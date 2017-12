Golfweek's Best: Top 50 Courses of the Caribbean, Mexico

Every year, Golfweek’s elite team of course raters, which currently boasts more than 850 evaluators, surveys more than 3,600 courses – grading each nominated course on the basis of Golfweek’s 10 strict standards of evaluation. Collectively, these knowledgeable raters have turned in more than 75,000 votes to compile Golfweek’s Best courses lists. Here are Golfweek’s Top 50 Courses in the Caribbean and Mexico, as listed in our Ultimate Guide. Courses are listed with location, date opened, designer and Golfweek rating:

1. Cap Cana (Punta Espada)

Cap Cana, Dominican Republic, 2008

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.69

2. Dunes Course at Diamante

Cabo San Lucas, Mexico, 2009

Davis Love III

Avg. Rating: 7.67

3. Casa de Campo (Teeth of the Dog)

La Romana, Dominican Republic, 1970

Pete Dye

Avg. Rating: 7.58

4. Sandy Lane (Green Monkey)

St. James, Barbados, 2004

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.55

5. Four Seasons Golf Club Punta Mita (Bahia)

Punta Mita, Mexico, 2008

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.46

6. Apes Hill Club

St. James, Barbados, 2009

Chris Cole, Jeff Potts

Avg. Rating: 7.39

7. Corales

Punta Cana, Dominican Republic, 2010

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.38

8. Chileno Bay

Cabo San Lucas, Mexico, 2015

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.31

9. Baker’s Bay Club

Great Guana Cay, Bahamas, 2010

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.3

10. Mid Ocean Club

Tuckerstown, Bermuda, 1923

Charles Blair Macdonald, Seth Raynor

Avg. Rating: 7.29

11. Querencia

San Jose del Cabo, Mexico, 2000

Tom Fazio

Avg. Rating: 7.29

12. Playa Grande

Rio San Juan, Dominican Republic, 2015

Robert Trent Jones, Sr, Rees Jones

Avg. Rating: 7.28

13. Abaco Club on Winding Bay

Abaco, Bahamas, 2006

Donald Steel

Avg. Rating: 7.27

14. Royal Westmoreland

St. James, Barbados, 1994

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 7.27

15. Cabo del Sol (Ocean)

Cabo San Lucas, Mexico, 2008

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.11

16. Four Seasons Resort Punta Mita (Pacifico)

Punta Mita, Mexico, 1999

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 7.04

17. Quivira

Cabo San Lucas, Mexico, 2015

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.93

18. El Dorado Golf & Beach Club

San Jose del Cabo, Mexico, 1999

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.68

19. Vista Vallarta Golf Club (Nicklaus)

Vista Vallarta, Mexico, 2001

Jack Nicklaus

Avg. Rating: 6.68

20. The Nicklaus Course at Vidanta Puerto Penasco

Puerto Penasco, Mexico, 2009

Jack Nicklaus, Jack Nicklaus, II

Avg. Rating: 6.65

21. Mayakoba (El Camaleon)

Maya Riviera, Mexico, 2006

Greg Norman

Avg. Rating: 6.6

22. Albany

New Providence, Bahamas, 2010

Ernie Els

Avg. Rating: 6.55

23. El Cardonal at Diamante

Cabo San Lucas, Mexico, 2015

Tiger Woods

Avg. Rating: 6.47

24. Royal Isabela

Isabela, Puerto Rico, 2011

David Pfaff

Avg. Rating: 6.44

25. Palmas del Mar (Flamboyan)

Humacao, Puerto Rico, 1998

Rees Jones

Avg. Rating: 6.4

26. Casa de Campo (Dye Fore)

La Romana, Dominican Republic, 2003

Pete Dye

Avg. Rating: 6.39

27. Port Royal

Southampton, Bermuda, 1970

Robert Trent Jones Sr.

Avg. Rating: 6.38

28. Vista Vallarta (Weiskopf)

Vista Vallarta, Mexico, 2001

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.35

29. White Witch

St. James, Jamaica, 2000

Robert von Hagge

Avg. Rating: 6.32

30. Reserva Conchal

Guanacaste, Costa Rico, 1996

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 6.27

31. Four Seasons Resort Costa Rica at Peninsula Papagayo

Guanacaste, Costa Rico, 2004

Arnold Palmer

Avg. Rating: 6.27

32. Iberostar Playa Paraiso GC

Maya Riviera, Mexico, 2002

P.B. Dye

Avg. Rating: 6.19

33. Tryall Golf & Beach Club

Montego Bay, Jamaica, 1958

Ralph Plummer

Avg. Rating: 6.17

34. Puerto Los Cabos (Norman & Nicklaus)

San Jose del Cabo, Mexico, 1995

Jack Nicklaus, Greg Norman

Avg. Rating: 6.15

35. Cabo del Sol (Desert)

Cabo San Lucas, Mexico, 1998

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.11

36. CuisinArt GC

Rendezvous Bay, Anguilla, 2006

Greg Norman

Avg. Rating: 6.11

37. Links at Las Palomas

Puerto Penasco, Mexico, 2007

Jack Snyder, Forrest Richardson

Avg. Rating: 6.11

38. Royal St. Kitts

Basseterre, St. Kitts, 2004

Thomas McBroom

Avg. Rating: 6.05

39. One & Only (Ocean Club)

Paradise Island, Bahamas, 2000

Tom Weiskopf

Avg. Rating: 6.03

40. Palmas del Mar (Palm)

Humacao, Puerto Rico, 1974

Gary Player

Avg. Rating: 6.03

41. Sandy Lane (The Country Club)

St. James, Barbados, 2008

Tom Fazio

Avg. Rating: 6.01

42. TPC Dorado Beach (East)

Dorado Beach, Puerto Rico, 1961

Robert Trent Jones Sr.

Avg. Rating: 6

43. Lyford Cay Club

New Providence, Bahamas, 1958

Dick Wilson, Rees Jones

Avg. Rating: 6

44. Iberostar Bavaro GC

Bavaro, Dominican Republic, 2009

P.B. Dye

Avg. Rating: 6

45. Casa de Campo (La Romana CC)

La Romana, Dominican Republic, 1985

Pete Dye

Avg. Rating: 5.99

46. Bahia Beach Resort & GC

Rio Grande, Puerto Rico, 2007

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 5.97

47. Coco Beach Golf Resort (Championship)

Rio Grande, Puerto Rico, 2007

Tom Kite

Avg. Rating: 5.92

48. Club de Golf Panama

Panama City, Panama, 1928

Hector Gallego

Avg. Rating: 5.9

9. Four Seasons Resort Nevis

Charlestown, Nevis, 1991

Robert Trent Jones Jr.

Avg. Rating: 5.89

50. Puntacana Resort (La Cana GC Hacienda & Arrecife)

Punta Cana, Dominican Republic, 2001

P.B. Dye

Avg. Rating: 5.88