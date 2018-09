FedEx Cup bonus money breakdown for all 30 Tour Championship players

The winner of the FedEx Cup gets a $10 million prize, but all 30 players in the field for the Tour Championship at East Lake in Atlanta will get significant FedEx Cup bonus money.

Here is a look at the FedEx Cup bonus money allotment for the 30 players at the Tour Championship, in addition to the money previously awarded.

FedEx Cup Complete Payouts

1. $10,000,000

2. $3,000,000

3. $2,000,000

4. $1,500,000

5. $1,000,000

6. $800,000

7. $700,000

8. $600,000

9. $550,000

10. $500,000

11. $300,000

12. $290,000

13. $280,000

14. $270,000

15. $250,000

16. $245,000

17. $240,000

18. $235,000

19. $230,000

20. $225,000

21. $220,000

22. $215,000

23. $210,000

24. $205,000

25. $200,000

26. $195,000

27. $190,000

28. $185,000

29. $180,000

30. $175,000

31. Jordan Spieth — $165,000

32. Emiliano Grillo — $155,000

33. Andrew Putnam — $150,000

34. Chez Reavie — $145,000

35. C.T. Pan — $142,000

36. Adam Hadwin — $140,000

37. Andrew Landry — $138,000

38. Austin Cook — $137,000

39. Pat Perez — $136,000

40. Brandt Snedeker — $135,000

41. Rafa Cabrera Bello — $134,000

42. Byeong Hun An — $133,000

43. Alex Noren — $132,000

44. Chesson Hadley — $131,000

45. Luke List — $130,000

46. Beau Hossler — $129,000

47. Kevin Kisner — $128,000

48. Brian Harman — $127,000

49. Ryan Armour — $126,000

50. Ian Poulter — $125,000

51. Adam Scott — $120,000

52. Jason Kokrak — $115,000

53. Charles Howell III — $114,000

54. Tyrrell Hatton — $113,000

55. Si Woo Kim — $110,000

56. Brendan Steele — $80,000

57. Henrik Stenson — $80,000

58. Zach Johnson — $80,000

59. Brian Gay — $80,000

60. Abraham Ancer — $80,000

61. Brice Garnett — $80,000

62. J.J. Spaun — $80,000

63. Ryan Palmer — $80,000

64. Peter Uihlein — $80,000

65. Ted Potter, Jr. — $80,000

66. Chris Kirk — $80,000

67. Keith Mitchell — $80,000

68. Scott Piercy — $80,000

69. Louis Oosthuizen — $80,000

70. Daniel Berger — $80,000

71. Ryan Moore — $80,000

72. Whee Kim — $80,000

73. Stewart Cink — $80,000

74. Nick Watney — $80,000

75. Jimmy Walker — $80,000

76. Matt Kuchar — $80,000

77. Kevin Streelman — $80,000

78. Bronson Burgoon — $80,000

79. Charley Hoffman — $80,000

80. Joel Dahmen — $80,000

81. Michael Kim — $75,000

82. J.B. Holmes — $75,000

83. Kevin Chappell — $75,000

84. James Hahn — $75,000

85. Jamie Lovemark — $75,000

86. Brian Stuard — $75,000

87. Kevin Tway — $75,000

88. Branden Grace — $75,000

89. Russell Knox — $75,000

90. Kelly Kraft — $75,000

91. Troy Merritt — $75,000

92. Tom Hoge — $75,000

93. Scott Stallings — $75,000

94. Satoshi Kodaira — $75,000

95. Jhonattan Vegas — $75,000

96. Russell Henley — $75,000

97. Danny Lee — $75,000

98. Ollie Schniederjans — $75,000

99. Anirban Lahiri — $75,000

100. Jason Dufner — $75,000

101. Sam Ryder — $70,000

102. Trey Mullinax — $70,000

103. Brandon Harkins — $70,000

104. Patrick Rodgers — $70,000

105. Charl Schwartzel — $70,000

106. Sean O’Hair — $70,000

107. Harold Varner III — $70,000

108. Alex Cejka — $70,000

109. Rory Sabbatini — $70,000

110. Richy Werenski — $70,000

111. Sung Kang — $70,000

112. John Huh — $70,000

113. Tyler Duncan — $70,000

114. Seamus Power — $70,000

115. Martin Laird — $70,000

116. William McGirt — $70,000

117. J.T. Poston — $70,000

118. Vaughn Taylor — $70,000

119. Grayson Murray — $70,000

120. Sam Saunders — $70,000

121. Ryan Blaum — $70,000

122. Scott Brown — $70,000

123. Nick Taylor — $70,000

124. Bud Cauley — $70,000

125. Harris English — $70,000

126. Martin Piller — $32,000

127. Tyrone Van Aswegen — $32,000

128. Sergio Garcia — $32,000

129. Chad Campbell — $32,000

130. Corey Conners — $32,000

131. Robert Garrigus — $32,000

132. Aaron Baddeley — $32,000

133. Johnson Wagner — $32,000

134. Tom Lovelady — $32,000

135. Lucas Glover — $32,000

136. Ben Silverman — $32,000

137. Derek Fathauer — $32,000

138. David Hearn — $32,000

139. Talor Gooch — $32,000

140. Shane Lowry — $32,000

141. Jim Furyk — $32,000

142. Michael Thompson — $32,000

143. David Lingmerth — $32,000

144. Graeme McDowell — $32,000

145. Steve Stricker — $32,000

146. Nicholas Lindheim — $32,000

147. Shawn Stefani — $32,000

148. Ben Crane — $32,000

149. Denny McCarthy — $32,000

150. Ben Martin — $32,000