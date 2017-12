Golfweek's Best: Top 100 Residential Courses in USA

Every year, Golfweek’s elite team of course raters, which currently boasts more than 850 evaluators, surveys more than 3,600 courses – grading each nominated course on the basis of Golfweek’s 10 strict standards of evaluation. Collectively, these knowledgeable raters have turned in more than 75,000 votes to compile Golfweek’s Best courses lists. Here are Golfweek’s Top 100 Residential Courses in the USA as listed in our Ultimate Guide. Courses are listed with location, date opened, designer and Golfweek rating:

1. Wade Hampton Club

Cashiers, N.C., 1988

Tom Fazio

Avg. Rating: 8.02

2. Rock Creek Cattle Co.

Deer Lodge, Mont., 2008

Tom Doak

Avg. Rating: 7.75

3. Estancia

Scottsdale, Ariz., 1995

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.58

4. Colorado GC

Parker, Colo., 2007

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. Rating: 7.54

5. Huntsman Springs

Driggs, Idaho, 2009

David McLay Kidd

Avg. Rating: 7.54

6. Gozzer Ranch

Arrowpoint, Idaho, 2007

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.54

7. Oak Tree National

Edmond, Okla., 1975

Pete Dye

Avg. Rating: 7.5

8. Shooting Star

Teton Village, Wyo., 2009

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.45

9. Castle Pines

Castle Rock, Colo., 1981

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.34

10. Mayacama Golf Club

Santa Rosa, Calif., 2001

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.32

11. Bluejack National

Montgomery, Texas, 2016

Tiger Woods

Avg. Rating: 7.31

12. Mountaintop

Cashiers, N.C., 2007

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.3

13. Pronghorn (Fazio)

Bend, Ore., 2006

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.29

14. Mountain Lake

Lake Wales, Fla., 1917

Seth Raynor

Avg. Rating: 7.25

15. The Madison Club

La Quinta, Calif., 2006

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.21

16. Martis Camp

Truckee, Calif., 2007

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.19

17. The Rim

Payson, Ariz., 1998

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 7.19

18. Grandfather G&CC

Linville, N.C., 1968

Ellis Maples

Avg. Rating: 7.16

19. Long Cove

Hilton Head, S.C., 1982

Pete Dye

Avg. Rating: 7.16

20. Quarry at La Quinta

La Quinta, Calif., 1994

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.14

21. Johns Island West

Vero Beach, Fla., 1989

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.12

22. Clear Creek

Clear Creek, Nev., 2009

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. Rating: 7.09

23. The Glacier Club

Durango, Colo., 1975

Arthur Hills

Avg. Rating: 7.08

24. Diamond Creek

Banner Elk, N.C., 2003

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.08

25. The Stock Farm

Hamilton, Mont., 1999

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.08

26. Forest Highlands (The Canyon)

Flagstaff, Ariz., 1989

Jay Morrish, Tom Weiskopf

Avg. Rating: 7.06

27. Patriot GC

Owasso, Okla., 2010

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 7.06

28. Tradition at La Quinta

La Quinta, Calif., 1998

Arnold Palmer, Ed Seay

Avg. Rating: 7.05

29. Concession

Bradenton, Fla., 2006

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.03

30. Cuscowilla

Eatonton, Ga., 1998

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. Rating: 7.02

31. Jupiter Hills Club (Hills)

Tequesta, Fla., 1970

George Fazio

Avg. Rating: 6.96

32. Stone Canyon

Tucson, Ariz., 2000

Jay Morrish

Avg. Rating: 6.95

33. Frederica

St. Simons Island, Ga., 2004

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.95

34. Paa-Ko Ridge

Sandia Park, N.M., 2000

Ken Dye

Avg. Rating: 6.95

35. Lahontan

Truckee, Calif., 1999

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.94

36. Spring Island/Old Tabby Links

Okatie, S.C., 1994

Arnold Palmer, Ed Seay

Avg. Rating: 6.92

37. Kiawah (Cassique)

Kiawah Island, S.C., 2000

Tom Watson

Avg. Rating: 6.92

38. Rainmakers

Ruidoso, N.M., 2008

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 6.9

39. The Preserve

Carmel Valley, Calif., 2000

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.85

40. Black Rock

Coeur d’Alene, Idaho, 2003

Jim Engh

Avg. Rating: 6.81

41. Forest Creek (North)

Southern Pines, N.C., 2005

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.8

42. Southern Highlands

Las Vegas, 1999

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 6.8

43. Cliffs at Mountain Park

Travelers Rest, S.C., 2013

Gary Player

Avg. Rating: 6.79

44. The Ford Plantation

Richmond Hill, Ga., 1988

Pete Dye, Tim Liddy

Avg. Rating: 6.79

45. Snake River Sporting Club

Jackson, Wyo., 2006

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.79

46. Stone Eagle

Palm Desert, Calif., 2005

Tom Doak

Avg. Rating: 6.79

47. Talisker Club at Tuhaye

Tuhaye, Utah, 2005

Mark O’Meara

Avg. Rating: 6.77

48. Black Diamond Ranch (Quarry)

Lecanto, Fla., 1988

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.76

49. Cliffs at Keowee Vineyards

Sunset, S.C., 1999

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.75

50. Spanish Oaks Golf Club

Bee Cave, Texas, 2002

Bobby Weed

Avg. Rating: 6.75

51. The Bear’s Club

Jupiter, Fla., 2000

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.75

52. El Dorado CC

Indian Wells, Calif., 2003

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.73

53. Sailfish Point

Hutchinson Island, Fla., 1984

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.72

54. Redlands Mesa

Grand Junction, Colo. 2001

Jim Engh

Avg. Rating: 6.71

55. Victory Ranch GC

Park City, Utah, 2009

Rees Jones

Avg. Rating: 6.71

56. Olde Stone

Bowling Green, Ky., 2006

Arthur Hills

Avg. Rating: 6.7

57. Adena G&CC

Ocala, Fla., 2015

Doug Carrick, Frank Stronach

Avg. Rating: 6.7

58. Briggs Ranch GC

San Antonio, Texas, 2001

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.7

59. Rancho Santa Fe CC

Rancho Santa Fe, Calif., 1927

Max Behr

Avg. Rating: 6.69

60. Old Waverly GC

West Point, Miss., 1988

Bob Cupp, Jerry Pate

Avg. Rating: 6.69

61. Promontory (Painted Valley)

Park City, Utah, 2007

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.66

62. Glenwild GC

Park City, Utah, 2001

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.65

63. GC at Ravenna

Littleton, Colo., 2007

Jay Morrish

Avg. Rating: 6.65

64. The Bridges at Rancho Sante Fe

Rancho Santa Fe, Calif., 2001

Robert Trent Jones Sr.

Avg. Rating: 6.62

65. Kohanaiki

Kailua-Kona, Hawaii, 2014

Rees Jones

Avg. Rating: 6.62

66. Black Rock

Hingham, Mass., 2002

Brian Silva

Avg. Rating: 6.62

67. Club at Carlton Woods (Fazio)

The Woodlands, Texas, 2004

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.61

68. Tetherow

Bend, Ore., 2008

David McLay Kidd

Avg. Rating: 6.6

69. Quintero Golf Club

Peoria, Ariz., 2000

Rees Jones

Avg. Rating: 6.6

70. Spanish Peaks Mountain Club

Big Sky, Mont., 2015

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.6

71. Colleton River (Nicklaus)

Bluffton, S.C., 1992

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.59

72. Escondido

Horseshoe Bay, Texas, 2006

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.58

73. Forest Creek Golf Club (South)

Southern Pines, N.C., 1996

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.56

74. Currahee Club

Toccoa, Ga., 2004

Jim Fazio

Avg. Rating: 6.56

75. Desert Highlands

Scottsdale, Ariz., 1984

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.56

76. Kiawah Island (River)

Kiawah, S.C., 1995

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.55

77. Greenbrier Sporting Club (The Snead)

White Sulphur Springs, W. Va., 2004

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.53

78. Golf Club of Georgia (Lakeside)

Alpharetta, Ga., 1991

Arthur Hills

Avg. Rating: 6.53

79. Big Horn (Canyons)

Palm Desert, Calif., 1998

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.53

80. Dalhousie Golf Club

Cape Girardeau, Mo., 2002

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.52

81. Troon G&CC

Scottsdale, Ariz., 1985

Jay Morrish, Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.52

82. The Club at Rock Creek

Coeur d’Alene, Idaho, 2012

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.51

83. Loxahatchee Club

Jupiter, Fla., 1984

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.51

84. Champion Hills

Hendersonville, N.C., 1991

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.5

85. Lake Nona

Orlando, Fla., 1984

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.49

86. Mirabel Club

Scottsdale, Ariz., 2001

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.48

87. Golf Club at Briar’s Creek

John’s Island, S.C., 2001

Rees Jones

Avg. Rating: 6.48

88. Isleworth G&CC

Orlando, Fla., 1986

Arnold Palmer, Ed Seay, Steve Smyers

Avg. Rating: 6.47

89. Golf Club at SouthShore

Henderson, Nev., 1996

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.46

90. Haig Point

Daufuskie Island, S.C., 1986

Rees Jones

Avg. Rating: 6.45

91. Vaquero Club

Westlake, Texas, 2001

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.45

92. Forest Highlands (The Meadow)

Flagstaff, Ariz., 1999

Jay Morrish, Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.45

93. Powder Horn GC

The Sheridan, Wyo., 1997

Dick Bailey

Avg. Rating: 6.43

94. Wickenburg Ranch

Wickenburg, Ariz., 2015

Wendell Pickett, Bill Brownlee

Avg. Rating: 6.43

95. Colleton River (Dye)

Bluffton, S.C., 1998

Pete Dye

Avg. Rating: 6.43

96. Golf Club at Fiddler’s Creek (Creek)

Naples, Fla., 2002

Arthur Hills

Avg. Rating: 6.42

97. Kinderlou Forest

Valdosta, Ga., 2004

Davis Love III

Avg. Rating: 6.41

98. Las Campanas (Sunset)

Santa Fe, N.M., 2000

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.41

99. Red Ledges

Heber City, Utah, 2009

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.4

100. Belfair GC (West)

Bluffton, S.C., 1996

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.4