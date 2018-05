Wells Fargo Championship: Final round tee times, pairings, TV info

Here are the tee times, pairings and TV information for the final round Sunday of the Wells Fargo Championship at Quail Hollow Club in Charlotte, N.C.

(All times Eastern)

TV info

Golf Channel: 1-2:45 p.m.

CBS: 3-6 p.m.

Final Round Tee Times

1:35 p.m. – Jason Day, Nick Watney

1:25 p.m. – Peter Uihlein, Bryson DeChambeau

1:15 p.m. – Paul Casey, Aaron Wise

1:05 p.m. – Sam Saunders, Charl Schwartzel

12:55 p.m. – Johnson Wagner, Phil Mickelson

12:45 p.m. – Adam Hadwin, Talor Gooch

12:35 p.m. – Patrick Reed, Luke List

12:25 p.m. – Rickie Fowler, Rory McIlroy

12:15 p.m. – Chesson Hadley, Francesco Molinari

12:05 p.m. – Michael Thompson, Cameron Tringale Cameron Tringale

11:55 a.m. – Emiliano Grillo, Charles Howell III

11:45 a.m. – Kyle Stanley, Peter Malnati

11:35 a.m. – Graeme McDowell, Daniel Berger

11:25 a.m. – Jonas Blixt, Greg Chalmers

11:15 a.m. – Troy Merritt, Joel Dahmen

11:05 a.m. – Tiger Woods, Brandon Harkins

10:56 a.m. – Harold Varner III, Austin Cook

10:47 a.m. – Ted Potter, Jr., Justin Thomas

10:38 a.m. – Alex Cejka, Tyrrell Hatton

10:29 a.m. – Sam Burns, Seamus Power

10:20 a.m. – Brian Harman, Corey Conners

10:11 a.m. – J.B. Holmes, Beau Hossler

10:02 a.m. – Byeong Hun An, Ross Fisher

9:53 a.m. – Webb Simpson, Vaughn Taylor

9:44 a.m. – Martin Kaymer, Jason Dufner

9:35 a.m. – Shawn Stefani, Robert Streb

9:26 a.m. – Blayne Barber, Mackenzie Hughes

9:17 a.m. – John Peterson, Sean O’Hair

9:08 a.m. – Ollie Schniederjans, Xinjun Zhang

8:59 a.m. – T.J. Vogel, Grayson Murray

8:50 a.m. – Shane Lowry, Brooks Koepka

8:41 a.m. – Jonathan Randolph, Stewart Cink

8:32 a.m. – Rory Sabbatini, Bud Cauley

8:23 a.m. – Tony Finau, Chris Stroud

8:14 a.m. – Martin Flores, Xander Schauffele

8:05 a.m. – Tom Lovelady, Patrick Rodgers

7:56 a.m. – Jhonattan Vegas, Brice Garnett

7:50 a.m. – Keith Mitchell