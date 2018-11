2018 Mayakoba Golf Classic final round: Tee times, pairings, TV info

Matt Kuchar has a four-shot lead heading into the final round at the Mayakoba Golf Classic in Playa del Carmen, Mexico.

Here are the tee times, pairings and TV info for Sunday’s final round. All times listed are Eastern.

Final round tee times – Sunday

OFF NO. 1 TEE

9:15 a.m.: Scott Piercy, Denny McCarthy, Scott Langley

9:25 a.m.: C.T. Pan, Bud Cauley, Kyoung-Hoon Lee

9:35 a.m.: Armando Favela, Kevin Chappell, Steve Marino

9:45 a.m.: Josh Teater, James Hahn, Patton Kizzire

9:55 a.m.: Chez Reavie, Russell Henley, Rickie Fowler

10:05 a.m.: J.T. Poston, Vaughn Taylor, Dominic Bozzelli

10:15 a.m.: Kelly Kraft, Harold Varner III, Stephan Jaeger

10:25 a.m.: Adam Hadwin, Anirban Lahiri, Tony Finau

10:35 a.m.: Emiliano Grillo, Abraham Ancer, Pat Perez

10:45 a.m.: Cameron Champ, Brice Garnett, Jim Furyk

10:55 a.m.: Danny Lee, Aaron Wise, J.J. Spaun

Danny Lee, Aaron Wise, J.J. Spaun 11:05 a.m.: Matt Kuchar, Whee Kim, Richy Werenski

OFF NO. 10 TEE

9:15 a.m.: Ryan Armour, Jhonattan Vegas, Chris Kirk

9:25 a.m.: Sung Kang, José de Jesús Rodríguez, Adam Schenk

9:35 a.m.: Jamie Lovemark, Sam Ryder, Kramer Hickok

9:45 a.m.: Billy Horschel, Seth Reeves, Si Woo Kim

9:55 a.m.: Joel Dahmen, Jason Dufner, Oscar Fraustro

10:05 a.m.: Brian Gay, Scott Brown, Cameron Davis

10:15 a.m.: Sebastián Muñoz, J.B. Holmes, Jonas Blixt

10:25 a.m.: Anders Albertson, Tyler Duncan, Keith Mitchell

10:35 a.m.: Bill Haas, Brian Harman, Joaquin Niemann

10:45 a.m.: Rory Sabbatini, Ernie Els, Gary Woodland

10:55 a.m.: Brandon Harkins, Harris English, Hudson Swafford

11:05 a.m.: Chase Wright, Matt Jones, Shintaro Ban

TV Info

Sunday: 1-4 p.m. (Golf Channel)