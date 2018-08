Men's college golf rankings: Ringler's preseason top 30 teams

School is back in session and another college golf season has started. Golfweek‘s Lance Ringler reveals his preseason top 30 for men’s college golf in 2018-19.

Here are the full top 30 rankings:

1. *Oklahoma State

Golfweek 2017-18 ranking: 1

2. Oklahoma

Golfweek 2017-18 ranking: 3

3. Texas A&M

Golfweek 2017-18 ranking: 2

4. Auburn

Golfweek 2017-18 ranking: 6

5. Vanderbilt

Golfweek 2017-18 ranking: 4

6. LSU

Golfweek 2017-18 ranking: 7

7. Cal

Golfweek 2017-18 ranking: 9

8. Florida

Golfweek 2017-18 ranking: 10

9. Georgia Tech

Golfweek 2017-18 ranking: 8

10. Baylor

Golfweek 2017-18 ranking: 12

11. Alabama

Golfweek 2017-18 ranking: 5

12. Arizona State

Golfweek 2017-18 ranking: 18

13. Stanford

Golfweek 2017-18 ranking: 16

14. Clemson

Golfweek 2017-18 ranking: 15

15. Texas

Golfweek 2017-18 ranking: 13

16. Duke

Golfweek 2017-18 ranking: 21

17. Arkansas

Golfweek 2017-18 ranking: 17

18. Pepperdine

Golfweek 2017-18 ranking: 25

19. North Florida

Golfweek 2017-18 ranking: 27

20. Florida State

Golfweek 2017-18 ranking: 24

21. TCU

Golfweek 2017-18 ranking: 34

22. North Carolina State

Golfweek 2017-18 ranking: 36

23. USC

Golfweek 2017-18 ranking: 22

24. UCLA

Golfweek 2017-18 ranking: 26

25. Ole Miss

Golfweek 2017-18 ranking: 31

26. Kent State

Golfweek 2017-18 ranking: 28

27. UNLV

Golfweek 2017-18 ranking: 20

28. Colorado State

Golfweek 2017-18 ranking: 41

29. Illinois

Golfweek 2017-18 ranking: 11

30. Texas Tech

Golfweek 2017-18 ranking: 14

*Defending national champions