Tee times, pairings: 2018 Safeway Open, Round 3

Brandt Snedeker is in the lead and Phil Mickelson is in the hunt during the 2018-19 season opener at the Safeway Open.

Here are the tee times and pairings for Round 3 at Silverado Resort and Spa’s North Course in Napa, Calif:

(Note: All times Eastern)

• • •

SATURDAY

OFF TEE NO. 1

10:10 a.m.: Carlos Ortiz, Brandon Harkins, Jonas Blixt

Carlos Ortiz, Brandon Harkins, Jonas Blixt 10:20 a.m.: Hudson Swafford, Luke List, Bud Cauley

Hudson Swafford, Luke List, Bud Cauley 10:30 a.m.: Harold Varner III, Fabian Gomez, Lucas Glover

Harold Varner III, Fabian Gomez, Lucas Glover 10:40 a.m.: Adam Svensson, Dylan Frittelli, Adam Long

Adam Svensson, Dylan Frittelli, Adam Long 10:50 a.m.: Fred Couples, Chez Reavie, Hunter Mahan

Fred Couples, Chez Reavie, Hunter Mahan 11 a.m.: J.J. Spaun, Wyndham Clark, Nick Taylor

J.J. Spaun, Wyndham Clark, Nick Taylor 11:10 a.m.: Emiliano Grillo, Bill Haas, Tyrone Van Aswegen

Emiliano Grillo, Bill Haas, Tyrone Van Aswegen 11:20 a.m.: Julian Etulain, Nate Lashley, Brendan Steele

Julian Etulain, Nate Lashley, Brendan Steele 11:30 a.m.: Martin Laird, Patrick Cantlay, Mackenzie Hughes

Martin Laird, Patrick Cantlay, Mackenzie Hughes 11:40 a.m.: Aaron Baddeley, Danny Lee, Johnson Wagner

Aaron Baddeley, Danny Lee, Johnson Wagner 11:50 a.m.: Ricky Barnes, Chase Wright, Troy Merritt

Ricky Barnes, Chase Wright, Troy Merritt 12 p.m.: Alex Prugh, Kevin Streelman, J.T. Poston

Alex Prugh, Kevin Streelman, J.T. Poston 12:10 p.m.: Sungae Im, Adam Schenk, Peter Malnati

Sungae Im, Adam Schenk, Peter Malnati 12:20 p.m.: Michael Thompson, Kevin Tway, Sepp Straka

Michael Thompson, Kevin Tway, Sepp Straka 12:30 p.m.: Brad Snedeker, Ryan Moore, Phil Mickelson

OFF TEE NO. 10

10:10 a.m.: Sam Ryder, Tyler Duncan, Roger Sloan

Sam Ryder, Tyler Duncan, Roger Sloan 10:20 a.m.: J.B. Holmes, Joel Dahmen, Harris English

J.B. Holmes, Joel Dahmen, Harris English 10:30 a.m.: Ben Silverman, Jim Knous, Cameron Davis