Lauren Stephenson of the University of Alabama is the 2018 Golfweek Women’s Player of the Year.

Stephenson and fellow Crimson Tide golfer Kristen Gillman are currently on the U.S. team in the Curtis Cup.

Here is a list of the 2018 Golfweek All-Americans in women’s college golf:

Golfweek Women’s All-Americans

First team

Lauren Stephenson (Alabama) – Player of the Year

Lilia Vu (UCLA)

Maria Fassi (Arkansas)

Patty Tavatanakit (UCLA)

Jennifer Kupcho (Wake Forest)

Andrea Lee (Stanford)

Jillian Hollis (Georgia)

Kristen Gillman (Alabama)

Leona Maguire (Duke)

Sophia Schubert (Texas)

Second team

Olivia Mehaffey (Arizona State)

Ainhoa Olarra (South Carolina)

Dylan Kim (Arkansas)

Cheyenne Knight (Alabama)

Alana Uriell (Arkansas)

Pimnipa Panthong (Kent State)

Jennifer Chang (USC)

Mariel Galdiano (UCLA)

Sierra Brooks (Florida)

Sarah Burnham (Michigan State)

Third team

Kaitlyn Papp (Texas)

Maddie Szeryk (Texas A&M)

Emilia Migliaccio (Wake Forest)

Jaclyn Lee (Ohio State)

Jaravee Boonchant (Duke)

Natalie Srinivasan (Furman)

Dewi Weber (Miami)

Haley Moore (Arizona)

Albane Valenzuela (Stanford)

Robyn Choi (Colorado)

Honorable mention

Hannah Kim (Northwestern)

Morgane Metraux (Florida State)

Allisen Corpuz (USC)

Ana Belac (Duke)

Gurleen Kaur (Baylor)

Allyson Geer (Michigan State)

YuSang Hou (Arizona)

Leonie Harm (Houston)

Lois Kaye Go (South Carolina)

Lauren Hartlage (Louisville)

Jiyoon Jang (California)

Bianca Pagdanganan (Arizona)

Brittany Fan (Colorado)

Wenyung Keh (Washington)

Alice Hewson (Clemson)

Amanda Doherty (Florida State)

Julienne Soo (Oklahoma)

Haylee Harford (Furman)

Miranda Wang (Duke)

Emilee Hoffman (Texas)

Golfweek Women’s Player of the Year

2018 – Lauren Stephenson, Alabama

2017 – Leona Maguire, Duke

2016 – Bronte Law, UCLA

2015 – Leona Maguire, Duke

2014 – Alison Lee, UCLA

2013 – Annie Park, USC

2012 – Lindy Duncan, Duke

2011 – Marta Silva Zamora, Georgia

2010 – Caroline Hedwall, Oklahoma State

2009 – Jennifer Song, USC

2008 – Amanda Blumenherst, Duke

2007 – Amanda Blumenherst, Duke

2006 – Amanda Blumenherst, Duke

2005 – Louise Stahl, Arizona State

2004 – Liz Janangelo, Duke

2003 – Erica Blasberg, Arizona

2002 – Lorena Ochoa, Arizona

2001 – Lorena Ochoa, Arizona

2000 – Jenna Daniels, Arizona

1999 – Grace Park, Arizona State Gwk