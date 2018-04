Tee times, pairings, TV info: 2018 Valero Texas Open, Rounds 1-2

Sergio Garcia, Matt Kuchar and Adam Scott highlight this week’s field in San Antonio.

Here are the complete tee times and pairings, plus broadcast information, for Rounds 1-2 of the Valero Texas Open at TPC San Antonio. (all times Eastern):

TV info

THURSDAY-FRIDAY: Golf Channel, 3:30-6:30 p.m.

Golf Channel, 3:30-6:30 p.m. SATURDAY: Golf Channel, 1-2:45 p.m.; NBC, 3-6 p.m.

Golf Channel, 1-2:45 p.m.; NBC, 3-6 p.m. SUNDAY: Golf Channel, 1-2:45 p.m.; NBC, 3-6 p.m.

Thursday, Round 1

OFF NO. 1 TEE

7:10 a.m.: Troy Merritt, Camilo Villegas, Johnson Wagner

Troy Merritt, Camilo Villegas, Johnson Wagner 7:20 a.m.: Kevin Streelman, Michael Thompson, Andrew Landry

Kevin Streelman, Michael Thompson, Andrew Landry 7:30 a.m.: Matt Jones, Bob Estes, Martin Flores

Matt Jones, Bob Estes, Martin Flores 7:40 a.m.: Greg Chalmers, William McGirt, Sangmoon Bae

Greg Chalmers, William McGirt, Sangmoon Bae 7:50 a.m.: Grayson Murray, Aaron Baddeley, Graeme McDowell

Grayson Murray, Aaron Baddeley, Graeme McDowell 8:00 a.m.: Vaughn Taylor, Fabián Gómez, Brian Gay

Vaughn Taylor, Fabián Gómez, Brian Gay 8:10 a.m.: Brice Garnett, Mackenzie Hughes, Ernie Els

Brice Garnett, Mackenzie Hughes, Ernie Els 8:20 a.m.: Geoff Ogilvy, Shawn Stefani, John Peterson

Geoff Ogilvy, Shawn Stefani, John Peterson 8:30 a.m.: John Senden, Ricky Barnes, Ollie Schniederjans

John Senden, Ricky Barnes, Ollie Schniederjans 8:40 a.m.: Scott Piercy, Patrick Rodgers, Jon Curran

Scott Piercy, Patrick Rodgers, Jon Curran 8:50 a.m.: Tom Lovelady, Roberto Díaz, Curtis Reed

Tom Lovelady, Roberto Díaz, Curtis Reed 9:00 a.m.: Nicholas Lindheim, Joel Dahmen, Nate Lashley

Nicholas Lindheim, Joel Dahmen, Nate Lashley 9:10 a.m.: Andrew Putnam, Conrad Shindler, Jesse Droemer

Andrew Putnam, Conrad Shindler, Jesse Droemer 12:10 p.m.: Steve Wheatcroft, Abraham Ancer, Keith Mitchel

Steve Wheatcroft, Abraham Ancer, Keith Mitchel 12:20 p.m.: J.J. Henry, Michael Kim, Dominic Bozzelli

J.J. Henry, Michael Kim, Dominic Bozzelli 12:30 p.m.: Nick Taylor, Ben Crane, Kevin Tway

Nick Taylor, Ben Crane, Kevin Tway 12:40 p.m.: Charley Hoffman, Zach Johnson, Matt Kuchar

Charley Hoffman, Zach Johnson, Matt Kuchar 12:50 p.m.: Billy Horschel, Si Woo Kim, Sergio Garcia

Billy Horschel, Si Woo Kim, Sergio Garcia 1:00 p.m.: Austin Cook, Cody Gribble, Martin Kaymer

Austin Cook, Cody Gribble, Martin Kaymer 1:10 p.m.: Chris Stroud, Wesley Bryan, Jim Furyk

Chris Stroud, Wesley Bryan, Jim Furyk 1:20 p.m.: Martin Laird, Keegan Bradley, Harold Varner III

Martin Laird, Keegan Bradley, Harold Varner III 1:30 p.m.: Hunter Mahan, Jason Kokrak, Zac Blair

Hunter Mahan, Jason Kokrak, Zac Blair 1:40 p.m.: Steve Marino, Kris Blanks, Talor Gooch

Steve Marino, Kris Blanks, Talor Gooch 1:50 p.m.: Ben Silverman, Zecheng Dou, Cameron Champ

Ben Silverman, Zecheng Dou, Cameron Champ 2:00 p.m.: Brett Stegmaier, Tyler Duncan, Joaquin Niemann

Brett Stegmaier, Tyler Duncan, Joaquin Niemann 2:10 p.m.: Jonathan Randolph, Kyle Thompson, Julian Suri

OFF NO. 10 TEE

7:10 a.m.: Robert Garrigus, Tyrone Van Aswegen, Richy Werenski

Robert Garrigus, Tyrone Van Aswegen, Richy Werenski 7:20 a.m.: Beau Hossler, Peter Uihlein, Brandon Harkins

Beau Hossler, Peter Uihlein, Brandon Harkins 7:30 a.m.: J.B. Holmes, Anirban Lahiri, Whee Kim

J.B. Holmes, Anirban Lahiri, Whee Kim 7:40 a.m.: Pat Perez, Xander Schauffele, Kevin Chappell

Pat Perez, Xander Schauffele, Kevin Chappell 7:50 a.m.: Jhonattan Vegas, Jimmy Walker, Adam Scott

Jhonattan Vegas, Jimmy Walker, Adam Scott 8:00 a.m.: Brendan Steele, Hudson Swafford, Brandt Snedeker

Brendan Steele, Hudson Swafford, Brandt Snedeker 8:10 a.m.: Brian Stuard, Matt Every, Nick Watney

Brian Stuard, Matt Every, Nick Watney 8:20 a.m.: Sean O’Hair, Daniel Summerhays, Luke List

Sean O’Hair, Daniel Summerhays, Luke List 8:30 a.m.: Danny Lee, Retief Goosen, Martin Piller

Danny Lee, Retief Goosen, Martin Piller 8:40 a.m.: Chesson Hadley, Derek Fathauer, Tom Hoge

Chesson Hadley, Derek Fathauer, Tom Hoge 8:50 a.m.: Troy Matteson, Bronson Burgoon, Lanto Griffin

Troy Matteson, Bronson Burgoon, Lanto Griffin 9:00 a.m.: Xinjun Zhang, Stephan Jaeger, Shubhankar Sharma

Xinjun Zhang, Stephan Jaeger, Shubhankar Sharma 9:10 a.m.: Rob Oppenheim, Sam Ryder, Dylan Frittelli

Rob Oppenheim, Sam Ryder, Dylan Frittelli 12:10 p.m.: Ben Martin, Harris English, Ryan Palmer

Ben Martin, Harris English, Ryan Palmer 12:20 p..m.: Jonathan Byrd, Cameron Tringale, Jamie Lovemark

Jonathan Byrd, Cameron Tringale, Jamie Lovemark 12:30 p.m.: John Huh, Sung Kang, Aaron Wise

John Huh, Sung Kang, Aaron Wise 12:40 p.m.: Rod Pampling, Chris Kirk, Bill Haas

Rod Pampling, Chris Kirk, Bill Haas 12:50 p.m.: Ryan Armour, Peter Malnati, Stewart Cink

Ryan Armour, Peter Malnati, Stewart Cink 1:00 p.m.: Ryan Moore, Billy Hurley III, David Lingmerth

Ryan Moore, Billy Hurley III, David Lingmerth 1:10 p.m.: Russell Knox, Kevin Na, K.J. Choi

Russell Knox, Kevin Na, K.J. Choi 1:20 p.m.: Steven Bowditch, Scott Brown, Chad Campbell

Steven Bowditch, Scott Brown, Chad Campbell 1:30 p.m.: David Hearn, J.J. Spaun, C.T. Pan

David Hearn, J.J. Spaun, C.T. Pan 1:40 p.m.: Seamus Power, Andrew Yun, Paul McConnell

Seamus Power, Andrew Yun, Paul McConnell 1:50 p.m.: Corey Conners, Denny McCarthy, Ethan Tracy

Corey Conners, Denny McCarthy, Ethan Tracy 2:00 p.m.: Adam Schenk, Matt Atkins, Chris Paisley

Adam Schenk, Matt Atkins, Chris Paisley 2:10 p.m.: J.T. Poston, Trey Mullinax, Joshua Creel

Firday, Round 2

OFF NO. 1 TEE

7:10 a.m.: Ben Martin, Harris English, Ryan Palmer

Ben Martin, Harris English, Ryan Palmer 7:20 a..m.: Jonathan Byrd, Cameron Tringale, Jamie Lovemark

Jonathan Byrd, Cameron Tringale, Jamie Lovemark 7:30 a.m.: John Huh, Sung Kang, Aaron Wise

John Huh, Sung Kang, Aaron Wise 7:40 a.m.: Rod Pampling, Chris Kirk, Bill Haas

Rod Pampling, Chris Kirk, Bill Haas 7:50 a.m.: Ryan Armour, Peter Malnati, Stewart Cink

Ryan Armour, Peter Malnati, Stewart Cink 8:00 a.m.: Ryan Moore, Billy Hurley III, David Lingmerth

Ryan Moore, Billy Hurley III, David Lingmerth 8:10 a.m.: Russell Knox, Kevin Na, K.J. Choi

Russell Knox, Kevin Na, K.J. Choi 8:20 a.m.: Steven Bowditch, Scott Brown, Chad Campbell

Steven Bowditch, Scott Brown, Chad Campbell 8:30 a.m.: David Hearn, J.J. Spaun, C.T. Pan

David Hearn, J.J. Spaun, C.T. Pan 8:40 a.m.: Seamus Power, Andrew Yun, Paul McConnell

Seamus Power, Andrew Yun, Paul McConnell 8:50 a.m.: Corey Conners, Denny McCarthy, Ethan Tracy

Corey Conners, Denny McCarthy, Ethan Tracy 9:00 a.m.: Adam Schenk, Matt Atkins, Chris Paisley

Adam Schenk, Matt Atkins, Chris Paisley 9:10 a.m.: J.T. Poston, Trey Mullinax, Joshua Creel

J.T. Poston, Trey Mullinax, Joshua Creel 12:10 p.m.: Robert Garrigus, Tyrone Van Aswegen, Richy Werenski

Robert Garrigus, Tyrone Van Aswegen, Richy Werenski 12:20 p.m.: Beau Hossler, Peter Uihlein, Brandon Harkins

Beau Hossler, Peter Uihlein, Brandon Harkins 12:30 p.m.: J.B. Holmes, Anirban Lahiri, Whee Kim

J.B. Holmes, Anirban Lahiri, Whee Kim 12:40 p.m.: Pat Perez, Xander Schauffele, Kevin Chappell

Pat Perez, Xander Schauffele, Kevin Chappell 12:50 p.m.: Jhonattan Vegas, Jimmy Walker, Adam Scott

Jhonattan Vegas, Jimmy Walker, Adam Scott 1:00 p.m.: Brendan Steele, Hudson Swafford, Brandt Snedeker

Brendan Steele, Hudson Swafford, Brandt Snedeker 1:10 p.m.: Brian Stuard, Matt Every, Nick Watney

Brian Stuard, Matt Every, Nick Watney 1:20 p.m.: Sean O’Hair, Daniel Summerhays, Luke List

Sean O’Hair, Daniel Summerhays, Luke List 1:30 p.m.: Danny Lee, Retief Goosen, Martin Piller

Danny Lee, Retief Goosen, Martin Piller 1:40 p.m.: Chesson Hadley, Derek Fathauer, Tom Hoge

Chesson Hadley, Derek Fathauer, Tom Hoge 1:50 p.m.: Troy Matteson, Bronson Burgoon, Lanto Griffin

Troy Matteson, Bronson Burgoon, Lanto Griffin 2:00 p.m.: Xinjun Zhang, Stephan Jaeger, Shubhankar Sharma

Xinjun Zhang, Stephan Jaeger, Shubhankar Sharma 2:10 p.m.: Rob Oppenheim, Sam Ryder, Dylan Frittelli

OFF NO. 10 TEE