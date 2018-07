2018 RBC Canadian Open: Tee times, pairings, TV info for Rounds 1-2

Here are the tee times and pairings for the first and second rounds of the RBC Canadian Open at Glen Abbey in Oakville, Ontario, as well as how you can watch:

TV info

Thursday-Friday: 3-6 p.m. (Golf Channel)

Saturday-Sunday: 1-2:45 p.m. (Golf Channel), 3-6 p.m. (CBS)

Tee times, pairings

Thursday (Off No. 1)/Friday (Off No. 10)

7:10 a.m./12:25 p.m.: Robert Streb, Jason Kokrak, Ricky Barnes

7:20 a.m./12:35 p.m.: Robert Garrigus, Jamie Lovemark, Andrew Putnam

7:30 a.m./12:45 p.m.: Retief Goosen, Parker McLachlin, Shawn Stefani

7:40 a.m./12:55 p.m.: Vaughn Taylor, Jim Furyk, Stewart Cink

7:50 a.m./1:05 p.m.: Ian Poulter, Chris Stroud, Jimmy Walker

8 a.m./1:15 p.m.: Gary Woodland, Hudson Swafford, Fabián Gómez

8:10 a.m./1:25 p.m.: Bill Haas, Nick Watney, Steve Stricker

8:20 a.m./1:35 p.m.: Matt Jones, Michael Thompson, Martin Piller

8:30 a.m./1:45 p.m.: John Senden, Rory Sabbatini, Mike Weir

8:40 a.m./1:55 p.m.: Chad Campbell, Cameron Tringale, Sung Kang

8:50 a.m./2:05 p.m.: Rob Oppenheim, Adam Schenk, Mitchell Sutton

9 a.m./2:15 p.m.: Jonathan Randolph, Michael Gligic, Cameron Champ

9:10 a.m./2:25 p.m.: Lanto Griffin, Kyle Thompson, a-Joey Savoie

12:25 p.m./7:10 a.m.: Whee Kim, Dominic Bozzelli, Corey Conners

12:35 p.m./7:20 a.m.: J.B. Holmes, Nick Taylor, J.T. Poston

12:45 p.m./7:30 a.m.: Byeong Hun An, Blayne Barber, Joaquin Niemann

12:55 p.m./7:40 a.m.: Si Woo Kim, Wesley Bryan, D.A. Points

1:05 p.m./7:50 a.m.: Troy Merritt, Mackenzie Hughes, Graeme McDowell

1:15 p.m./8 a.m.: Brooks Koepka, Jhonattan Vegas, Tommy Fleetwood

1:25 p.m./8:10 a.m.: Sergio Garcia, Charley Hoffman, Brandt Snedeker

1:35 p.m./8:20 a.m.: Johnson Wagner, Martin Flores, Harold Varner III

1:45 p.m./8:30 a.m.: Danny Lee, Ken Duke, Ryan Blaum

1:55 p.m./8:40 a.m.: Brett Stegmaier, Nicholas Lindheim, Justin YW Kim

2:05 p.m./8:50 a.m.: Tom Lovelady, Zach Wright, Norman Xiong

2:15 p.m./9 a.m.: Sam Ryder, Sam Fidone, George Cunningham

2:25 p.m./9:10 a.m.: Xinjun Zhang, Conrad Shindler, Ryan Yip

Thursday (Off No. 10)/Friday (Off No. 1)

7:10 a.m./12:25 p.m.: Jonathan Byrd, Seamus Power, Tyler Duncan

7:20 a.m./12:35 p.m.: Ben Crane, Scott Brown, Sam Saunders

7:30 a.m./12:45 p.m.: Chez Reavie, David Hearn, Steve Wheatcroft

7:40 a.m./12:55 p.m.: Billy Horschel, Billy Hurley III, Brian Stuard

7:50 a.m./1:05 p.m.: Jonas Blixt, Rod Pampling, Chris Kirk

8 a.m./1:15 p.m.: Kevin Kisner, Tony Finau, Matt Kuchar

8:10 a.m./1:25 p.m.: Bubba Watson, Dustin Johnson, Adam Hadwin

8:20 a.m./1:35 p.m.: Sean O’Hair, Ryan Palmer, Keith Mitchell

8:30 a.m./1:45 p.m.: Hunter Mahan, Scott Stallings, J.J. Spaun

8:40 a.m./1:55 p.m.: Bronson Burgoon, Denny McCarthy, Marc-Étienne Bussières

8:50 a.m./2:05 p.m.: Will Claxton, Talor Gooch, Zachary Bauchou

9 a.m./2:15 p.m.: Joel Dahmen, Russell Budd, Jared du Toit

9:10 a.m./2:25 p.m.: Matt Atkins, a-Todd Fanning, Dylan Meyer

12:25 p.m./7:10 a.m.: Harris English, Patrick Rodgers, Zac Blair

12:35 p.m./7:20 a.m.: J.J. Henry, John Huh, Daniel Summerhays

12:45 p.m./7:30 a.m.: Ollie Schniederjans, Abraham Ancer, Brandon Harkins

12:55 p.m./7:40 a.m.: James Hahn, David Lingmerth, Matt Every

1:05 p.m./7:50 a.m.: Aaron Baddeley, Peter Malnati, Sangmoon Bae

1:15 p.m./8 a.m.: Ryan Armour, William McGirt, Shane Lowry

1:25 p.m./8:10 a.m.: Alex Cejka, Cameron Percy, Tom Hoge

1:35 p.m./8:20 a.m.: Martin Laird, Andres Romero, Tyrone Van Aswegen

1:45 p.m./8:30 a.m.: Keegan Bradley, Kelly Kraft, Kevin Tway

1:55 p.m./8:40 a.m.: Roberto Díaz, Zecheng Dou, Chris Crisologo -a

2:05 p.m./8:50 a.m.: Stephan Jaeger, Adam Svensson, Hugo Bernard -a

2:15 p.m./9 a.m.: Ben Silverman, Roger Sloan, Austin Connelly

2:25 p.m./9:10 a.m.: Ethan Tracy, Andrew Yun, Nyasha Mauchaza