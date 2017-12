Golfweek's Best: Top 100 Resort Courses in U.S.

Every year, Golfweek’s elite team of course raters, which currently boasts more than 850 evaluators, surveys more than 3,600 courses – grading each nominated course on the basis of Golfweek’s 10 strict standards of evaluation. Collectively, these knowledgeable raters have turned in more than 75,000 votes to compile Golfweek’s Best courses lists. Here are Golfweek’s Top 100 Resort Courses in the USA as listed in our Ultimate Guide. Courses are listed with location, date opened, designer and Golfweek rating:

1. Pebble Beach Golf Links

Pebble Beach, Calif., 1919

D. Grant, Jack Neville

Avg. rating: 8.9

2. Pacific Dunes

Bandon, Ore., 2001

Tom Doak

Avg. rating: 8.86

3. Pinehurst No. 2

Pinehurst, N.C., 2003

Donald Ross

Avg. rating: 8.4

4. Old Macdonald

Bandon, Ore., 2010

Tom Doak, Jim Urbina

Avg. rating: 8.38

5. Whistling Straits (Straits)

Mosel, Wis., 1997

Pete Dye

Avg. rating: 8.31

6. Bandon Dunes

Bandon, Ore., 1999

David McLay Kidd

Avg. rating: 8.2

7. Shadow Creek

North Las Vegas, Nev., 1990

Tom Fazio

Avg. rating: 8.05

8. Ocean Course

Kiawah Island, S.C., 1991

Pete Dye

Avg. rating: 7.88

9. Bandon Trails

Bandon, Ore., 2005

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. rating: 7.8

10. TPC Sawgrass (Players Stadium)

Ponte Vedra Beach, Fla., 1981

Pete Dye

Avg. rating: 7.73

11. Spyglass Hill

Pebble Beach, Calif., 1966

Robert Trent Jones Sr.

Avg. rating: 7.7

12. Streamsong (Red)

Streamsong, Fla., 2012

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. rating: 7.52

13. Kapalua Plantation

Maui, Hawaii, 1991

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. rating: 7.4

14. Gamble Sands

Brewster, Wash., 2014

David McLay Kidd

Avg. rating: 7.4

15. Sand Valley

Nekoosa, Wis., 2016

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. rating: 7.31

16. Fallen Oak

Saucier, Miss., 2006

Tom Fazio

Avg. rating: 7.28

17. Harbour Town Golf Links

Hilton Head, S.C., 1970

Pete Dye

Avg. rating: 7.28

18. Streamsong (Blue)

Streamsong, Fla., 2012

Tom Doak

Avg. rating: 7.28

19. Omni Homestead Resort (The Cascades)

Hot Springs, Va., 1923

William S. Flynn

Avg. rating: 7.2

20. Manele Golf Course

Lanai, Hawaii, 1993

Jack Nicklaus

Avg. rating: 7.15

21. Forest Dunes – The Loop (Red & Black)

Roscommon, Mich., 1916

Tom Doak

Avg. rating: 7.1

22. Blackwolf Run (River)

Kohler, Wis., 1988

Pete Dye

Avg. rating: 7.09

23. Sea Island (Seaside)

St. Simon Island, Ga., 2000

Charles H. Alison, Harry S. Colt, Joe Lee, Tom Fazio

Avg. rating: 7.02



24. Erin Hills

Hartford, Wis., 2006

Dana Fry, Michael Hurdzan

Avg. rating: 6.98

25. Mid Pines Club

Southern Pines, N.C., 1921

Donald Ross

Avg. rating: 6.97

26. The Prairie Club (Dunes Course)

Valentine, Neb., 2010

Tom Lehman

Avg. rating: 6.96

27. Highland Course at Primland

Meadows of Dan, Va., 2007

Donald Steel

Avg. rating: 6.88

28. Greenbrier (Old White TPC)

White Sulphur Springs, W.Va., 2015

Charles Blair Macdonald, Seth Raynor, Lester George

Avg. rating: 6.86

29. The Dunes G&BC

Myrtle Beach, S.C., 1949

Robert Trent Jones Sr.

Avg. rating: 6.85

30. May River Course at Palmetto Bluff

Bluffton, S.C., 2004

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.83

31. Forest Dunes (Weiskopf Course)

Roscommon, Mich., 2003

Tom Weiskopf

Avg. rating: 6.82

32. Pine Needles

Southern Pines, N.C., 1927

Donald Ross, John Fought

Avg. rating: 6.79

33. French Lick Resort (Pete Dye Course)

French Lick, Ind., 2009

Pete Dye

Avg. rating: 6.78

34. Rams Hill

Borrego Springs, Calif., 2014

Tom Fazio

Avg. rating: 6.77

35. Trump National Doral Miami (Blue Monster)

Doral, Fla., 1962

Dick Wilson, Gil Hanse

Avg. rating: 6.74

36. We-Ko-Pa (Saguaro)

Fountain Hills, Ariz., 2006

Bill Coore, Ben Crenshaw

Avg. rating: 6.73

37. Caledonia

Pawleys Island, S.C., 1994

Michael Strantz

Avg. rating: 6.73

38. Full Cry at Keswick Hall and Golf Club

Charlottesville, Va., 2014

Pete Dye

Avg. rating: 6.71

39. Whistling Straits (Irish)

Mosel, Wis., 1999

Pete Dye

Avg. rating: 6.69

40. CordeValle

San Martin, Calif., 2000

Robert Trent Jones Jr.

Avg. rating: 6.67

41. Linville GC

Linville, N.C., 1924

Donald Ross

Avg. rating: 6.66

42. Golden Horseshoe (Gold)

Williamsburg, Va., 1965

Robert Trent Jones Sr.

Avg. rating: 6.61

43. Pronghorn (Nicklaus)

Bend, Ore., 2004

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.6

44. Atlantic City CC

Northfield, N.J., 1923

William S. Flynn, Tom Doak

Avg. rating: 6.58

45. Nemacolin Woodlands (Mystic Rock)

Farmington, Pa., 1995

Pete Dye

Avg. rating: 6.58

46. Pine Dunes Resort & GC

Frankston, Texas, 2001

Jay Morrish

Avg. rating: 6.58

47. Ritz-Carlton GC at Dove Mountain (Saguaro & Tortolita)

Marana, Ariz., 2009

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.57

48. Bay Hill Club

Orlando, Fla., 1961

Dick Wilson, Arnold Palmer

Avg. rating: 6.57

49. Crystal Springs Resort (Ballyowen)

Hamburg, N.J., 1998

Roger Rulewich

Avg. rating: 6.57

50. Tobacco Road

Sanford, N.C., 1998

Michael Strantz

Avg. rating: 6.57

51. PGA West (Stadium)

La Quinta, Calif., 1986

Pete Dye

Avg. rating: 6.53

52. Wilderness at Fortune Bay

Tower, Minn., 2004

Jeff Brauer

Avg. rating: 6.53

53. Barona Creek

Lakeside, Calif., 2000

Gary Roger Baird, Todd Eckenrode

Avg. rating: 6.52

54. Sand Hollow (Championship Course)

St. George, Utah, 2008

John Fought, Andy Staples

Avg. rating: 6.52

55. Broadmoor (East)

Colorado Springs, Colo., 1918

Donald Ross, Robert Trent Jones Sr.

Avg. rating: 6.5

56. Pinehurst (No. 8)

Pinehurst, N.C., 1995

Tom Fazio

Avg. rating: 6.49

57. Princeville Makai

Princeville, Hawaii, 1971

Robert Trent Jones Jr.

Avg. rating: 6.48

58. Black Jack’s Crossing

Lajitas, Texas, 2012

Lanny Wadkins

Avg. rating: 6.46

59. Cape Cod National

Brewster, Mass., 1987

Mark Mungeam, Brian Silva

Avg. rating: 6.42

60. Links at Spanish Bay

Pebble Beach, Calif., 1987

Robert Trent Jones Jr. , Sandy Tatum, Tom Watson

Avg. rating: 6.41

61. Horseshoe Bay (Summit Rock)

Horseshoe Bay, Texas, 2012

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.41

62. Salish Cliffs

Shelton, Wash., 2011

Gene Bates

Avg. rating: 6.4

63. Innisbrook (Copperhead)

Tarpon Springs, 1974

Edward Packard, Lawrence Packard

Avg. rating: 6.4

64. The Wilderness Club of Montana

Eureka, Mont., 2009

Nick Faldo

Avg. rating: 6.39

65. Wynn GC

Las Vegas, Nev., 2005

Tom Fazio

Avg. rating: 6.37

66. Mauna Kea Beach GC

Kamuela, Hawaii, 1966

Robert Trent Jones Sr.

Avg. rating: 6.37

67. Reynolds Lake Oconee (Great Waters)

Greensboro, Ga., 1992

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.36

68. Farmlinks at Pursell Farms

Sylacauga, Ala., 2003

Michael Hurdzan

Avg. rating: 6.36

69. Pelican Hill (Ocean North)

Newport Coast, Calif., 1993

Tom Fazio

Avg. rating: 6.34

70. Tatanka

Niobrara, Neb., 2015

Paul Albanese

Avg. rating: 6.33

71. Four Seasons Resort (Hualalai)

Kailua-Kona, Hawaii, 2008

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.33

72. Wolf Creek

Mesquite, Nev., 2000

Avg. rating: 6.33

73. The Preserve

Vancleave, Miss., 2007

Jerry Pate

Avg. rating: 6.32

74. PGA National (Champion)

Palm Beach Gardens, Fla., 1981

Tom Fazio, Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.31

75. True Blue

Pawleys Island, S.C., 1997

Michael Strantz

Avg. rating: 6.29

76. Red Sky (Fazio)

Wolcott, Colo., 2003

Tom Fazio

Avg. rating: 6.29

77. Firekeeper

Mayetta, Kan., 2011

Jeff Brauer, Notah Begay

Avg. rating: 6.28

78. Pelican Hill (Ocean South)

Newport Coast, Calif., 1992

Tom Fazio

Avg. rating: 6.26

79. Barton Creek (Fazio Canyons)

Austin, Texas, 2001

Tom Fazio

Avg. rating: 6.26

80. The Prairie Club (Pines)

Valentine, Neb., 2010

Graham Marsh

Avg. rating: 6.25

81. French Lick (Ross)

French Lick, Ind., 1917

Donald Ross

Avg. rating: 6.25

82. Legends Golf Complex (Moorland)

Myrtle Beach, S.C., 1990

P.B. Dye

Avg. rating: 6.23

83. Sagamore

Bolton Landing, N.Y., 1928

Donald Ross

Avg. rating: 6.22

84. Hammock Beach Resort (Ocean)

Palm Coast, Fla., 2000

Jack Nicklaus

Avg. rating: 6.22

85. Grand Hyatt Kauai Resort & Spa (Poipu Bay)

Kauai, Hawaii, 1991

Robert Trent Jones Jr.

Avg. rating: 6.21

86. Troon North (Monument)

Scottsdale, Ariz., 1990

Jay Morrish, Tom Weiskopf

Avg. rating: 6.2

87. Reynolds Lake Oconee (Oconee)

Oconee, Ga., 2000

Rees Jones

Avg. rating: 6.18

88. Ak-Chin Southern Dunes

Maricopa, Ariz., 2002

Brian Curley, Lee Schmidt

Avg. rating: 6.17

89. Troon North (Pinnacle)

Scottsdale, Ariz., 1996

Tom Weiskopf

Avg. rating: 6.16

90. Turning Stone Resort (Atunyote)

Verona, N.Y., 2004

Tom Fazio

Avg. rating: 6.16

91. Omni Bedford Springs (Old Course)

Bedford, Pa., 1923

Donald Ross, A.W. Tillinghast, Ron Forse

Avg. rating: 6.16

92. The Classic at Madden’s Lake

Brainerd, Minn., 1997

Scott Hoffman

Avg. rating: 6.16

93. Camp Creek

Panama City Beach, Fla., 2001

Tom Fazio

Avg. rating: 6.15

94. Bald Head Island Club

Bald Head Island, N.C., 1974

George Cobb, Tim Cate

Avg. rating: 6.14

95. Wailea GC (Gold)

Maui, Hawaii, 1994

Robert Trent Jones Jr.

Avg. rating: 6.14

96. TimberStone

Iron Mountain, Mich., 1995

Jerry Matthews

Avg. rating: 6.14

97. Sandestin (Burnt Pine)

Destin, Fla., 2005

Rees Jones

Avg. rating: 6.14

98. Turnberry Isle Miami (Soffer)

Aventura, Fla., 1972

Robert Trent Jones Sr., Raymond Floyd

Avg. rating: 6.13

99. We-Ko-Pa (Cholla)

Fountain Hills, Ariz., 2001

Scott Miller

Avg. rating: 6.1

100. Stonewall Resort

Roanoke, W.Va., 2003

Arnold Palmer

Avg. rating: 6.1