Wells Fargo Championship: Round 2 tee times, pairings, TV info

Here are the tee times, pairings and television information for Round 2 of the 2018 Wells Fargo Championship Friday at Quail Hollow Club in Charlotte, N.C.:

(All times Eastern.)

TV info

Golf Channel, 2-6 p.m.

Tee times

OFF NO. 1 TEE

7 a.m.: Johnson Wagner, Shawn Stefani, Abraham Ancer

7:10 a.m.: Robert Streb, Scott Brown, Sean O’Hair

7:20 a.m.: Luke List, Ollie Schniederjans, Harold Varner III

7:30 a.m.: Jhonattan Vegas, Kyle Stanley, Fabian Gomez

7:40 a.m.: Vaughn Taylor, Smylie Kaufman, Nick Watney

7:50 a.m.: Brice Garnett, Hideki Matsuyama, Graeme McDowell

8 a.m.: Kevin Kisner, D.A. Points, Alex Noren

8:10 a.m.: Gary Woodland, Jason Dufner, Emiliano Grillo

8:20 a.m.: Rory Sabbatini, Martin Flores, Beau Hossler

8:30 a.m.: Cameron Tringale, John Peterson, Dominic Bozzelli

8:40 a.m.: Nicholas Lindheim, Lanto Griffin, Chris Paisley

8:50 a.m.: Andrew Putnam, Stephan Jaeger, Sam Burns

9 a.m.: Seamus Power, Joel Dahmen, Mito Pereira

12:10 p.m.: Retief Goosen, Whee Kim, Tyrone Van Aswegen

12:20 p.m.: Kevin Streelman, Bob Estes, Patrick Rodgers

12:30 p.m.: J.B. Holmes, Kelly Kraft, Kevin Tway

12:40 p.m.: Rory McIlroy, Paul Casey, James Hahn

12:50 p.m.: Phil Mickelson, Jason Day, Daniel Berger

1 p.m.: Russell Henley, Aaron Baddeley, Stewart Cink

1:10 p.m.: Grayson Murray, Bill Haas, Louis Oosthuizen

1:20 p.m.: Ryan Moore, Greg Chalmers, Tony Finau

1:30 p.m.: Derek Ernst, Steve Marino, Peter Uihlein

1:40 p.m.: Francesco Molinari, Bud Cauley, Byeong Hun An

1:50 p.m.: J.T. Poston, Nate Lashley, Dylan Frittelli

2 p.m.: Bronson Burgoon, Ben Silverman, Ryan Ruffels

2:10 p.m.: Tyler Duncan, Denny McCarthy, Charles Frost

OFF NO. 10 TEE

7 a.m.: Danny Lee, Alex Cejka, Sung Kang

7:10 a.m.: Keegan Bradley, C.T. Pan, Keith Mitchell

7:20 a.m.: Geoff Ogilvy, Sam Saunders, Brandon Harkins

7:30 a.m.: Justin Thomas, Brian Harman, Rickie Fowler

7:40 a.m.: Patrick Reed, Brooks Koepka, Tiger Woods

7:50 a.m.: Xander Schauffele, Charles Howell III, Tommy Fleetwood

8 a.m.: Andrew Landry, Bryson DeChambeau, Jonas Blixt

8:10 a.m.: Patton Kizzire, Hudson Swafford, Webb Simpson

8:20 a.m.: Lucas Glover, Jonathan Byrd, Ryan Blaum

8:30 a.m.: Chesson Hadley, Martin Piller, Richy Werenski

8:40 a.m.: Rob Oppenheim, Roberto Diaz, Joaquin Niemann

8:50 a.m.: Sam Ryder, Kyle Thompson, J.T. Griffin

9 a.m.: Talor Gooch, Adam Schenk, Carter Jenkins

12:10 p.m.: Scott Stallings, Tom Hoge, Aaron Wise

12:20 p.m.: J.J. Henry, Anirban Lahiri, Trey Mullinax

12:30 p.m.: Nick Taylor, Jason Kokrak, Derek Fathauer

12:40 p.m.: Charl Schwartzel, Peter Malnati, Matt Every

12:50 p.m.: Ted Potter Jr., Shane Lowry, Martin Kaymer

1 p.m.: Adam Hadwin, Rod Pampling, Billy Hurley III

1:10 p.m.: Ernie Els, Vijay Singh, Tyrrell Hatton

1:20 p.m.: Chris Stroud, Mackenzie Hughes, Brian Stuard

1:30 p.m.: Austin Cook, Adam Scott, Davis Love III

1:40 p.m.: Ben Martin, Jamie Lovemark, Ross Fisher

1:50 p.m.: Troy Merritt, Michael Thompson, Blayne Barber

2 p.m.: Jonathan Randolph, Corey Conners, Dru Love

2:10 p.m.: Xinjun Zhang, Tom Lovelady, T.J. Vogel