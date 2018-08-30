Men's college golf rankings: Ringler's preseason top 30 teams

School is back in session and another college golf season has started. Golfweek‘s Lance Ringler reveals his preseason top 30 for men’s college golf in 2018-19.
Here are the full top 30 rankings:
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1. *Oklahoma State
Golfweek 2017-18 ranking: 1
2. Oklahoma
Golfweek 2017-18 ranking: 3
3. Texas A&M
Golfweek 2017-18 ranking: 2
4. Auburn
Golfweek 2017-18 ranking: 6
5. Vanderbilt
Golfweek 2017-18 ranking: 4
6. LSU
Golfweek 2017-18 ranking: 7
7. Cal
Golfweek 2017-18 ranking: 9
8. Florida
Golfweek 2017-18 ranking: 10
9. Georgia Tech
Golfweek 2017-18 ranking: 8
10. Baylor
Golfweek 2017-18 ranking: 12
11. Alabama
Golfweek 2017-18 ranking: 5
12. Arizona State
Golfweek 2017-18 ranking: 18
13. Stanford
Golfweek 2017-18 ranking: 16
14. Clemson
Golfweek 2017-18 ranking: 15
15. Texas
Golfweek 2017-18 ranking: 13
16. Duke
Golfweek 2017-18 ranking: 21
17. Arkansas
Golfweek 2017-18 ranking: 17
18. Pepperdine
Golfweek 2017-18 ranking: 25
19. North Florida
Golfweek 2017-18 ranking: 27
20. Florida State
Golfweek 2017-18 ranking: 24
21. TCU
Golfweek 2017-18 ranking: 34
22. North Carolina State
Golfweek 2017-18 ranking: 36
23. USC
Golfweek 2017-18 ranking: 22
24. UCLA
Golfweek 2017-18 ranking: 26
25. Ole Miss
Golfweek 2017-18 ranking: 31
26. Kent State
Golfweek 2017-18 ranking: 28
27. UNLV
Golfweek 2017-18 ranking: 20
28. Colorado State
Golfweek 2017-18 ranking: 41
29. Illinois
Golfweek 2017-18 ranking: 11
30. Texas Tech
Golfweek 2017-18 ranking: 14
*Defending national champions
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