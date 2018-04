Welcome to Golfweek’s annual Best. Each spring, we publish the three lists that are the foundation of our course-ratings program: Golfweek’s Best Classic Courses, Golfweek’s Best Modern Courses and Golfweek’s Best Courses You Can Play.

The members of our course-ratings panel continually evaluate courses and rate them based on our 10 criteria. They also file a single, overall rating on each course.

Those overall ratings on each course are averaged together to produce a final rating for each course. Then each course is ranked against other courses in its state, or nationally, to produce the final rankings.

We hope you enjoy poring over these rankings, and we look forward to hearing your thoughts on this Best Classic Courses (built before 1960) list:

Courses are listed with their 2017 ranking, their overall Rater rating, year opened and course designers:

1. Pine Valley GC (1) 9.63

Pine Valley, N.J.; 1919; George Crump & Harry S. Colt; p

2. Cypress Point Club (2) 9.61

Pebble Beach, Calif.; 1928; Alister MacKenzie; p

3. Shinnecock Hills (3) 9.38

Southampton, N.Y.; 1931; Howard C. Toomey & William S. Flynn; p

4. Augusta National (4) 9.32

Augusta, Ga.; 1932; Alister MacKenzie & Robert Trent Tyre (Bobby) Jones; p

5. National Golf Links of America (5) 9.22

Southampton, N.Y.; 1911; Charles Blair Macdonald; p

6. Oakmont CC (6) 9.08

Oakmont, Pa.; 1903; Henry Fownes; p

7. Merion (East) (7) 8.90

Ardmore, Pa.; 1912; Hugh Wilson; p

8. Pebble Beach Golf Links (8) 8.90

Pebble Beach, Calif.; 1919; Douglas Grant & Jack Neville; r

9. Fishers Island Club (9) 8.75

Fishers Island, N.Y.; 1926; Seth Raynor; p

10. Chicago Golf Club (10) 8.71

Wheaton, Ill.; 1894; Charles Blair Macdonald & Seth Raynor; p

11. Crystal Downs (11) 8.63

Frankfort, Mich.; 1931; Alister MacKenzie & Perry Maxwell; p

12. Prairie Dunes CC (12) 8.62

Hutchinson, Kan.; 1937; Perry Maxwell & Press Maxwell; p

13. Seminole GC (13) 8.49

North Palm Beach, Fla.; 1929; Donald Ross; p

14. Pinehurst (No. 2) (14) 8.41

Pinehurst, N.C.; 1903; Donald Ross; r

15. Los Angeles CC (North) (16) 8.41

Los Angeles; 1927; Herbert Fowler, George C. Thomas Jr. & William P. Bell; p

16 San Francisco GC (15) 8.40

San Francisco; 1915; A.W. Tillinghast; p

17. Winged Foot (West) (17) 8.33

Mamaroneck, N.Y.; 1923; A.W. Tillinghast; p

18. Riviera CC (18) 8.14

Pacific Palisades, Calif.; 1927; George C. Thomas Jr. & William P. Bell; p

19. Camargo Club (19) 8.05

Indian Hill, Ohio; 1921; Seth Raynor; p

20. Oakland Hills (South) (21) 8.05

Bloomfield Hills, Mich.; 1918; Donald Ross; p

21. Shoreacres (20) 8.04

Lake Bluff, Ill.; 1921; Seth Raynor; p

22. Peachtree (25) 7.97

Atlanta; 1948; Robert Trent Jones Sr. & Bobby Jones; p

23. Old Town Club (23) 7.96

Winston-Salem, N.C.; 1939; Perry Maxwell; p

24. Plainfield CC (26) 7.94

Plainfield, N.J.; 1921; Donald Ross; p

25. Bethpage State Park (Black) (24) 7.93

Farmingdale, N.Y.; 1935; A.W. Tillinghast; d

26. Somerset Hills (27) 7.92

Bernardsville, N.J.; 1918; A.W. Tillinghast; p

27. The Country Club (Composite) (22) 7.89

Brookline, Mass.; 1895; Willie Campbell, Howard C. Toomey & William S. Flynn; p

28. Garden City GC (28) 7.80

Garden City, N.Y.; 1901; Devereux Emmet, Walter J. Travis; p

29. Philadelphia Cricket Club (Wissahickon) (30) 7.79

Flourtown, Pa.; 1922; A.W. Tillinghast; p

30. Winged Foot (East) (32) 7.78

Mamaroneck, N.Y.; 1923; A.W. Tillinghast; p

31. Southern Hills (33) 7.72

Tulsa, Okla.; 1936; Perry Maxwell; p

32. Quaker Ridge (34) 7.72

Scarsdale, N.Y.; 1926; A.W. Tillinghast; p

33. Myopia Hunt Club (29) 7.71

Hamilton, Mass.; 1896; Herbert Leeds; p

34. Maidstone Club (36) 7.69

East Hampton, N.Y.; 1899; William H. Tucker, Willie Park Jr.; p

35. California GC (37) 7.67

South San Francisco, Calif.; 1926; A. Vernon Macan, Alister MacKenzie, Kyle Phillips; p

36. Pasatiempo (35) 7.66

Santa Cruz, Calif.; 1929; Alister MacKenzie; d

37. Valley Club of Montecito (38) 7.63

Santa Barbara, Calif.; 1928; Alister MacKenzie & Robert Hunter; p

38. Olympic Club (Lake) (31) 7.62

San Francisco; 1929; William Watson, Sam Whiting; p

39. Piping Rock (41) 7.59

Locust Valley, N.Y.; 1913; Charles Blair Macdonald & Seth Raynor; p

40. Baltimore CC (East) (39) 7.59

Timonium, Md.; 1926; A.W. Tillinghast; p

41. Baltusrol GC (Lower) (42) 7.53

Springfield, N.J.; 1922; A.W. Tillinghast; p

42. Yeamans Hall Club (46) 7.52

Charleston, S.C.; 1925; Seth Raynor; p

43. Newport CC (43) 7.52

Newport, R.I.; 1915; Donald Ross, A.W. Tillinghast; p

44. Eastward Ho! (40) 7.52

Chatham, Mass.; 1922; Herbert Fowler; p

45. Wannamoisett CC (44) 7.50

Rumford, R.I.; 1916; Donald Ross; p

46 Essex CC (50) 7.49

Manchester-by-the-Sea, Mass.; 1917; Donald Ross; p

47. Inverness Club (53) 7.48

Toledo, Ohio; 1919; Donald Ross, Andrew Green; p

48. Scioto CC (52) 7.48

Columbus, Ohio; 1916; Donald Ross; p

49. Milwaukee CC (48) 7.46

Milwaukee; 1929; Charles H. Alison; p

50. Kittansett Club (45) 7.45

Marion, Mass.; 1922; Fred Hood & William S. Flynn; p

51. The Course at Yale (49) 7.43

New Haven, Conn.; 1926; Charles Blair Macdonald & Seth Raynor; p

52. Olympia Fields (North) (47) 7.43;

Olympia Fields, Ill.; 1923; Willie Park Jr.; p

53. Interlachen CC (55) 7.42

Edina, Minn.; 1919; William Watson, Donald Ross; p

54. Sleepy Hollow (57) 7.42

Scarborough-on-Hudson, N.Y.; 1913; Charles Blair Macdonald & Seth Raynor; p

55. Brookside (59) 7.41

Canton, Ohio; 1922; Donald Ross; p

56. Ridgewood (Championship Course) (52) 7.40

Paramus, N.J.; 1929; A.W. Tillinghast; p

57. Oak Hill CC (East) (62) 7.39

Pittsford, N.Y.; 1924; Donald Ross, George Fazio & Tom Fazio; p

58. St. Louis CC (64) 7.37

St. Louis; 1914; Charles Blair Macdonald & Seth Raynor; p

59. Baltusrol GC (Upper (54) 7.37

Springfield, N.J.; 1922; A.W. Tillinghast; p

60. Aronimink (56) 7.34

Newtown Square, Pa.; 1928; Donald Ross; p

61. Canterbury (58) 7.34

Beachwood, Ohio; 1921; Herbert Strong; p

62. Old Elm (66) 7.30

Fort Sheridan, Ill.; 1913; Harry S. Colt & Donald Ross; p

63. Salem CC (65) 7.29

Peabody, Mass.; 1925; Donald Ross; p

64. Lawsonia (Links) (60) 7.28

Green Lake, Wis.; 1930; William B. Langford & Theodore J. Moreau; d

65. Colonial CC (61) 7.28

Fort Worth, Texas; 1935; John Bredemus, Perry Maxwell; p

66. Fox Chapel (67) 7.27

Pittsburgh, Pa.; 1925; Seth Raynor & Charles Banks; p

67. White Bear Yacht Club (72) 7.25

White Bear Lake, Minn.; 1916; Donald Ross; p

68. Lancaster CC (63) 7.24

Lancaster, Pa.; 1920;; William S. Flynn, William Gordon & David Gordon; p

69. Mountain Lake (69) 7.24

Lake Wales, Fla.; 1917; Seth Raynor; p

70. Laurel Valley GC (68) 7.23

Ligonier, Pa.; 1959; Dick Wilson; p

71. Omni Homestead Resort (Cascades) (76) 7.23

Hot Springs, Va.; 1923; William S. Flynn; r

72. Whitinsville GC (90) 7.22;

Whitinsville, Mass.; 1923; Donald Ross; p

73. East Lake GC (74) 7.22

Atlanta; 1915; Tom Bendelow, Donald Ross, George Cobb, Rees Jones; p

74. Augusta CC (71) 7.22

Augusta, Ga.; 1927; Donald Ross; p

75. Moraine (87) 7.20

Dayton, Ohio; 1936; Alex Campbell, Dick Wilson; p

76. Bel-Air CC (73) 7.18

Los Angeles; 1925; George C. Thomas Jr. & William P. Bell; p

77. Franklin Hills (78) 7.16

Franklin, Mich.; 1926; Donald Ross; p

78. NCR CC (South) (70) 7.16

Kettering, Ohio; 1954; Dick Wilson; p

79. Fenway GC (77) 7.15

Scarsdale, N.Y.; 1924; A.W. Tillinghast; p

80. Congressional CC (Blue) (75) 7.13

Bethesda, Md.; 1924; Devereux Emmet, Robert Trent Jones Sr., Rees Jones; p

81. Creek Club (79) 7.11

Locust Valley, N.Y.; 1925; Charles Blair Macdonald & Seth Raynor; p

82. Kirtland CC (83) 7.09

Willoughby, Ohio; 1921; Charles H. Alison; p

83. Sankaty Head (80) 7.09

Siasconset, Mass.; 1921; H. Emerson Armstrong; p

84. CC of Scranton (81) 7.09

Scranton, Pa.; 1927; Walter J. Travis; p

85. Roaring Gap Club (82) 7.09

Roaring Gap, N.C.; 1926; Donald Ross; p

86. Skokie CC (93) 7.08

Glencoe, Ill.; 1938; Tom Bendelow, Donald Ross, William B. Langford & Theodore J. Moreau, Donald Ross; p

87. Misquamicut GC* 7.07

Westerly, R.I.; 1923; Donald Ross; p

88. Monterey Peninsula CC (Dunes) (94) 7.07

Pebble Beach, Calif.; 1926; Seth Raynor, Charles Banks & Robert Hunter; p

89. Cherry Hills CC (91) 7.07

Englewood, Colo.; 1923; William S. Flynn; p

90. Charlotte CC (84) 7.07

Charlotte, N.C.; 1923; Donald Ross; p

91. Medinah (No. 3) (85) 7.07

Medinah, Ill.; 1928; Tom Bendelow, Roger Packard, Rees Jones; p

92. Cedar Rapids CC* 7.07

Cedar Rapids, Iowa; 1915; Donald Ross; p

93. St. George’s G&CC (86) 7.06

Setauket, N.Y.; 1917; Devereux Emmet; p

94. Holston Hills CC (88) 7.05

Knoxville, Tenn.; 1928; Donald Ross; p

95. Indianwood CC (Old)** 7.05

Lake Orion, Mich.; 1928; William Connellan & Wilfred Reid; p

96. Hollywood GC (95) 7.04

Deal, N.J.; 1913; Walter J. Travis; p

97. Whippoorwill CC (92) 7.02

Armonk, N.Y.; 1925; Charles Banks, Donald Ross; p

98. Minikahda Club (97) 7.00

Minneapolis; 1907; William Watson, Donald Ross; p

99. CC of Fairfield (89) 6.99

Fairfield, Conn.; 1914; Seth Raynor, A.W. Tillinghast; p

100. Wykagyl CC (96) 6.98

New Rochelle, N.Y.; 1920; Donald Ross, A.W. Tillinghast; p

* new; ** returns to list; p: private; r: resort; d: daily fee