkansas
Golfweek 2016-17 ranking: 29
19. Georgia Tech
Golfweek 2016-17 ranking: 21
20. Texas Tech
Golfweek 2016-17 ranking: 14
21. Washington
Golfweek 2016-17 ranking: 33
22. North Carolina
Golfweek 2016-17 ranking: 30
23. LSU
Golfweek 2016-17 ranking: 3
24. Duke
Golfweek 2016-17 ranking: 20
25. Clemson
Golfweek 2016-17 ranking: 16
26. South Carolina
Golfweek 2016-17 ranking: 35
27. UCF
Golfweek 2016-17 ranking: 46
28. New Mexico
Golfweek 2016-17 ranking: 43
29. Northwestern
Golfweek 2016-17 ranking: 25
30. North Florida
Golfweek 2016-17 ranking: 40
*Defending national champions
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