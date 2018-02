Honda Classic: Round 2 TV info, tee times, pairings

Tiger Woods goes off the 1st tee Friday at 12:35 p.m. Eastern in Round 2 of the Honda Classic. Below is the complete tee times and TV info for the round.

Woods is grouped with Brandt Snedeker and FedEx Cup points leader Patton Kizzire. He shot a 2-under 70 Thursday and was T-21 after the first round.

Other notable groupings include defending champion Rickie Fowler playing with Kevin Kisner and Patrick Reed, Sergio Garcia being grouped with Justin Thomas and Daniel Berger, and Rory McIlroy being alongside Adam Scott and Padraig Harrington.

Here are the complete tee times for Friday at the Honda Classic:

All times Eastern.

TV Info

Friday: Golf Channel: 2-6 p.m.

Round 2 (1st tee)

6:45 a.m.: Chesson Hadley, Ryan Palmer, Bud Cauley

6:55 a.m.: J.J. Spaun, Richy Werenski, Kiradech Aphibarnrat

7:05 a.m.: J.B. Holmes, Scott Brown, Patrick Rodgers

7:15 a.m.: Mackenzie Hughes, Cody Gribble, Billy Hurley III

7:25 a.m.: Russell Knox, Brian Gay, Charles Howell III

7:35 a.m.: Jhonattan Vegas, Russell Henley, Ryan Moore

7:45 a.m.: Chris Stroud, Grayson Murray, Louis Oosthuizen

7:55 a.m.: David Lingmerth, Rory Sabbatini, Harold Varner III

8:05 a.m.: Ben Crane, Keegan Bradley, C.T. Pan

8:15 a.m.: Sam Saunders, Bronson Burgoon, Bernd Wiesberger

8:25 a.m.: Rob Oppenheim, Andrew Putnam, Andrew Filbert

8:35 a.m.: Seamus Power, Adam Schenk, T.J. Vogel

11:35 a.m.: Camilo Villegas, Morgan Hoffmann, Peter Uihlein

11:45 a.m.: Michael Thompson, Ian Poulter, Cameron Tringale

11:55 a.m.: Lucas Glover, Andrew Landry, Dylan Frittelli

12:05 p.m.: Jim Furyk, Martin Kaymer, Stewart Cink

12:15 p.m.: Vaughn Taylor, Graeme McDowell, Peter Malnati

12:25 p.m.: Justin Thomas, Daniel Berger, Sergio Garcia

12:35 p.m.: Patton Kizzire, Brandt Snedeker, Tiger Woods

12:45 p.m.: Gary Woodland, Alex Noren, Tommy Fleetwood

12:55 p.m.: Scott Stallings, Chad Campbell, Blayne Barber

1:05 p.m.: Sean O’Hair, Retief Goosen, Kevin Tway

1:15 p.m.: Ben Silverman, Tyler Duncan, Tom Lovelady

1:25 p.m.: Nicholas Lindheim, Joel Dahmen, Sam Burns

Round 2 (10th tee)

6:45 a.m.: Danny Lee, Luke List, Thomas Pieters

6:55 a.m.: Scott Piercy, John Huh, Anirban Lahiri

7:05 a.m.: Harris English, Robert Garrigus, Byeong Hun An

7:15 a.m.: Ryan Armour, Billy Horschel, Webb Simpson

7:25 a.m.: Greg Chalmers, William McGirt, Luke Donald

7:35 a.m.: Kevin Kisner, Rickie Fowler, Patrick Reed

7:45 a.m.: Rory McIlroy, Adam Scott, Padraig Harrington

7:55 a.m.: Alex Cejka, Tyrone Van Aswegen, Kelly Kraft

8:05 a.m.: Shawn Stefani, Derek Fathauer, Michael Kim

8:15 a.m.: Ben Martin, Bob Estes, Jon Curran

8:25 a.m.: Abraham Ancer, Keith Mitchell, Andrew Novak

8:35 a.m.: Stephan Jaeger, Corey Conners, Jhared Hack

11:35 a.m.: Tom Hoge, John Peterson, Martin Piller

11:45 a.m.: J.J. Henry, Troy Merritt, Sung Kang

11:55 a.m.: Matt Every, Ryan Blaum, Dominic Bozzelli

12:05 p.m.: Brian Harman, Wesley Bryan, Chris Kirk

12:15 p.m.: Ted Potter, Jr., Emiliano Grillo, Tyrrell Hatton

12:25 p.m.: Jason Dufner, Brian Stuard, Shane Lowry

12:35 p.m.: Fabian Gomez, Nick Watney, Rafa Cabrera Bello

12:45 p.m.: Hudson Swafford, Jimmy Walker, Smylie Kaufman

12:55 p.m.: Robert Streb, Jamie Lovemark, Talor Gooch

1:05 p.m.: Martin Flores, Ollie Schniederjans, Aaron Wise

1:15 p.m.: Jonathan Randolph, Xinjun Zhang, Denny McCarthy

1:25 p.m.: Brice Garnett, Lanto Griffin, Nate Lashley