Genesis Open Round 2: Tee times, pairings, TV info

The Genesis Open continues Friday at Riviera Country Club in Los Angeles and here are the tee times and TV information.

Tiger Woods shot a 1-over 72 Thursday and drew sizable crowds. Expect a massive turnout at the course when he tees off at 12:02 p.m. local time … on a Friday.

All times listed below are Eastern.

Pairings of note in bold.

TV Info

Friday: Golf Channel: 4 – 8 p.m.

Saturday: Golf Channel: 2 – 3:30 p.m; CBS: 4 – 7 p.m.

Sunday: Golf Channel: 1 – 2:30 p.m; CBS: 3- 7 p.m,

Round 2 tee times

Tee No. 1

9:40 a.m. — J.B. Holmes, Robert Streb, Sean O’Hair

9:50 a.m. — J.J. Henry, Lucas Glover, Ryan Blaum

10:01 a.m. — Cameron Tringale, Bud Cauley, Martin Piller

10:11 a.m. — Marc Leishman, Adam Hadwin, Peter Malnati

10:22 a.m. — Ryan Armour, Tony Finau, Ernie Els

10:32 a.m. — Jhonattan Vegas, Vaughn Taylor, Martin Kaymer

10:43 a.m. — D.A. Points, Jim Furyk, Rafa Cabrera Bello

10:53 a.m. — Daniel Berger, Si Woo Kim, Fabian Gomez

11:04 a.m. — Jamie Lovemark, Sung Kang, Patrick Rodgers

11:14 a.m. — Troy Merritt, Danny Lee, Whee Kim

11:25 a.m. — Nicholas Lindheim, Talor Gooch, Stephan Jaeger

11:35 a.m. — Jonathan Randolph, Tyler Duncan, Vinnie Poncino

2:20 p.m. — Matt Every, John Merrick, Andrew Loupe

2:30 p.m. — Geoff Ogilvy, Derek Fathauer, Harold Varner III

2:41 p.m. — David Lingmerth, Tyrone Van Aswegen, C.T. Pan

2:51 p.m. — Bryson DeChambeau, Billy Hurley III, K.J. Choi

3:02 p.m. — Tiger Woods, Rory McIlroy, Justin Thomas

3:12 p.m. — Matt Kuchar, Phil Mickelson, Tommy Fleetwood

3:23 p.m. — Brendan Steele, Greg Chalmers, Sangmoon Bae

3:33 p.m. — William McGirt, Brian Stuard, Charles Howell III

3:44 p.m. — Ryan Moore, Bill Haas, Chez Reavie

3:54 p.m. — Chad Campbell, Shawn Stefani, Dominic Bozzelli

4:05 p.m. — Kevin Na, Anirban Lahiri, Jon Curran

4:15 p.m. — Abraham Ancer, Xinjun Zhang, Richard H. Lee

Tee No. 10

9:40 a.m. — Martin Laird, Jason Kokrak, Francesco Molinari

9:50 a.m. — Nick Taylor, Peter Uihlein, Brandon Harkins

10:01 a.m. — Retief Goosen, Ollie Schniederjans, Beau Hossler

10:11 a.m. — Ted Potter, Jr., Kyle Stanley, Jonas Blixt

10:22 a.m.— Patrick Cantlay, Jordan Spieth, Kevin Chappell

10:32 a.m. — Dustin Johnson, Adam Scott, Bubba Watson

10:43 a.m. — Billy Horschel, Cameron Smith, Vijay Singh

10:53 a.m. — Xander Schauffele, Wesley Bryan, Alex Noren

11:04 a.m.— Martin Flores, Kevin Tway, Hao Tong Li

11:14 a.m. — Camilo Villegas, Scott Brown, Kelly Kraft

11:25 a.m.— Brice Garnett, Adam Schnek, Cameron Champ

11:35 a.m. — Ben Silverman, Zecheng Dou, Seunghyuk Kim

2:20 p.m. — Charlie Beljan, John Huh, J.J. Spaun

2:30 p.m. — Keegan Bradley, Tom Hoge, Andrew Landry

2:41 p.m. — Harris English, Parker McLachlin, Thomas Pieters

2:51 p.m. — Graeme McDowell, Smylie Kaufman, Luke Donald

3:02 p.m. — Chris Stroud, Aaron Baddeley, Jim Herman

3:12 p.m. — Jimmy Walker, Charley Hoffman, Shane Lowry

3:23 p.m. — Cody Gribble, Charl Schwartzel, Brian Gay

3:33 p.m. — Pat Perez, James Hahn, Padraig Harrington

3:44 p.m. — Austin Cook, Branden Grace, Paul Casey

3:54 p.m. — Kevin Streelman, Luke List, Aaron Wise

4:05 p.m. — Scott Stallings, Morgan Hoffmann, Michael Kim

4:15 p.m. — Sam Saunders, Rob Oppenheim, Scottie Scheffler