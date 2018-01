2018 CareerBuilder Challenge field, by the rankings

Looking to build a fantasy golf team for this week’s CareerBuilder Challenge in La Quinta, Calif.? These breakdowns can help.

Below is a field list for the event, with each player’s Golfweek/Sagarin ranking and Official World Golf Ranking indicated beside his name.

Player GW/Sagarin OWGR Brandt Snedeker 8 63 Jon Rahm 9 3 Webb Simpson 16 38 Phil Mickelson 17 43 Kevin Kisner 19 27 Brian Harman 24 20 Zach Johnson 28 47 Lucas Glover 31 88 Chez Reavie 34 91 Jason Dufner 35 41 Patrick Reed 39 25 Brendan Steele 41 46 Charles Howell III 43 67 Kevin Chappell 47 32 Kevin Streelman 50 170 Stewart Cink 52 145 Bud Cauley 53 107 Andrew Landry 56 184 Peter Uihlein 61 55 Austin Cook 63 118 J.J. Spaun 65 114 Jason Kokrak 68 142 Kevin Na 72 94 David Lingmerth 73 127 Sung Kang 75 83 Bill Haas 76 58 James Hahn 80 59 Adam Hadwin 82 60 Martin Laird 85 120 Bubba Watson 89 93 Ryan Armour 91 159 Nick Taylor 92 202 Tom Hoge 93 214 Vaughn Taylor 95 313 Hudson Swafford 96 90 Seamus Power 97 348 Harold Varner III 99 146 Jhonattan Vegas 101 39 Chesson Hadley 103 80 Wesley Bryan 106 69 Scott Brown 107 108 Ben Martin 111 210 Scott Stallings 114 296 Tyrone Van Aswegen 117 337 Andrew Putnam 119 371 Ben Silverman 121 248 Bronson Burgoon 122 451 Jimmy Walker 124 73 David Hearn 125 306 Brian Gay 126 206 Luke List 127 140 Beau Hossler 132 303 Grayson Murray 137 112 Nate Lashley 138 269 Patton Kizzire 144 54 Jonathan Randolph 145 239 Martin Flores 146 295 Brandon Hagy 147 325 Chris Kirk 150 169 Rob Oppenheim 151 249 Ben Crane 152 435 Sean O’Hair 153 102 Danny Lee 158 115 Daniel Summerhays 159 174 Matt Jones 160 253 C.T. Pan 161 182 Corey Conners 162 625 Cameron Percy 163 397 Geoff Ogilvy 164 321 Chad Campbell 167 256 Ryan Blaum 170 316 Adam Schenk 172 294 Brian Stuard 173 168 Abraham Ancer 174 272 Blayne Barber 178 360 Brice Garnett 180 216 Keith Mitchell 185 335 Aaron Wise 187 223 Mac Hughes 189 147 J.J. Henry 196 519 Trey Mullinax 201 352 Ryan Palmer 204 212 Camilo Villegas 208 367 Brandon Harkins 209 329 Jonathan Byrd 210 264 J.T. Poston 213 291 Russell Knox 214 77 Nick Watney 215 400 Alex Cejka 218 197 Roberto Díaz 220 539 Zac Blair 221 398 Conrad Shindler 227 368 Peter Malnati 229 692 Talor Gooch 233 198 Stephan Jaeger 235 281 Scott Piercy 237 124 Ricky Barnes 240 356 Denny McCarthy 241 586 Ted Potter Jr. 242 221 Whee Kim 243 111 Robert Garrigus 246 241 Sam Ryder 248 268 Michael Kim 254 339 Shawn Stefani 255 349 Jim Herman 258 185 Nicholas Lindheim 260 290 Cameron Tringale 261 333 Rory Sabbatini 263 366 Fabián Gómez 266 474 Lanto Griffin 268 382 John Huh 277 433 Joel Dahmen 278 523 Richy Werenski 283 286 Rod Pampling 292 257 Hunter Mahan 297 639 Jason Gore 301 544 Troy Merritt 302 507 Harris English 305 287 Steve Wheatcroft 322 572 Chris Stroud 326 163 Derek Fathauer 332 355 Johnson Wagner 336 351 Tom Lovelady 337 391 Billy Hurley III 351 237 Tyler Duncan 356 380 Sam Saunders 358 250 Jeff Gove 362 876 Dominic Bozzelli 373 255 Brett Stegmaier 376 674 Xinjun Zhang 392 271 Martin Piller 395 305 Smylie Kaufman 403 243 Matt Atkins 413 427 Zecheng Dou 423 345 John Peterson 426 679 Greg Chalmers 496 456 Matt Every 504 711 Kyle Thompson 513 354 Tom Whitney 541 815 Jon Curran 560 491 Andrew Yun 607 419 Ethan Tracy 617 499 Andrew Loupe 693 682 Mark Wilson 823 1042 Mike Weir 824 1275 D.J. Trahan 951 1928 Sangmoon Bae N/R 1928 Charlie Beljan N/R 1928 Michael Block N/R 1928 Mark Brooks N/R 1928 John Daly N/R 1144 Lee Janzen N/R 1928 Colt Knost N/R 552 Maverick McNealy N/R 1900 Corey Pavin N/R N/R Charles Reiter N/R 1928