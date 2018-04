Tee times, pairings, TV info: 2018 Zurich Classic, Rounds 1-2

Here are the tee times and pairings for Rounds 1-2 of the 2018 Zurich Classic of New Orleans at TPC Louisiana in Avondale, La., plus TV information for the week. (Note: all times in Eastern.)

TV info

Thursday: 2:30-6:30 p.m. (Golf Channel)

Friday: 2:30-6:30 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 1-2:45 p.m. (Golf Channel); 3-6 p.m. (CBS)

Sunday: 1-2:45 p.m. (Golf Channel); 3-6 p.m. (CBS)

Tee times, pairings

Thursday

OFF NO. 1 TEE

8 a.m.: Brian Gay/Aaron Wise, Kevin Na/Ben An

8:13 a.m.: Ryan Armour/Johnson Wagner, Chris Kirk/J.T. Poston

8:26 a.m.: Tony Finau/Daniel Summerhays, Hudson Swafford/Harris English

8:39 a.m.: Jimmy Walker/Sean O’Hair, Chris Paisley/Tommy Fleetwood

8:52 a.m.: Charley Hoffman/Nick Watney, Graeme McDowell/Ian Poulter

9:05 a.m.: Matt Every/Sam Saunders, Emiliano Grillo/Peter Uihlein

9:18 a.m.: Alex Cejka/Ben Crane, Greg Chalmers/Cameron Percy

9:31 a.m.: Keegan Bradley/Jon Curran, Abraham Ancer/Roberto Diaz

9:44 a.m.: Jamie Donaldson/Ross Fisher, Harold Varner III/Robert Garrigus

9:57 a.m.: Ben Silverman/Matt Atkins, Nate Lashley/Rob Oppenheim

1:05 p.m.: Kevin Tway/Kelly Kraft, Whee Kim/Andrew Yun

1:18 p.m.: Andrew Landry/Talor Gooch, Brice Garnett/Chesson Hadley

1:31 p.m.: Jason Day/Ryan Ruffels, Brooks Koepka/Marc Turnesa

1:44 p.m.: Patrick Reed/Patrick Cantlay, Jonas Blixt/Cameron Smith

1:57 p.m.: Justin Rose/Henrik Stenson, Bubba Watson/Matt Kuchar

2:10 p.m.: David Lingmerth/Danny Lee, Zach Johnson/Jonathan Byrd

2:23 p.m.: Kevin Kisner/Scott Brown, Charl Schwartzel/Louis Oosthuizen

2:36 p.m.: Martin Flores/John Merrick, Sung Kang/John Huh

2:49 p.m.: Retief Goosen/Tyrone Van Aswegen, Colt Knost/Ricky Barnes

3:02 p.m.: Keith Mitchell/Stephan Jaeger, Jonathan Randolph/Trey Mullinax

OFF NO. 10 TEE

8 a.m.: Ryan Blaum/Blayne Barber, C.T. Pan/Zac Blair

8:13 a.m.: K.J. Choi/Charlie Wi, Fabian Gomez/Andres Romero

8:26 a.m.: Steve Stricker/Jerry Kelly, David Duval/Jim Furyk

8:39 a.m.: Justin Thomas/Bud Cauley, Daniel Berger/Gary Woodland

8:52 a.m.: Jordan Spieth/Ryan Palmer, Wes Bryan/Jon Rahm

9:05 a.m.: Sergio Garcia/Rafa Cabrera Bello, Billy Horschel/Scott Piercy

9:18 a.m.: Brandt Snedeker/J.B. Holmes, Russell Knox/Martin Laird

9:31 a.m.: Chez Reavie/Lucas Glover, J.J. Spaun/Sam Ryder

9:44 a.m.: J.J. Henry/Tom Hoge, Seamus Power/David Hearn

9:57 a.m.: Brett Stegmaier/Cameron Tringale, Shawn Stefani/John Rollins

1:05 p.m.: Michael Kim/Andrew Putnam, Chad Campbell/Matt Jones

1:18 p.m.: Mackenzie Hughes/Corey Conners, Aaron Baddeley/Scott Stallings

1:31 p.m.: Smylie Kaufman/Tom Lovelady, Cody Gribble/John Peterson

1:44 p.m.: Billy Hurley III/Peter Malnati, Chris Stroud/Brian Stuard

1:57 p.m.: Jason Dufner/Pat Perez, Shane Lowry/Padraig Harrington

2:10 p.m.: Will McGirt/Sam Burns, Brendan Steele/Jamie Lovemark

2:23 p.m.: D.A. Points/Michael Thompson, Troy Merritt/Brendon de Jonge

2:36 p.m.: Rory Sabbatini/John Daly, Martin Piller/Joel Dahmen

2:49 p.m.: Richy Werenski/Nicholas Lindheim, Brandon Harkins/Lanto Griffin

3:02 p.m.: Tyler Duncan/Adam Schenk, Xinjun Zhang/Marty Dou

