Tee times, pairings: 2017 CJ Cup at Nine Bridges, Rounds 1-2

Here are the first- and second-round tee times and pairings for the CJ Cup at Nine Bridges at The Club in Jeju Island, Korea. (Note: All times Eastern)

• • •

WEDNESDAY

OFF TEE NO. 1

7 p.m.: Patrick Rodgers, Kelly Kraft, Hyungjoon Lee

Patrick Rodgers, Kelly Kraft, Hyungjoon Lee 7:10 p.m.: Ian Poulter, Graham DeLaet, Junghwan Lee

Ian Poulter, Graham DeLaet, Junghwan Lee 7:20 p.m.: Jim Herman, Emiliano Grillo, Paul Casey

Jim Herman, Emiliano Grillo, Paul Casey 7:30 p.m.: Kyle Stanley, Wesley Bryan, Hudson Swafford

Kyle Stanley, Wesley Bryan, Hudson Swafford 7:40 p.m.: Cameron Smith, Rod Pampling, Charles Howell III

Cameron Smith, Rod Pampling, Charles Howell III 7:50 p.m.: Camilo Villegas, Luke List, Young-han Song

Camilo Villegas, Luke List, Young-han Song 8 p.m.: Danny Lee, Chad Campbell, Gyu Min Lee

Danny Lee, Chad Campbell, Gyu Min Lee 8:10 p.m.: Jamie Lovemark, Rafa Cabrera Bello, K.T. Kim

Jamie Lovemark, Rafa Cabrera Bello, K.T. Kim 8:20 p.m.: Bud Cauley, C.T. Pan, Jung-gon Hwang

Bud Cauley, C.T. Pan, Jung-gon Hwang 8:30 p.m.: Xander Schauffele, Marc Leishman, Daniel Berger

Xander Schauffele, Marc Leishman, Daniel Berger 8:40 p.m.: Jhonattan Vegas, Patrick Reed, K.J. Choi

Jhonattan Vegas, Patrick Reed, K.J. Choi 8:50 p.m.: Chris Stroud, James Hahn, Chris Kirk

Chris Stroud, James Hahn, Chris Kirk 9 p.m.: J.B. Holmes, Kevin Na, Byeong Hun An

OFF TEE NO. 10

7 p.m.: Chez Reavie, Harold Varner III, Seunghyuk Kim

Chez Reavie, Harold Varner III, Seunghyuk Kim 7:10 p.m.: Nick Taylor, Kevin Tway, Gavin Kyle Green

Nick Taylor, Kevin Tway, Gavin Kyle Green 7:20 p.m.: Cody Gribble, Tony Finau, Graeme McDowell

Cody Gribble, Tony Finau, Graeme McDowell 7:30 p.m.: Pat Perez, Justin Thomas, Sangmoon Bae

Pat Perez, Justin Thomas, Sangmoon Bae 7:40 p.m.: Si Woo Kim, Jason Day, Adam Scott

Si Woo Kim, Jason Day, Adam Scott 7:50 p.m.: Morgan Hoffman, Thomas Pieters, Jinho Choi

Morgan Hoffman, Thomas Pieters, Jinho Choi 8 p.m.: Scott Brown, Whee Kim, Ryan Ruffels

Scott Brown, Whee Kim, Ryan Ruffels 8:10 p.m.: Robert Streb, Seung-Yul Noh, Kyoung-Hoon Lee

Robert Streb, Seung-Yul Noh, Kyoung-Hoon Lee 8:20 p.m.: Keegan Bradley, Sung Kang, Anirban Lahiri

Keegan Bradley, Sung Kang, Anirban Lahiri 8:30 p.m.: Brian Harman, Russell Henley, Branden Grace

Brian Harman, Russell Henley, Branden Grace 8:40 p.m.: Jonas Blixt, Adam Hadwin, Charl Schwartzel

Jonas Blixt, Adam Hadwin, Charl Schwartzel 8:50 p.m.: Grayson Murray, Gary Woodland, Stewart Cink

Grayson Murray, Gary Woodland, Stewart Cink 9 p.m.: Lucas Glover, Ollie Schniederjans, Jeunghun Wang

THURSDAY

OFF TEE NO. 1

7 p.m.: Robert Streb, Seung-Yul Noh, Kyoung-Hoon Lee

Robert Streb, Seung-Yul Noh, Kyoung-Hoon Lee 7:10 p.m.: Keegan Bradley, Sung Kang, Anirban Lahiri

Keegan Bradley, Sung Kang, Anirban Lahiri 7:20 p.m.: Brian Harman, Russell Henley, Branden Grace

Brian Harman, Russell Henley, Branden Grace 7:30 p.m.: Jonas Blixt, Adam Hadwin, Charl Schwartzel

Jonas Blixt, Adam Hadwin, Charl Schwartzel 7:40 p.m.: Grayson Murray, Gary Woodland, Stewart Cink

Grayson Murray, Gary Woodland, Stewart Cink 7:50 p.m.: Lucas Glover, Ollie Schniederjans, Jeunghun Wang

Lucas Glover, Ollie Schniederjans, Jeunghun Wang 8 p.m.: Chez Reavie, Harold Varner III, Seunghyuk Kim

Chez Reavie, Harold Varner III, Seunghyuk Kim 8:10 p.m.: Nick Taylor, Kevin Tway, Gavin Kyle Green

Nick Taylor, Kevin Tway, Gavin Kyle Green 8:20 p.m.: Cody Gribble, Tony Finau, Graeme McDowell

Cody Gribble, Tony Finau, Graeme McDowell 8:30 p.m.: Pat Perez, Justin Thomas, Sangmoon Bae

Pat Perez, Justin Thomas, Sangmoon Bae 8:40 p.m.: Si Woo Kim, Jason Day, Adam Scott

Si Woo Kim, Jason Day, Adam Scott 8:50 p.m.: Morgan Hoffman, Thomas Pieters, Jinho Choi

Morgan Hoffman, Thomas Pieters, Jinho Choi 9 p.m.: Scott Brown, Whee Kim, Ryan Ruffels

OFF TEE NO. 10

7 p.m.: Jamie Lovemark, Rafa Cabrera Bello, K.T. Kim

Jamie Lovemark, Rafa Cabrera Bello, K.T. Kim 7:10 p.m.: Bud Cauley, C.T. Pan, Jung-gon Hwang

Bud Cauley, C.T. Pan, Jung-gon Hwang 7:20 p.m.: Xander Schauffele, Marc Leishman, Daniel Berger

Xander Schauffele, Marc Leishman, Daniel Berger 7:30 p.m.: Jhonattan Vegas, Patrick Reed, K.J. Choic

Jhonattan Vegas, Patrick Reed, K.J. Choic 7:40 p.m.: Chris Stroud, James Hahn, Chris Kirk

Chris Stroud, James Hahn, Chris Kirk 7:50 p.m.: J.B. Holmes, Kevin Na, Byeong Hun An

J.B. Holmes, Kevin Na, Byeong Hun An 8 p.m.: Patrick Rodgers, Kelly Kraft, Hyungjoon Lee

Patrick Rodgers, Kelly Kraft, Hyungjoon Lee 8:10 p.m.: Ian Poulter, Graham DeLaet, Junghwan Lee

Ian Poulter, Graham DeLaet, Junghwan Lee 8:20 p.m.: Jim Herman, Emiliano Grillo, Paul Casey

Jim Herman, Emiliano Grillo, Paul Casey 8:30 p.m.: Kyle Stanley, Wesley Bryan, Hudson Swafford

Kyle Stanley, Wesley Bryan, Hudson Swafford 8:40 p.m.: Cameron Smith, Rod Pampling, Charles Howell III

Cameron Smith, Rod Pampling, Charles Howell III 8:50 p.m.: Camilo Villegas, Luke List, Young-han Song

Camilo Villegas, Luke List, Young-han Song 9 p.m.: Danny Lee, Chad Campbell, Gyu Min Lee

