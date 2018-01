Coming up this week - Pro golf schedule

Here is this week’s professional golf schedule:

PGA Tour

What: Farmers Insurance Open

When: Jan 25-28

Where: Torrey Pines Gofl Course (South), San Diego, Calif.

European Tour

What: Omega Dubai Desert Classic

When: Jan. 25-28

Where: Emirates Golf Club, Dubai, United Arab Emirates

LPGA

What: Pure Silk-Bahamas LPGA Classic

When: Jan. 25-28

Where: Ocean Club, Paradise Island, Bahamas

Web.com Tour

What: The Bahamas Great Abaco Classic

When: Jan. 21-24

Where: The Abaco Club on Winding Bay, Great Abaco, Bahamas