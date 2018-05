Tee times, pairings, TV info: 2018 Fort Worth Invitational, Rounds 1-2

Here are the tee times and pairings for Rounds 1-2 of the 2018 Fort Worth Invitational at Colonial Country Club in Fort Worth, Texas. (Note: all times in Eastern.)

TV info

Thursday: 4-7 p.m. (Golf Channel)

Friday: 4-7 p.m. (Golf Channel)

Saturday: 1-2:45 p.m. (Golf Channel); 3-6 p.m. (CBS)

Sunday: 1-2:45 p.m. (Golf Channel); 3-6 p.m. (CBS)

Tee times, pairings

Thursday

OFF NO. 1 TEE

8:00 a.m.: John Huh, Derek Fathauer

8:11 a.m.: J.J. Henry, Chez Reavie, Brandon Harkins

8:22 a.m.: Ben Martin, Chesson Hadley, Sean O'Hair

8:33 a.m.: Scott Piercy, Cameron Smith, Louis Oosthuizen

8:44 a.m.: Xander Schauffele, Jimmy Walker, Smylie Kaufman

8:55 a.m.: Adam Hadwin, Vaughn Taylor, Bill Haas

9:06 a.m.: Patton Kizzire, Patrick Cantlay, Si Woo Kim

9:17 a.m.: Brian Stuard, Charley Hoffman, Emiliano Grillo

9:28 a.m.: Michael Thompson, Anirban Lahiri, Ryan Blaum

9:39 a.m.: Danny Lee, Shawn Stefani, Ollie Schniederjans

9:50 a.m.: Andrew Putnam, Joel Dahmen, Tyler Duncan

1:00 p.m.: Alex Cejka, John Senden, Tim Herron

1:11 p.m.: Rory Sabbatini, J.J. Spaun, Richy Werenski

1:22 p.m.: Jason Kokrak, C.T. Pan, Beau Hossler

1:33 p.m.: Chris Stroud, Cody Gribble, David Lingmerth

1:44 p.m.: Ted Potter, Jr., Wesley Bryan, Matt Kuchar

1:55 p.m.: Aaron Wise, Justin Rose, Zach Johnson

2:06 p.m.: Webb Simpson, Brooks Koepka, Adam Scott

2:17 p.m.: Scott Stallings, Chad Campbell, Trey Mullinax

2:28 p.m.: J.T. Poston, Tom Lovelady, Maverick McNealy

2:39 p.m.: Keith Clearwater, Seamus Power, Xinjun Zhang

OFF NO. 10 TEE

8:00 a.m.: Jonathan Byrd, Patrick Rodgers

8:11 a.m.: Harris English, Robert Garrigus, Kelly Kraft

8:22 a.m.: David Hearn, Kevin Tway, Martin Piller

8:33 a.m.: Jason Dufner, Brian Harman, Brandt Snedeker

8:44 a.m.: Russell Knox, Jim Furyk, Nick Watney

8:55 a.m.: Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Rickie Fowler

9:06 a.m.: Jordan Spieth, Kevin Kisner, Steve Stricker

9:17 a.m.: Andrew Landry, Jhonattan Vegas, Rod Pampling

9:28 a.m.: Scott Brown, Sung Kang, Sam Saunders

9:39 a.m.: Nicholas Lindheim, Adam Schenk, Sam Burns

1:00 p.m.: Nick Taylor, Tom Hoge, Abraham Ancer

1:11 p.m.: Kevin Streelman, Martin Laird, Kevin Na

1:22 p.m.: Ben Crane, Martin Flores, Tyrone Van Aswegen

1:33 p.m.: Ryan Armour, Grayson Murray, Aaron Baddeley

1:44 p.m.: Austin Cook, Russell Henley, Stewart Cink

1:55 p.m.: Pat Perez, Mackenzie Hughes, William McGirt

2:06 p.m.: Satoshi Kodaira, Brice Garnett, Chris Kirk

2:17 p.m.: Robert Streb, Ryan Palmer, Whee Kim

2:28 p.m.: Ben Silverman, Corey Conners, Shubhankar Sharma

2:39 p.m.: Talor Gooch, Conrad Shindler, Joaquin Niemann

Friday

OFF NO. 1 TEE

8:00 a.m.: Nick Taylor, Tom Hoge, Abraham Ancer

8:11 a.m.: Kevin Streelman, Martin Laird, Kevin Na

8:22 a.m.: Ben Crane, Martin Flores, Tyrone Van Aswegen

8:33 a.m.: Ryan Armour, Grayson Murray, Aaron Baddeley

8:44 a.m.: Austin Cook, Russell Henley, Stewart Cink

8:55 a.m.: Pat Perez, Mackenzie Hughes, William McGirt

9:06 a.m.: Satoshi Kodaira, Brice Garnett, Chris Kirk

9:17 a.m.: Robert Streb, Ryan Palmer, Whee Kim

9:28 a.m.: Ben Silverman, Corey Conners, Shubhankar Sharma

9:39 a.m.: Talor Gooch, Conrad Shindler, Joaquin Niemann

1:00 p.m.: Jonathan Byrd, Patrick Rodgers

1:11 p.m.: Harris English, Robert Garrigus, Kelly Kraft

1:22 p.m.: David Hearn, Kevin Tway, Martin Piller

1:33 p.m.: Jason Dufner, Brian Harman, Brandt Snedeker

1:44 p.m.: Russell Knox, Jim Furyk, Nick Watney

1:55 p.m.: Jon Rahm, Bryson DeChambeau, Rickie Fowler

2:06 p.m.: Jordan Spieth, Kevin Kisner, Steve Stricker

2:17 p.m.: Andrew Landry, Jhonattan Vegas, Rod Pampling

2:28 p.m.: Scott Brown, Sung Kang, Sam Saunders

2:39 p.m.: Nicholas Lindheim, Adam Schenk, Sam Burns

OFF NO. 10 TEE