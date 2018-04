Tee times, pairings, TV info: 2018 Valero Texas Open, final round

Here are the complete tee times and pairings, plus broadcast information, for the final round of the Valero Texas Open at the AT&T Oaks Course at TPC San Antonio.

All times Eastern

TV info

SUNDAY: Golf Channel, 1-2:45 p.m.; CBS, 3-6 p.m.

Sunday

OFF NO. 1 TEE

Zac Blair, K.J. Choi, Brendan Steele 10:45 a.m.: Austin Cook, Jason Kokrak, J.J. Spaun

Sam Ryder, Ben Crane, Ernie Els 11:05 a.m.: Kevin Tway, Nick Watney, Matt Atkins

Kevin Chappell, Keegan Bradley, David Hearn 11:25 a.m.: Chesson Hadley, Dylan Frittelli, Kevin Streelman

Billy Horschel, Aaron Baddeley, Brandt Snedeker 11:45 a.m.: J.T. Poston, Vaughn Taylor, Beau Hossler

Grayson Murray, Joaquin Niemann, Andrew Putnam 12:05 p.m.: Chris Kirk, Martin Laird, Richy Werenski

Ryan Moore, Sean O’Hair, Jimmy Walker 12:25 p.m.: Zach Johnson, Andrew Landry, Trey Mullinax

OFF NO. 10 TEE