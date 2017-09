Tee times, pairings: 2017 BMW Championship, Rounds 1-2

Here are the first- and second-round tee times and pairings for the BMW Championship at Conway Farms Golf Club in Lake Forest, Ill. (Note: All times Eastern)

THURSDAY

OFF TEE NO. 1

10 a.m.: Sung Kang, Lucas Glover, Zach Johnson

10:11 a.m.: Chez Reavie, Ian Poulter, Keegan Bradley

10:22 a.m.: Charl Schwartzel, Bryson DeChambeau, Si Woo Kim

10:33 a.m.: Sergio Garcia, Charles Howell III, Phil Mickelson

10:44 a.m.: Jason Dufner, Henrik Stenson, Brendan Steele

10:55 a.m.: Patrick Reed, Russell Henley, Louis Oosthuizen

11:06 a.m.: Jhonattan Vegas, Kevin Kisner, Brian Harman

11:22 a.m.: Marc Leishman, Paul Casey, Brooks Koepka

11:33 a.m.: Jordan Spieth, Justin Thomas, Dustin Johnson

11:44 a.m.: Luke List, Cameron Smith, Stewart Cink

11:55 a.m.: Scott Brown, Emiliano Grillo, Grayson Murray

12:06 p.m.: Ryan Moore, Bud Cauley

12:17 p.m.: Martin Laird, Ollie Schniederjans, Rory McIlroy

12:28 p.m.: Kevin Na, Patrick Cantlay, Francesco Molinari

12:39 p.m.: Wesley Bryan, Billy Horschel, Tony Finau

12:55 p.m.: Mackenzie Hughes, Xander Schauffele, Hudson Swafford

1:06 p.m.: Jason Day, Gary Woodland, Bill Haas

1:17 p.m.: Kyle Stanley, Kevin Chappell, Webb Simpson

1:28 p.m.: Adam Hadwin, Justin Rose, Matt Kuchar

1:39 p.m.: Pat Perez, Daniel Berger, Charley Hoffman

1:50 p.m.: Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Rickie Fowler

2:01 p.m.: Jamie Lovemark, Robert Streb, Rafa Cabrera-Bello

2:12 p.m.: James Hahn, Sean O'Hair, Kevin Tway

2:23 p.m.: Danny Lee, Anirban Lahiri

FRIDAY

OFF TEE NO. 1

10 a.m.: Martin Laird, Ollie Schniederjans, Rory McIlroy

10:11 a.m.: Kevin Na, Patrick Cantlay, Francesco Molinari

10:22 a.m.: Wesley Bryan, Billy Horschel, Tony Finau

10:33 a.m.: Mackenzie Hughes, Xander Schauffele, Hudson Swafford

10:44 a.m.: Jason Day, Gary Woodland, Bill Haas

10:55 a.m.: Kyle Stanley, Kevin Chappell, Webb Simpson

11:06 a.m.: Adam Hadwin, Justin Rose, Matt Kuchar

11:22 a.m.: Pat Perez, Daniel Berger, Charley Hoffman

11:33 a.m.: Hideki Matsuyama, Jon Rahm, Rickie Fowler

11:44 a.m.: Jamie Lovemark, Robert Streb, Rafa Cabrera-Bello

11:55 a.m.: James Hahn, Sean O'Hair, Kevin Tway

12:06 p.m.: Danny Lee, Anirban Lahiri

12:17 p.m.: Sung Kang, Lucas Glover, Zach Johnson

12:28 p.m.: Chez Reavie, Ian Poulter, Keegan Bradley

12:39 p.m.: Charl Schwartzel, Bryson DeChambeau, Si Woo Kim

12:55 p.m.: Sergio Garcia, Charles Howell III, Phil Mickelson

1:06 p.m.: Jason Dufner, Henrik Stenson, Brendan Steele

1:17 p.m.: Patrick Reed, Russell Henley, Louis Oosthuizen

1:28 p.m.: Jhonattan Vegas, Kevin Kisner, Brian Harman

1:39 p.m.: Marc Leishman, Paul Casey, Brooks Koepka

1:50 p.m.: Jordan Spieth, Justin Thomas, Dustin Johnson

2:01 p.m.: Luke List, Cameron Smith, Stewart Cink

2:12 p.m.: Scott Brown, Emiliano Grillo, Grayson Murray

Scott Brown, Emiliano Grillo, Grayson Murray 2:23 p.m.: Ryan Moore, Bud Cauley