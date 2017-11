Tee times, pairings: 2017 RSM Classic, Round 3

Here are the tee times and pairings for the third round of the 2017 RSM Classic at Sea Island Golf Club in St. Simons Island, Ga. Players will play the Seaside Course in Round 3. (Note: all times are Eastern; a-amateur)

• • •

SATURDAY

OFF TEE NO. 1

9:45 a.m.: K.J. Choi, Matt Kuchar, Aaron Wise

9:55 a.m.: Ken Duke, J.J. Spaun, Russell Knox

10:05 a.m.: Keith Mitchell, Greyson Sigg, David Hearn

10:15 a.m.: Ted Potter Jr., Hunter Mahan, Hudson Swafford

10:25 a.m.: Johnson Wagner, Tom Hoge, a-Braden Thornberry

10:35 a.m.: Joel Dahmen, Michael Thompson, Chesson Hadley

10:45 a.m.: Bubba Watson, Jim Herman, Webb Simpson

10:55 a.m.: Patton Kizzire, Kevin Kisner, Bud Cauley

11:05 a.m.: Kelly Kraft, Josh Teater, Brian Stuard

11:15 a.m.: Blayne Barber, Brice Garnett, Sung Kang

11:25 a.m.: Brandt Snedeker, Ben Silverman, Andrew Landry

11:35 a.m.: Chris Kirk, Vaughn Taylor, Brendon de Jonge

11:45 a.m.: Austin Cook, Brian Gay, C.T. Pan

• • •

OFF TEE NO. 10