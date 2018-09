2018 Evian Championship: Round 1 tee times, pairings, TV info

The three most-recent major women’s champions will be paired together at the LPGA Evian Championship this week starting Thursday in Evian-les-Bains, France.

Sung Hyun Park, Ariya Jutanugarn and Georgia Hall will go off from the first tee at 6:59 a.m. Eastern time on Thursday and from the 10th tee at 2:14 a.m. Eastern time Friday.Park, No. 1 in the world, won the KPMG Women’s PGA Championship. Jutanugarn, who is No. 2, took the U.S. Women’s Open. Meanwhile, Hall won the Ricoh Women’s British Open. Among the other pairings of note: Brooke Henderson, Lexi Thompson and Minjee Lee. They begin from the10th tee at 2:14 a.m. Thursday and from No. 1 at 6:59 a.m. Friday. Evian-les-Bains, France is six hours ahead of U.S. Eastern time.

Here are the Round 1 tee times. All times Eastern.

Evian Championship Round 1 Tee times

No. 1 Tee

1:30 a.m.: Mariajo Uribe, Caroline Inglis, Mirim Lee

1:41 a.m.: Haeji Kang, Wichanee Meechai, Kanyalak Preedasuttijit

1:52 a.m.: Ashleigh Buhai, Hannah Green, Jane Park

2:03 a.m.: Hae-Ran Ryu, Alena Sharp, Pannarat Thanapolboonyaras

2:14 a.m.: Sarah Jane Smith, Anne Van Dam, Yu Liu

2:25 a.m.: Jeong Eun Lee, Ryann O’Toole, Jenny Shin

2:36 a.m.: Mo Martin, Su Oh, Jodi Ewart Shadoff

2:47 a.m.: Jennifer Song, Chella Choi, Jacqui Concolino

2:58 a.m.: Natalie Gulbis, Mi Hyang Lee, Peiyun Chien

3:09 a.m.: Brianna Do, Karolin Lampert, Mi Jung Hur

6:15 a.m.: Gaby Lopez, Madelene Sagstrom, Maria Torres

6:26 a.m.: Kris Tamulis, Beatriz Recari, Morgan Pressel

6:37 a.m.: Astrid Vayson De Pradenne, Ayako Uehara, Paula Creamer

6:48 a.m.: Cristie Kerr, Lydia Ko, Hyo Joo Kim

6:59 a.m.: Ariya Jutanugarn, Sung Hyun Park, Georgia Hall

7:10 a.m.: Pernilla Lindberg, Inbee Park, So Yeon Ryu

7:21 a.m.: Jessica Korda, Brittany Lincicome, Sei Young Kim

7:32 a.m.: Charley Hull, Jin Young Ko, Angel Yin

7:43 a.m.: Thidapa Suwannapura, Annie Park, Marina Alex

7:54 a.m.: Robynn Ree, Benyapa Niphatsophon, Nicole Broch Larsen

No. 10 Tee

1:30 a.m.: Mina Harigae, Sarah Kemp, Amy Olson

1:41 a.m.: Daniela Darquea, Lee-Anne Pace Meghan MacLaren

1:52 a.m.: Albane Valenzuela, Tiffany Joh, Celine Boutier

2:03 a.m.: Jeongeun Lee, Aditi Ashok, Lizette Salas

2:14 a.m.: Lexi Thompson, Brooke M. Henderson, Minjee Lee

2:25 a.m.: Anna Nordqvist, Moriya Jutanugarn, Nasa Hataoka

2:36 a.m.: Carlota Ciganda, Shanshan Feng, In Gee Chun

2:47 a.m.: Angela Stanford, Amy Yang, Nelly Korda

2:58 a.m.: Laura Davies, Catriona Matthew, Caroline Hedwall

3:09 a.m.: Sandra Changkija, Nanna Koerstz Madsen, Lauren Coughlin

6:15 a.m.: Ally McDonald, Hee Young Park, Jaye Marie Green

6:26 a.m.: Camille Chevalier, Katherine Kirk, Mariah Stackhouse

6:37 a.m.: Klara Spilkova, Brittany Lang, Sandra Gal

6:48 a.m.: Danielle Kang, Caroline Masson, Pornanong Phatlum

6:59 a.m.: Wei-Ling Hsu, Brittany Altomare, Azahara Munoz

7:10 a.m.: Sherman Santiwiwatthanaphong, Dani Holmqvist, Sakura Yokomine

7:21 a.m.: Megan Khang, Bronte Law, Emma Talley

7:32 a.m.: Eun-Hee Ji, Austin Ernst, Lindy DuncanAlana Uriell

7:43 a.m.: Celine Herbin, Cydney Clanton, Rachel Heck

7:54 a.m.: Brittany Marchand, Christina Kim

TV Info

Thursday: Golf Channel: (5-8 a.m. and 9:30 a.m.-12:30 p.m.)

Friday: Golf Channel: (5-8 a.m. and 9:30 a.m.-12:30 p.m.)

Saturday: Golf Channel: (6-11:30 a.m.)

Sunday: Golf Channel: (4:30-10 a.m.); NBC (2:30-4 p.m.)