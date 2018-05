Here are the tee times, golf pairings and television information for Round 1 of the 2018 Wells Fargo Championship Thursday at Quail Hollow Club in Charlotte, N.C.

Tiger Woods, defending Masters champion Patrick Reed and 2017 U.S. Open winner Brooks Koepka will go out together at 12:50 p.m. Thursday. Two-time event winner Rory McIlroy will be paired with Paul Casey and James Hahn in the first two rounds. He begins play Thursday at 7:30 a.m. from the 10th tee.

(All times Eastern.)

TV info

Thursday: Golf Channel, 2-6 p.m.

Tee times, pairings

OFF NO. 1 TEE

7 a.m.: Scott Stallings, Tom Hoge, Aaron Wise

7:10 a.m.: J.J. Henry, Anirban Lahiri, Trey Mullinax

7:20 a.m.: Nick Taylor, Jason Kokrak, Derek Fathauer

7:30 a.m.: Charl Schwartzel, Peter Malnati, Matt Every

7:40 a.m.: Ted Potter Jr., Shane Lowry, Martin Kaymer

7:50 a.m.: Adam Hadwin, Rod Pampling, Billy Hurley III

8 a.m.: Ernie Els, Vijay Singh, Tyrrell Hatton

8:10 a.m.: Chris Stroud, Mackenzie Hughes, Brian Stuard

8:20 a.m.: Austin Cook, Adam Scott, Davis Love III

8:30 a.m.: Ben Martin, Jamie Lovemark, Ross Fisher

8:40 a.m.: Troy Merritt, Michael Thompson, Blayne Barber

8:50 a.m.: Jonathan Randolph, Corey Conners, Dru Love

9 a.m.: Xinjun Zhang, Tom Lovelady, T.J. Vogel

12:10 p.m.: Danny Lee, Alex Cejka, Sung Kang

12:20 p.m.: Keegan Bradley, C.T. Pan, Keith Mitchell

12:30 p.m.: Geoff Ogilvy, Sam Saunders, Brandon Harkins

12:40 p.m.: Justin Thomas, Brian Harman, Rickie Fowler

12:50 p.m.: Patrick Reed, Brooks Koepka, Tiger Woods

1 p.m.: Xander Schauffele, Charles Howell III, Tommy Fleetwood

1:10 p.m.: Andrew Landry, Bryson DeChambeau, Jonas Blixt

1:20 p.m.: Patton Kizzire, Hudson Swafford, Webb Simpson

1:30 p.m.: Lucas Glover, Jonathan Byrd, Ryan Blaum

1:40 p.m.: Chesson Hadley, Martin Piller, Richy Werenski

1:50 p.m.: Rob Oppenheim, Roberto Diaz, Joaquin Niemann

2 p.m.: Sam Ryder, Kyle Thompson, J.T. Griffin

2:10 p.m.: Talor Gooch, Adam Schenk, Carter Jenkins

OFF NO. 10 TEE