Collin Morikawa of Cal is the 2018 Golfweek Men’s Player of the Year.

Morikawa was ranked No. 1 in the Golfweek/Sagarin collegiate individual rankings and was named a PING First-Team All-American for the second consecutive season last week.

Here is a list of the 2018 Golfweek All-Americans in men’s college golf:

Golfweek Men’s All-Americans

First team

Collin Morikawa (Cal) – Player of the Year

Norman Xiong (Oregon)

Justin Suh (USC)

Doug Ghim (Texas)

Matthew Wolff (Oklahoma State)

Viktor Hovland (Oklahoma State)

Shintaro Ban (UNLV)

Fredrik Nilehn (Texas Tech)

Braden Thornberry (Mississippi)

Chandler Phillips (Texas A&M)

Second team

Theo Humphrey (Vanderbilt)

Dawson Armstrong (Lipscomb)

Nick Hardy (Illinois)

Zach Bauchou (Oklahoma State)

Lorenzo Scalise (Tennessee)

Doc Redman (Clemson)

Kyle Mueller (Michigan)

Bryson Nimmer (Clemson)

Lee Hodges (Alabama)

Stephen Franken (N.C. State)

Third team

Garrett May (Baylor)

Davis Riley (Alabama)

Will Gordon (Vanderbilt)

Luis Gagne (LSU)

Sahith Theegala (Pepperdine)

Brad Dalke (Oklahoma)

Hayden Buckley (Missouri)

Scottie Scheffler (Texas)

George Cunningham (Arizona)

Dylan Meyer (Illinois)

Honorable mention

Brandon Mancheno (Auburn)

John Pak (Florida State)

Cameron Young (Wake Forest)

Alex Smalley (Duke)

Turk Pettit (Clemson)

Patrick Fishburn (BYU)

Kristoffer Ventura (Oklahoma State)

Brandon Wu (Stanford)

Ian Holt (Kent State)

Spencer Ralston (Georgia)

John Augenstein (Vanderbilt)

Quade Cummins (Oklahoma)

Matthew Perrine (Baylor)

Stefano Mazzoli (TCU)

Andy Zhang (Florida)

Phillip Knowles (North Florida)

Alvaro Ortiz Becerra (Arkansas)

Grant Hirschman (Oklahoma)

Steven Fisk (Ga. South)

Braden Bailey (Baylor)

Golfweek Men’s Players of the Year

2018 – Collin Morikawa, California

2017 – Wyndham Clark, Oregon

2016 – Jon Rahm, Arizona State

2015 – Maverick McNealy, Stanford

2014 – Patrick Rodgers, Stanford

2013 – Michael Kim, California

2012 – Justin Thomas, Alabama

2011 – Patrick Cantlay, UCLA

2010 – Russell Henley, Georgia

2009 – Matt Hill, N.C. State

2008 – Rickie Fowler, Oklahoma State

2007 – Jamie Lovemark, USC

2006 – Pablo Martin, Oklahoma State

2005 – Ryan Moore, UNLV

2004 – Bill Haas, Wake Forest

2003 – Hunter Mahan, Oklahoma State

2002 – Graeme McDowell, UAB

2001 – Bryce Molder, Georgia Tech

2000 – Charles Howell III, Oklahoma State

1999 – Luke Donald, Northwestern Gwk