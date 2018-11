2018 RSM Classic: Tee times, pairings for Rounds 1-2; TV info

Here are the first- and second-round tee times and pairings for the 2018 RSM Classic at Sea Island Golf Club in St. Simons Island, Ga., plus TV information for the week:

TV info

THURSDAY-FRIDAY: 1-4:30 p.m. ET, Golf Channel

1-4:30 p.m. ET, Golf Channel SATURDAY-SUNDAY: 1:30-4:30 p.m. ET, Golf Channel

Tee times

Seaside Course No. 1 (Thursday)/Plantation Course No. 10 (Friday)

9:30 a.m./10:30 a.m.: Ben Martin, Tommy Gainey, Chad Collins

9:40 a.m./10:40 a.m.: Harris English, Kelly Kraft, Derek Fathauer

9:50 a.m./10:50 a.m.: Andrew Landry, Cody Gribble, Sangmoon Bae

10 a.m./11 a.m.: David Lingmerth, Matt Every, Dominic Bozzelli

10:10 a.m./11:10 a.m.: Will MacKenzie, Richy Werenski, Brandon Harkins

10:20 a.m./11:20 a.m.: Adam Svensson, Joey Garber, James Driscoll

10:30 a.m./11:30 a.m.: José de Jesús Rodríguez, Brady Schnell, Martin Trainer

10:40 a.m./9:30 a.m.: Lucas Glover, Tim Herron, Cameron Tringale

10:50 a.m./9:40 a.m.: Ben Crane, Shawn Stefani, Harold Varner III

11 a.m./9:50 a.m.: Brian Harman, Russell Henley, Hudson Swafford

11:10 a.m./10 a.m.: Webb Simpson, Zach Johnson, Jim Furyk

11:20 a.m./10:10 a.m.: Chris Kirk, Robert Streb, Peter Uihlein

11:30 a.m./10:20 a.m.: Martin Piller, Stephan Jaeger, Henrik Norlander

Seaside Course No. 10 (Thursday)/Plantation Course No. 1 (Friday)

9:30 a.m./10:30 a.m.: Matt Jones, C.T. Pan, Keith Mitchell

9:40 a.m./10:40 a.m.: Vaughn Taylor, Nick Watney, Freddie Jacobson

9:50 a.m./10:50 a.m.: Brice Garnett, Ryan Armour, Jonas Blixt

10 a.m./11 a.m.: Peter Malnati, Bill Haas, Sean O’Hair

10:10 a.m./11:10 a.m.: Brian Stuard, Hunter Mahan, Jamie Lovemark

10:20 a.m./11:20 a.m.: Sam Burns, Anders Albertson, Wyndham Clark

10:30 a.m./11:30 a.m.: Jim Knous, Sepp Straka, Peter Jones

10:40 a.m./9:30 a.m.: John Huh, Johnson Wagner, J.T. Poston

10:50 a.m./9:40 a.m.: Graeme McDowell, Robert Garrigus, David Hearn

11 a.m./9:50 a.m.: Troy Merritt, Wesley Bryan, D.A. Points

11:10 a.m./10 a.m.: Scott Stallings, Andres Romero, Patrick Rodgers

11:20 a.m./10:10 a.m.: Seth Reeves, Kramer Hickok, Ben Griffin

11:30 a.m./10:20 a.m.: Carlos Ortiz, Wes Roach, Lee Hodges

Plantation Course No. 1 (Thursday)/Seaside Course No. 10 (Friday)

9:30 a.m./10:30 a.m.: Brendon de Jonge, Sung Kang, Sam Saunders

9:40 a.m./10:40 a.m.: Scott Brown, Michael Thompson, Tom Hoge

9:50 a.m./10:50 a.m.: Michael Kim, Jim Herman, Ernie Els

10 a.m./11 a.m.: Aaron Baddeley, Josh Teater, Seamus Power

10:10 a.m./11:10 a.m.: Julián Etulain, Kyoung-Hoon Lee, Alex Kang

10:20 a.m./11:20 a.m.: Corey Conners, Nicholas Lindheim, Talor Gooch

10:30 a.m./11:30 a.m.: Max Homa, Adam Long, Dru Love

10:40 a.m./9:30 a.m.: Ricky Barnes, Roberto Castro, Tyler Duncan

10:50 a.m./9:40 a.m.: Eric Axley, Luke List, Scott Langley

11 a.m./9:50 a.m.: Ted Potter, Jr., Jason Dufner, Charles Howell III

11:10 a.m./10 a.m.: Jonathan Byrd, Chad Campbell, Bud Cauley

11:20 a.m./10:10 a.m.: Roger Sloan, Chase Wright, John Chin

11:30 a.m./10:20 a.m.: Ben Silverman, Adam Schenk, Chris Thompson

Plantation Course No. 10 (Thursday)/Seaside Course No. 1 (Friday)