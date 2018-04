2018 Masters field, by the rankings

Looking to build a fantasy golf team for this week’s Masters? These breakdowns can help.

Below is a field list for the event, with each player’s Golfweek/Sagarin ranking and Official World Golf Ranking indicated beside his name.

Player GW/Sagarin OWGR Paul Casey 1 13 Justin Rose 2 5 Justin Thomas 3 2 Jordan Spieth 5 4 Patrick Cantlay 6 35 Sergio Garcia 7 9 Rickie Fowler 8 8 Dustin Johnson 9 1 Matt Kuchar 10 20 Jason Day 11 11 Hideki Matsuyama 12 6 Phil Mickelson 13 18 Webb Simpson 14 41 Tony Finau 15 34 Tommy Fleetwood 16 12 Henrik Stenson 17 14 Jon Rahm 18 3 Marc Leishman 19 16 Charley Hoffman 20 28 Branden Grace 22 33 Brian Harman 23 23 Kevin Chappell 24 39 Alex Noren 25 15 Zach Johnson 26 56 Pat Perez 27 21 Xander Schauffele 28 26 Francesco Molinari 30 27 Brendan Steele 31 40 Chez Reavie 32 47 Patrick Reed 33 24 Daniel Berger 35 37 Ian Poulter 36 29 Rory McIlroy 37 7 Louis Oosthuizen 38 31 Gary Woodland 42 32 Austin Cook 46 111 Kevin Kisner 47 25 Kyle Stanley 49 44 Bubba Watson 51 19 Adam Scott 52 60 Rafa Cabrera Bello 53 22 Russell Henley 54 53 Jason Dufner 55 49 Ryan Moore 56 66 Tyrrell Hatton 57 17 Cameron Smith 59 45 Adam Hadwin 61 43 Kiradech Aphibarnrat 64 30 Charl Schwartzel 65 58 Ross Fisher 71 36 Bryson DeChambeau 85 63 Matthew Fitzpatrick 86 38 Satoshi Kodaira 89 48 Bernd Wiesberger 91 57 Dylan Frittelli 97 50 Yusaku Miyazato 102 59 Thomas Pieters 103 46 Martin Kaymer 119 90 Patton Kizzire 122 52 Si Woo Kim 125 51 Jimmy Walker 132 97 Haotong Li 135 42 Jhonattan Vegas 173 54 Wesley Bryan 201 92 Billy Horschel 233 85 Yuta Ikeda 260 55 Ted Potter Jr. 301 80 Shubhankar Sharma 359 72 Vijay Singh 444 518 Danny Willett 752 296 Ángel Cabrera 803 1114 Mike Weir 810 1264 Trevor Immelman 839 1242 Fred Couples N/R 947 Harry Ellis N/R 1956 Doug Ghim N/R N/R Bernhard Langer N/R 1929 Yuxin Lin N/R 1267 Sandy Lyle N/R 1956 Larry Mize N/R 1382 Joaquin Niemann N/R 1524 José María Olazábal N/R 1956 Mark O’Meara N/R 1844 Matt Parziale N/R N/R Doc Redman N/R 1956 Tiger Woods N/R 103 Ian Woosnam N/R 1956