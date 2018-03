Tee times, TV info: Valspar Championship, Round 2

Tiger Woods opened the Valspar Championship in 1-under 70 Thursday at Innisbrook, and he trails leader Corey Conners by three shots. Other big names, like Jordan Spieth (5 over) and Rory McIlroy (3 over) are in danger of missing the cut.

Here are Friday’s tee times and pairings, plus TV info:

(Note: All times Eastern.)

TV info

THURSDAY-FRIDAY: Golf Channel, 2-6 p.m.

Golf Channel, 2-6 p.m. SATURDAY-SUNDAY: Golf Channel, 1-3 p.m.; NBC, 3-6 p.m.

• • •

Round 2 tee times

OFF TEE NO. 1

6:50 a.m.: Alex Cejka, Scott Stallings, Sean O’Hair

7:01 a.m.: Ian Poulter, Colt Knost, Derek Fathauer

7:12 a.m.: Bill Haas, Geoff Ogilvy, Matthew Fitzpatrick

7:23 a.m.: Russell Knox, Nick Watney, Paul Casey

7:34 a.m.: Ted Potter, Jr., Mackenzie Hughes, Greg Chalmers

7:45 a.m.: Branden Grace, Brandt Snedeker, Jim Furyk

7:56 a.m.: Vaughn Taylor, Shane Lowry, Zach Johnson

8:07 a.m.: Si Woo Kim, Hudson Swafford, Matt Every

8:18 a.m.: Nick Taylor, Martin Laird, Kevin Na

8:29 a.m.: Ryan Palmer, Ollie Schniederjans, Dominic Bozzelli

8:40 a.m.: Sam Saunders, Nicholas Lindheim, Jimmy Stanger

8:51 a.m.: Trey Mullinax, Talor Gooch, Tyler Duncan

11:40 a.m.: J.B. Holmes, Chesson Hadley, Louis Oosthuizen

11:51 a.m.: Scott Brown, Rory Sabbatini, Richy Werenski

12:02 p.m.: Byeong Hun An, Harold Varner III, Kelly Kraft

12:13 p.m.: Ryan Armour, Jason Dufner, Peter Malnati

12:24 p.m.: Fabián Gómez, David Lingmerth, Luke Donald

12:35 p.m.: Gary Woodland, Justin Rose, Rory McIlroy

12:46 p.m.: Sergio Garcia, Adam Scott, Matt Kuchar

12:57 p.m.: Aaron Baddeley, Billy Hurley III, Ernie Els

1:08 p.m.: Camilo Villegas, Bud Cauley, Blayne Barber

1:19 p.m.: Robert Streb, Harris English, C.T. Pan

1:30 p.m.: Seamus Power, Stephan Jaeger, Sam Burns

1:41 p.m.: Jonathan Randolph, Tom Lovelady, Jack Maguire

OFF TEE NO. 10