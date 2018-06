Complete U.S. Open prize money list, with payout for each golfer

Brooks Koepka earned $2.16 million for his U.S. Open victory. Here is the complete purse and prize money for each golfer who made the cut:

1. Brooks Koepka, $2,160,000

2. Tommy Fleetwood, $1,296,000

3. Dustin Johnson, $812,927

4. Patrick Reed, $569,884

5. Tony Finau, $474,659

T-6. Xander Schauffele, $361,923

T-6. Tyrrell Hatton, $361,923

T-6. Henrik Stenson, $361,923

T-6. Daniel Berger, $361,923

T-10. Webb Simpson, $270,151

T-10. Justin Rose, $270,151

T-12. Russell Knox, $221,825

T-12. Matthew Fitzpatrick, $221,825

T-12. Zach Johnson, $221,825

15. Kiradech Aphibarnrat, $190,328

T-16. Hideki Matsuyama, $163,435

T-16. Louis Oosthuizen, $163,435

T-16. Haotong Li, $163,435

T-16. Paul Casey, $163,435

T-20. Rickie Fowler, $122,387

T-20. Steve Stricker, $122,387

T-20. Charley Hoffman, $122,387

T-20. Dylan Meyer, $122,387

T-20. Brian Gay, $122,387

T-25. Jason Dufner, $79,200

T-25. Aaron Baddeley, $79,200

T-25. Matthieu Pavon, $79,200

T-25. Alex Noren, $79,200

T-25. Charles Howell, $79,200

T-25. Russell Henley, $79,200

T-25. Francesco Molinari, $79,200

T-25. Justin Thomas, $79,200

T-25. Bryson DeChambeau, $79,200

T-25. Ian Poulter, $79,200

T-25. Branden Grace, $79,200

T-36. Brian Harman, $54,054

T-36. Bill Haas, $54,054

T-36. Pat Perez, $54,054

T-36. Rafa Cabrera Bello, $54,054

T-36. Gary Woodland, $54,054

T-41. Patrick Rodgers, $43,028

T-41. Sam Burns, $43,028

T-41. Jhonattan Vegas, $43,028

T-41. Ryan Fox, $43,028

T-45. Patrick Cantlay, $34,716

T-45. Marc Leishman, $34,716

T-45. Scott Piercy, $34,716

T-48. Phil Mickelson, $27,952

T-48. Ross Fisher, $27,952

T-48. Tim Wilkinson, $27,952

T-48. Peter Uihlein, $27,952

T-48. (a) Luis Gagne, $0

T-48. (a) Matt Parziale, $0

T-48. Brandt Snedeker, $27,952

T-48. Jim Furyk, $27,952

T-56. Tyler Duncan, $25,426

T-56. Mickey DeMorat, $25,426

T-56. Jimmy Walker, $25,426

T-56. Dean Burmester, $25,426

T-56. Chris Naegel, $25,426

61. Calum Hill, $24,692

62. Andrew Johnston, $24,448

63. Brendan Steele, $24,203

64. Cameron Wilson, $23,959

65. Kevin Chappell, $23,714

66. (a) Will Grimmer, $0

67. Byeong Hun An, $23,470

(a) – denotes amateur