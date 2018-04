Masters scripting: What players are wearing at Augusta National

The year’s first major means the first wave of major scripting. Here’s a look at what some players are wearing this week at the Masters:

Sergio Garcia (Adidas)

THURSDAY

Ultimate365 Solid Polo (hi-res green), $65

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

FRIDAY

3-Stripes Pique Polo (aero green), $65

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

SATURDAY

Ultimate365 Engineered Blocked Polo (white/aero green), $70

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

SUNDAY

3-Stripes Pique Polo (collegiate navy), $65

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

Rickie Fowler (Puma)

THURSDAY

Road Map Polo (Acid Lime), $65

PWRWARM Bonded Quarter-Zip (Black/Acid Lime), $80

Pounce Pant (Quarry), $80

Ultralite Stretch Belt (Acid Lime/Heather), $26

P Snapback Cap (Quarry), $28

LE IGNITE PWRADAPT Hi-Tops (Quiet Shade/Acid Lime), $220

FRIDAY

EVOKNIT Seamless Polo (Marina Blue), $75

EVOKNIT Seamless Quarter-Zip (Peacoat), $80

Six Pocket Pant (White), $80

Ultralite Stretch Belt (Quarry), $26

Cobra Tour Snake 110 Snapback Cap, $28

IGNITE PWRADAPT, $170

SATURDAY

Highlight Stripe Polo (Marina), $75

Pounce Quarter-Zip Popover, $85

Tailored Tech Pant (Marina), $80

Ultralite Stretch Belt (Acid Lime/Heather), $26

P Snapback Cap (Quarry), $28

IGNITE PWRADAPT, $170

SUNDAY

EVOKNIT Polo (Quiet Shade), $75

Six Pocket Pant (Quiet Shade), $80

Pounce Quarter-Zip (Orange), $65

Ultralite Stretch Belt (Orange), $26

P Snapback Cap (Orange), $28

IGNITE PWRADAPT, $170

Tiger Woods (Nike)

THURSDAY-SUNDAY

TW Zonal Cooling polo, $80

TW pant

TW Aerobill Classic 99 and Nike Aerobill Classic 99 hat, $35

Nike Air Zoom TW71, $150

Jordan Spieth (Under Armour)

THURSDAY

UA Threadborne ( Academy Full Heather/Rhino Gray ), $70

), $70 UA Showdown Pant (White), $80

UA Braided Belt 2.0, $40

UA Spieth 2, $200

FRIDAY

UA Threadborne Limitless ( Moroccan Blue/Rhino Gray ), $80

), $80 UA Showdown Pant (Academy), $80

UA Braided Belt 2.0, $40

UA Spieth 2, $200

SATURDAY

UA Threadborne Boundless ( Tropical Tide/Tropical Tide Medium Heather ), $75

), $75 UA Showdown Pant (Zinc Gray), $80

UA Braided Belt 2.0, $40

UA Spieth 2, $200

SUNDAY

UA Threadborne Infinite (Black/Zinc Gray), $80



UA Showdown Pant (White), $80

UA Braided Belt 2.0, $40

UA Spieth 2, $200

Dustin Johnson (Adidas)

THURSDAY

Ultimate365 Heather Polo (hi-res green/collegiate navy), $70

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

FRIDAY

Ultimate365 Heather Stripe Polo (collegiate navy/aero green heather), $80

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

SATURDAY

Ultimate365 Heather Polo (collegiate navy), $70

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

SUNDAY

Ultimate365 Rugby Stripe Polo (collegiate navy/aero green heather), $75

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Tour360, $200

Rory McIlroy (Nike)

THURSDAY-SUNDAY

Nike Aeroreact Victory polo, $90

Nike Flex pant, $80

Nike Aerobill Legacy 91 hat, $35

Nike Lunar Control Vapor 2, $175

Jon Rahm (Adidas)

THURSDAY

Ultimate365 Heather Blocked Polo (hi-res green heather/grey one heather), $65

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Adipower S Boost 3, $130

FRIDAY

3-Stripes Polo (hi-res green), $55

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Adipower S Boost 3, $130

SATURDAY

Ultimate365 Heather Blocked Polo (noble indigo heather/grey one heather), $65

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Adipower S Boost 3, $130

SUNDAY

climacool Jacquard Raglan Polo (hi-res red), $65

Ultimate365 3-Stripes Pants, $80

Adipower S Boost 3, $130

Bryson DeChambeau (Puma)

THURSDAY

Aston Polo (Acid Lime), $55

Tour Driver Cap, $40

Ultralite Stretch Belt (Black), $26

Stretch Pounce Pant (White), $80

IGNITE PWRADAPT Disc (Quiet Shade), $170

FRIDAY

Aston Polo (Marina), $55

Tour Driver Cap, $40

Ultralite Stretch Belt (Peacoat), $26

Stretch Pounce Pant (White Pepper), $80

IGNITE PWRADAPT Disc (Quiet Shade), $170

SATURDAY

Oxford Heather Polo (Acid Lime), $60

Tour Driver Cap, $40

Ultralite Stretch Belt (Quarry), $26

Stretch Pounce Pant (Peacoat), $80

IGNITE PWRADAPT Disc (Quiet Shade), $170

SUNDAY



EVOKNIT Block Polo (Peacoat), $75

Tour Driver Cap, $40

Ultralite Stretch Belt (Quarry), $26

Stretch Pounce Pant (White), $80

IGNITE PWRADAPT Disc (Peacoat), $170

Jason Day (Nike)

THURSDAY-SUNDAY

Nike Dry Pique Stripe Polo, $65

Nike Flex 5 Pocket pant, $85

Nike Aerobill Classic 99 Hat, $35

Nike Tour Premiere

Justin Thomas (Polo/Ralph Lauren)

THURSDAY

Solid Performance Lisle (Taylor Heather)

Classic Fit Technical Chino Pant (Pure White)

Stripe Jacquard Half-Zip (Taylor Heather/White)

RL Vachetta Leather Belt

FRIDAY

Stripe Performance Pique (Resort Pink/White/French Navy)

Performance Chino Golf Pant (French Navy)

Merino Long Sleeve Half-Zip (French Navy)

Stripped Stretch Web Belt

SATURDAY

Solid Vintage Lisle (White)

Performance Seersucker Pant (City Royal/Pure White)

Merino Long Sleeve Half-Zip (Taylor Heather)

Stripped Stretch Web Belt

SUNDAY

Solid Vintage Lisle (French Navy)

Performance Chino Golf Pant (Bristol Yellow)

Merino Long Sleeve Half-Zip (French Navy)

Stripped Stretch Web Belt

Billy Horschel (RLX Golf)

THURSDAY

Striped Airflow Jersey (Pure White/New England Blue)

Cypress Pant (French Navy)

Par Windbreaker (French Navy)

FRIDAY

Tech Pique with Woven Details (French Navy)

Four-Way Stretch Printed Short (Mill Reef Floral)

Cool Wool Jacket (French Navy)

SATURDAY

Pique Stripe Polo (Summer Royal Multi)

Cypress Pant (Pure White)

Thermocool Windblock Sweater (New England Blue)

SUNDAY

Solid Airflow Jersey (Bristol Yellow)

Four-Way Stretch Printed Pant (Micro Paisley)

Trop Wool Hybrid Vest (Taylor Heather)

Daniel Berger (Lacoste)

THURSDAY-FRIDAY

Men’s Sport Lettering Stretch Golf Polo, $98

SATURDAY-SUNDAY

Men’s Sport Striped Stretch Golf Polo, $98

Louis Oosthuizen (Ping)

THURSDAY

Harper Polo

Truman Half-Zip

FRIDAY

Harrison Heather Polo

Truman Half-Zip

SATURDAY

Quinn Polo

Truman Half-Zip

SUNDAY