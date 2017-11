2017 OHL Classic at Mayakoba winner's share, prize money payout

Here is a breakdown of the 2017 OHL Classic at Mayakoba $7.1 million purse. Patton Kizzire earned the $1,278,000 first prize for his 1-shot victory at El Camaleon at the Rosewood Mayakoba Resort in Playa del Carmen, Mexico.

Fin. Player To Par R-1 R-2 R-3 R-4 Total Earnings 1 Patton Kizzire -19 62 70 66 67 265 $1,278,000 2 Rickie Fowler -18 65 67 67 67 266 $766,800 3 Si Woo Kim -15 67 68 69 65 269 $482,800 T4 Charles Howell III -14 68 70 66 66 270 $312,400 T4 Martin Piller -14 66 68 71 65 270 $312,400 T6 Scott Brown -13 67 69 66 69 271 $246,725 T6 Ryan Moore -13 70 66 67 68 271 $246,725 8 John Oda -12 68 65 69 70 272 $220,100 T9 Abraham Ancer -11 71 69 65 68 273 $177,500 T9 Alex Cejka -11 69 67 68 69 273 $177,500 T9 Emiliano Grillo -11 69 67 70 67 273 $177,500 T9 Russell Knox -11 68 68 69 68 273 $177,500 T9 Brian Stuard -11 69 70 69 65 273 $177,500 T14 Bryson DeChambeau -10 70 68 70 66 274 $117,150 T14 Anirban Lahiri -10 67 69 67 71 274 $117,150 T14 J.T. Poston -10 69 68 67 70 274 $117,150 T14 Chez Reavie -10 67 69 68 70 274 $117,150 T14 Patrick Rodgers -10 67 65 72 70 274 $117,150 T14 J.J. Spaun -10 68 69 67 70 274 $117,150 T20 Shawn Stefani -9 71 67 68 69 275 $85,673 T20 Kevin Streelman -9 68 68 69 70 275 $85,673 T20 Xinjun Zhang -9 66 73 70 66 275 $85,673 T23 Joel Dahmen -8 68 70 69 69 276 $71,000 T23 Zach Johnson -8 70 70 72 64 276 $71,000 T25 Roberto Diaz -7 71 65 73 68 277 $50,804 T25 Oscar Fraustro -7 69 66 72 70 277 $50,804 T25 Brice Garnett -7 69 68 71 69 277 $50,804 T25 Brian Gay -7 68 65 73 71 277 $50,804 T25 Brandon Harkins -7 65 68 75 69 277 $50,804 T25 John Huh -7 67 74 67 69 277 $50,804 T25 Danny Lee -7 70 69 72 66 277 $50,804 T25 Cameron Tringale -7 71 68 70 68 277 $50,804 T25 Tyrone Van Aswegen -7 69 71 67 70 277 $50,804 T34 Retief Goosen -6 66 70 69 73 278 $35,094 T34 Beau Hossler -6 70 66 70 72 278 $35,094 T34 Graeme McDowell -6 69 70 70 69 278 $35,094 T34 Rob Oppenheim -6 68 68 73 69 278 $35,094 T34 Pat Perez -6 67 74 71 66 278 $35,094 T34 Adam Schenk -6 69 69 72 68 278 $35,094 T34 Gary Woodland -6 68 73 68 69 278 $35,094 T41 Talor Gooch -5 69 69 69 72 279 $26,980 T41 Nicholas Lindheim -5 70 67 74 68 279 $26,980 T41 Vaughn Taylor -5 64 73 68 74 279 $26,980 T41 Richy Werenski -5 69 71 70 69 279 $26,980 T45 Blayne Barber -4 69 72 68 71 280 $20,789 T45 Fabian Gomez -4 66 70 75 69 280 $20,789 T45 Whee Kim -4 69 69 67 75 280 $20,789 T45 Jason Kokrak -4 69 68 74 69 280 $20,789 T45 Carlos Ortiz -4 67 71 74 68 280 $20,789 T50 Austin Cook -3 66 72 72 71 281 $17,125 T50 Tyler Duncan -3 69 72 72 68 281 $17,125 T50 Matt Jones -3 72 67 69 73 281 $17,125 T50 Conrad Shindler -3 69 72 72 68 281 $17,125 T50 Camilo Villegas -3 72 68 70 71 281 $17,125 T55 Ryan Armour -2 68 69 73 72 282 $15,975 T55 Zac Blair -2 72 68 68 74 282 $15,975 T55 C.T. Pan -2 71 66 73 72 282 $15,975 T55 Ethan Tracy -2 71 69 70 72 282 $15,975 T55 Nick Watney -2 71 69 70 72 282 $15,975 T55 Tim Wilkinson -2 70 71 70 71 282 $15,975 T61 Jonathan Byrd -1 72 67 75 69 283 $15,052 T61 Matt Every -1 68 73 75 67 283 $15,052 T61 Lanto Griffin -1 71 70 72 70 283 $15,052 T61 Tom Hoge -1 72 68 70 73 283 $15,052 T61 Brett Stegmaier -1 71 67 74 71 283 $15,052 T61 Jhonattan Vegas -1 69 70 69 75 283 $15,052 T61 Johnson Wagner -1 72 67 73 71 283 $15,052 T68 Greg Chalmers E 69 71 73 71 284 $14,129 T68 Ken Duke E 68 68 77 71 284 $14,129 T68 Derek Fathauer E 70 70 74 70 284 $14,129 T68 Denny McCarthy E 75 65 72 72 284 $14,129 T68 Keith Mitchell E 66 75 78 65 284 $14,129 T68 Geoff Ogilvy E 68 71 72 73 284 $14,129 74 Aaron Baddeley 1 73 68 74 70 285 $13,632 T75 Corey Conners 2 70 71 73 72 286 $13,419 T75 D.A. Points 2 75 66 69 76 286 $13,419 T77 Ricky Barnes 3 67 74 75 71 287 $13,135 T77 Rory Sabbatini 3 74 67 74 72 287 $13,135